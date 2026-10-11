Mãe de Eliana, de 87 anos, namora influenciador Noé de 24 anos

Uma notícia surpreendeu até Léo Dias: a mãe de Eliana, apresentadora da Globo, está namorando um rapaz de 24 anos. Eva Michaelichen, de 87 anos, estava viúva desde 2024. A diferença de 63 anos entre os dois chamou a atenção nas redes sociais e levantou questionamentos sobre as intenções do jovem, que decidiu se pronunciar sobre o assunto.

Quem é Noé, suposto namorado da mãe de Eliana?

O influenciador digital Noé, de 24 anos, afirma viver um romance com Eva Michaelichen, mãe da apresentadora Eliana, de 87. Durante participação no programa Leo Dias vs 30 Fofoqueiros, publicado no YouTube, Noé negou que esteja se aproveitando da situação e defendeu os próprios sentimentos. “Para quem fala que eu estou me aproveitando da situação, eu não estou me aproveitando. É amor verdadeiro”, declarou.

O influenciador também comentou a diferença de idade e afirmou que não precisa da aprovação de terceiros para manter o suposto relacionamento. Ao ser questionado sobre a opinião de Eliana, respondeu: “Quem depende de autorização é adolescente de 15 anos, eu não”.

Natural de São Paulo, Noé produz vídeos de humor para as redes sociais e reúne cerca de 17,7 mil seguidores no Instagram. Ele ganhou repercussão após publicar registros ao lado de Eva, incluindo imagens em que os dois aparecem dançando e trocando beijos.

Um dos vídeos que chamaram a atenção do público começou a circular em março de 2026. Desde então, o influenciador passou a compartilhar declarações de carinho e a se apresentar publicamente como namorado da mãe da apresentadora.

Em uma das publicações, Noé escreveu que conhecer Eva foi uma das melhores coisas que já aconteceram em sua vida. Ele também afirmou ter composto uma música para ela e chegou a cantar um trecho durante a participação no programa de entretenimento.

Segundo o próprio jovem, a aproximação entre os dois começou por meio de mensagens, cerca de dois anos antes. Noé também manifestou o desejo de se casar com Eva.

Apesar da repercussão, o suposto relacionamento não foi confirmado publicamente por Eva Michaelichen. Eliana também não havia se manifestado sobre as declarações do influenciador até a publicação das informações.