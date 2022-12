Marcos Caruso foi casado com quem? Relembre relacionamento do ator com Jussara Freire - Foto: Reprodução/Instagram/@marcosppaiva0/@jussafreire

Marcos Caruso foi casado com quem? Antes de namorado, ator se casou com atriz

Marcos Caruso é novamente um homem casado. O famoso já teve um relacionamento de décadas com uma atriz, mas o casamento acabou em 1990. Agora em 2022, o ator revelou que se casou Marcos Paiva, com quem vive uma relação desde 2018.

Com quem Marcos Caruso já foi casado?

Antes de se casar com Marcos Paiva, seu atual marido, Marcos Caruso foi casado com a atriz Jussara Freire. Os atores se separaram depois de 20 anos de união, na década de 1990.

Jussara e Marcos subiram ao altar em 1974. O casal teve dois filhos durante a união, Caetano Caruso e Mari Caruso. O casal ficou junto até 1994, quando se separaram. Na época, os dois estavam contracenando em uma novela do SBT e já haviam trabalhado na mesma produção antes, como na novela Jerônimo (1984).

Os dois continuaram amigos após a separação e até hoje aparecem juntos em projetos. No teatro, os atores continuaram trabalhando lado a lado mesmo após o divórcio, como a peça As Pontes de Madison, em 2009.

Ex-esposa do ator, Jussara é uma atriz de renome e já passou por diversas obras marcantes da teledramaturgia brasileira. A atriz esteve na versão de 1977 de Éramos Seis, da TV Tupi, como Olga. Anos mais tarde, ela apareceu na versão que o SBT fez da novela em 1994, desta vez como a personagem Clotilde. Este era o projeto em que ambos estavam envolvidos na época da separação. Caruso interpretava o personagem Virgilino.

Ela também marcou as telinhas como a Filó de Pantanal da Rede Manchete. A atriz também em produções marcantes da TV Globo, como Coração de Estudante (2002), Cabocla (2004) e Belíssima (2005 - 2006).

Em 2006, a atriz migrou para a Record TV, quando interpretou Carmen em Vidas Opostas. Ela então somou outros trabalhos na emissora de Edir Macedo, como Chamas da Vida (2008 - 2009), Máscaras (2012), Escrava mãe (2016), Apocalipse (2017 - 2018), entre outras.

Em 2019, a atriz retornou para a TV Globo e atuou como Nilda em A Dona do Pedaço. Agora em 2022, ela se despediu do papel de Tuninha em Quanto Mais Vida, Melhor, produção que ficou no ar na faixa das 19h de novembro de 2021 a maio de 2022. Marcos Caruso também trabalhou nesta novela, como o personagem Osvaldo.

Quem é o atual marido de Marcos Caruso?

Marcos Caruso se casou com o técnico em enfermagem Marcos Paiva. Os dois estão juntos desde 2018 e selaram a união em uma viagem a Lisboa, Portugal, no dia 18 de dezembro de 2022.

O novo marido do ator revelou o casório ao publicar algumas fotos do casal na Europa em um post no Instagram. Entre as imagens, ele mostrou os dois usando alianças na mão esquerda, a de casado.

Na publicação, muitos famosos parabenizaram o casal. "Que lindo meus amores", disse a atriz Heloisa Périssé. "Parabéns! Que beleza", escreveu Ana Beatriz Nogueira. "Que lindos! Parabéns, queridos! E que Deus continue abençoando esse amor", comentou a cantora Rogéria Dera.

