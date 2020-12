Laryssa Ayres faz revelação sobre namoro com Maria Maya

Laryssa Ayres, de 23 anos, resolveu dividir com os seus seguidores uma curiosidade sobre seu relacionamento com Maria Maya, de 39 anos. Através da rede social do Instagram, a artista revelou a necessidade de ter seu próprio espaço, e por isso, decidiram namorar sim, mas cada um na sua casa.

As duas, que há pouco tempo surgiram boatos de separação, mostraram que o relacionamento está muito bem. Laryssa e Maria até chegaram a morar juntas por um período, mas a atriz explicou que sentiu uma necessidade de ter seu próprio espaço, e que a companheira, entendeu o seu lado.

Namoro de Laryssa Ayres e Maria Maya

Maria Maya é atriz e diretora de teatro e também filha dos diretores Wolf Maia e Cininha de Paula. O casal assumiu o romance publicamente no começo de março, durante o desfile das escolas campeãs do carnaval, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ambas compartilharam fotos juntas nas redes sociais, em que aparecem fantasiadas para a folia, levando os fãs à loucura com a novidade.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Laryssa faz revelação

Através do Stories, a atriz que interpretou a personagem Diana na novela ‘O Sétimo Guardião’, da TV Globo em 2019, revela que prefere morar separada da companheira. Ao ser questionada por um fã, ela diz: “São perguntas que dependem muito do tipo de relação que você leva. Independente de relacionamento ou não, preciso comunicar a vocês que isso era um desejo de vida”.

“Calhou de eu estar em um relacionamento nesse momento de vida que chegou, desse desejo de morar sozinha. Isso ia acontecer em algum momento da minha vida, independente de estar em uma relação ou não. No caso, estou”, apontou. Sobre a reação de Maya com a novidade, Laryssa Ayres diz: “Foi muito tranquilo na hora que eu sentei para conversar com a Maria sobre esse meu desejo e tudo, porque vocês também se esquecem de uma coisa. Com aquela carinha de neném que Maria tem, ninguém se liga que a gente tem quase 20 anos de diferença”.

“Então, a gente tem esses quase 20 anos de diferença no nosso relacionamento também. Quando eu cheguei para conversar com ela sobre essa decisão de morar sozinha, de ter um espaço para criar minha identidade, ela super me apoiou”, acrescenta ela, que revela que ficou feliz com a decisão e o apoio que teve da namorada, Maria Maya. “Poderia ser uma pessoa mais velha, insegura e cheia de questões, privando o rolê e a liberdade do outro? Podia! Mas ela foi maravilhosa. Me apoiou e super entendeu meu momento, minha idade, todas as minhas questões. Me apoiou, inclusive, contando como e quando isso aconteceu na vida dela, essa mudança. Tudo vai muito do relacionamento, de como é o seu diálogo com outro, dos seus desejos”, completou.

Veja Também:

Reels de humor: melhores perfis para seguir no Instagram

Ex-BBB Daniel Rolim faz vaquinha para ajudar abrigo de idosos

Com quem Bruna Marquezine está na ilha com diária de R$ 16 mil?

Entenda a tour de Lívia Andrade com Marcos Araújo e Pétala Barreiros

Lucas Limas publica foto e ‘ciúme’ de Sandy chama atenção