Mãe de 2: veja quem são os filhos da Wanessa

Herdeiros são fruto da relação da cantora com Marcus Buaiz

José Marcus, 11, e João Francisco, 8, são os filhos da Wanessa Camargo. Os meninos são frutos do relacionamento da cantora com o empresário Marcus Buaiz, de quem se separou em maio de 2022. Mãe coruja, a famosa sempre publica fotos aos lados dos herdeiros em suas redes sociais.

Conheça os filhos da Wanessa Camargo

A cantora Wanessa Camargo tem 2 filhos, sendo o filho primogênito nascido em 5 de janeiro de 2012, enquanto o caçula veio ao mundo em 19 de junho de 2014.

Depois da separação de Buaiz, a cantora e o empresário dividem a guarda das crianças. “Pelos nossos filhos, foi primordial manter uma relação de respeito com o Marcus. Não somos melhores amigos, mas damos risadas juntos, conversamos sobre as crianças, nos falamos pelo celular… Temos guarda compartilhada. Quando aparece um compromisso, negociamos a troca das datas. Se vivêssemos em pé de guerra, isso não seria possível”, disse em entrevista à revista CARAS em maio deste ano.

A filha de Zezé e Zilu também revelou o que fez para que os filhos ficassem seguros diante de seu novo relacionamento. “Expliquei que, independentemente do meu novo relacionamento amoroso, eles têm na minha vida o lugar que sempre tiveram e nada vai mudar isso. Sinto que estão compreendendo cada vez mais essa situação, inclusive com o pai namorando também”, afirmou.

Veja: Sandy e Wanessa Camargo são parentes ou não?

Por que a cantora e Marcus Buaiz se separaram?

Wanessa e Marcus Buaiz foram casados por 17 anos até anunciarem o fim da união em maio do ano passado. O motivo de fato não foi revelado pelo casal, mas o jornalista Léo Dias afirmou na época que o motivo do término foi um encontro entre a cantora e Dado Dolabella.

A famosa só se pronunciou sobre o término da relação na mesma entrevista à CARAS. “No começo, nós não nos relacionamos e, aos poucos, voltamos a conversar. Resolvemos toda a separação de forma simples e rápida. Não queria briga, eu queria paz. Então, cedi e ele cedeu também. Foi construtivo para as crianças”, ressaltou.

Marcus também não deu muitos detalhes sobre a separação. “Vou me limitar a dizer que quero que a Wanessa seja muito feliz. Graças a ela tenho meus filhos, que são o mais importante na minha vida”, disse à GQ em setembro de 2022.

Leia também – Quem são os pais da Larissa Manoela?

Quem é atual namorado de Wanessa Camargo?

Wanessa atualmente namora Dado Dolabella, com quem viveu um romance turbulento nos anos 2000. O casal se reencontrou mais de vinte anos depois e reataram a relação.

O início do namoro dos famosos foi bastante polêmico. O ator e a cantora assumiram a relação em julho, apenas dois meses depois da separação de Buaiz. “Eu e ela. Real. Bem melhor que metaverso. Ou qualquer verso. Só amor mesmo. E o infinito como horizonte. Te amo, @wanessa”, se declarou Dolabella no final do ano passado pela primeira vez. Desde então, o casal faz diversas aparições públicas e postagem nas redes sociais.

Marcus Buaiz também fez a fila andar. O empresário está namorando a atriz Isis Valverde desde março deste ano, com quem já fez várias aparições públicas. Os dois também não fazem questão de esconder o relacionamento da mídia.

Veja: Quem é a filha de Paola Carosella? Chefe tem uma herdeira