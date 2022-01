Com Scooby no BBB 22, Luana Piovani ganha 200 mil seguidores

Com a participação de Scooby, Luana Piovani virou assunto com o BBB 22 e o público passou a seguir a atriz esperando comentários sobre o ex.

Pedro Scooby foi confirmado no Big Brother Brasil e, além da especulação do público sobre a participação do surfista no reality, outro tópico ligado ao participante chamou a atenção dos internautas: os comentários de Luana Piovani sobre o BBB 22. Nesta sexta-feira, depois da confirmação do ex-marido de Piovani no elenco, o perfil da atriz no Instagram registrou o aumento de mais de 200 mil seguidores.

Com a confirmação de Pedro Scooby como um dos participantes do BBB 22, os perfis de Luana Piovani nas redes sociais virou tendência entre os fãs do reality. Isso porque os internautas estão curiosos para conferir os comentários da atriz sobre o ex-marido no confinamento de maior sucesso do país.

Basicamente, depois da revelação do nome do surfista, Piovani recebeu mais de 200 mil seguidores em seu perfil no Instagram. A conta no qual a atriz compartilha com os fãs seus trabalhos e rotina pessoal saltou da marca de 3,4 milhões de fãs – quantidade que tinha antes do anúncio – para mais de 3,6 milhões no começo da noite desta sexta-feira, 14 de janeiro. Veja o gráfico de crescimento de seguidores de Luana Piovani impulsionado pelo BBB 22:

A quantidade de novos fãs, apesar de ser expressiva, ainda não é o número final de ganhos para Piovani. Conforme a participação de Pedro ir ganhando mais repercussão, a tendência é que Liana Piovani também sinta o efeito do BBB 22 em suas redes.

Luana Piovani diz que não vai comentar o BBB 22

Apesar da expectativa do público, Luana Piovani parece que não vai contribuir para o entretenimento do público com o BBB 22. Na noite desta sexta-feira, depois do anúncio de que o ex-marido está entre os confinados da edição, Piovani usou as redes sociais para comentar o crescimento repentino de seguidores e acabar de vez com as especulações dos internautas.

De acordo com a atriz, ela não vai comentar o Big Brother Brasil porque não é fã do programa e a presença de Scooby não será um diferencial para torná-la uma espectadora. “Eu não vou comentar o BBB porque eu não assisto, nunca assisti na vida e não é agora que eu vou ver. Eu vou acabar sabendo de algumas coisas pelas redes sociais, mas as redes sociais eu gosto de usar pra fazer outra coisa, não para ficar comentando Big Brother”, disse.

Piovani ainda descontraiu sobre as brincadeiras que tem crescido nas redes sociais sobre ela produzir entretenimento para o público no BBB 22 criando polêmicas com o ex. Apesar das brincadeiras, ela agradeceu a vinda dos novos seguidores. “Vocês não vão achar o entretenimento que estão querendo por aqui, mas estou adorando que vocês estão vindo me seguir porque a gente fica numa tribo ainda maior. Então, sejam bem-vindos”, concluiu.

Piovani e Scooby têm 3 filhos e relação conturbada

O motivo do público procurar por Luana Piovani depois do anúncio de Scooby no BBB 22 é que a atriz foi casada com o brother até 2019. O casamento acabou, mas a relação entre Piovani e Scooby continua existindo, uma vez que o casal teve três filhos enquanto esteve junto.

E é a relação dos dois com os filhos que tem rendido grande parte das polêmicas envolvendo Scooby. A atriz costuma usar as redes sociais para reclamar do surfista e como ele educa as crianças ‘na vez dele’. Em um dos casos mais recentes, Piovani ficou furiosa ao ver um vídeo da filha cantando funk no perfil do pai nas redes. Na música em questão, a pequena cantava ‘Senta aqui no pai’ e, segundo Luana, é inadmissível que seus filhos cantem palavrões quando estão com o pai. “Eu quase enfartei. Primeiro que na minha casa não tem funk que fala palavrão, tem até uns melodys que eu gosto e eu permito porque adoro a batida do funk, porém desde que ela tenha sido composta com respeito, sem termos chulos”, disse.

Ela disse que não vai criar brigas com Scooby, mas falou que é “muito frustrante você saber que você teve filhos com uma pessoa que não te respeita, não tem empatia por você”.

Quando estreia o BBB 22?

O maior programa da Rede Globo, o BBB 22 vai começar na próxima segunda-feira, dia 17 de janeiro. O reality será transmitido às 22h40, no horário de Brasília, logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’. A estreia vai mostrar a entrada dos participantes do BBB 22 e as primeiras horas de confinamento.

Para assistir, é possível assistir tanto na existem duas maneiras principais: na TV e na internet. Para ver na TV, não tem segredo, basta sintonizar um aparelho televisor no canal aberto da Rede Globo no horário programado.

Já para quem deseja acompanhar a estreia de Tadeu Schmidt na internet, é só assinar uma conta no GloboPlay – o serviço de streaming da emissora. Nele, com planos a partir de R$ 19,90, o usuário tem acesso às câmeras Pay-Per-View do reality e pequenos vídeos editados para mostrar a convivência dos participantes do BBB 22.

