Messi e Antonella estão juntos há quanto tempo? Conheça a história de amor

Esposa do jogador estava no Catar e tirou foto com a taça da Copa do Mundo.

Um dos melhores jogadores do mundo e agora campeão da Copa do Mundo, Messi tem uma história de amor sempre lembrada pelos fãs. O argentino e a esposa Antonella tem uma longa história. Os dois se conhecem desde a infância, mas só começaram a se relacionar anos depois. A dupla oficializou a união alguns anos atrás e já tem herdeiros.

Conheça a história de Messi e Antonella

Messi e Antonella se conheceram na infância, quando eles tinham por volta dos 9 anos de idade. Ambos são de Rosário cidade da região central da Argentina, que fica na província de Santa Fé.

Antonella é prima de um amigo de time de infância Messi e o craque também frequentava o mercado da família de Antonella. Os dois começaram a crescer juntos até que o jogador precisou se mudar para a Espanha para jogar, aos 13 anos de idade.

Os dois se separaram, mas continuaram o contato. Na imprensa Argentina, amigos de Messi já relataram que durante este período longe da futura esposa ele escrevia cartas para ela.

O contato foi pouco entre eles durante alguns anos e a mulher chegou até a ter um relacionamento com outra pessoa. Porém, em 2007 tudo mudou. Uma amiga próxima de Antonella morreu e Messi retornou para a Argentina. Os dois então começaram um relacionamento a distância que foi mantido às escondidas até meados de 2009, quando Messi assumiu o namorado publicamente.

Um ano depois, em 2010, Antonella se mudou para a Espanha para viver com o namorado. Pouco depois, em 2012, o primeiro filho do casal veio ao mundo. Eles tiveram mais um filho alguns anos depois, em 2015. O casório só ocorreu em junho de 2017. Eles subiram ao altar para selar a união na presença de amigos e familiares em uma cerimônia que foi celebrada na cidade natal deles, Rosário.

Sempre discreto sobre o relacionamento, em outubro de 2019, Messi cedeu entrevista para o ESPN do Reino Unido e rasgou elogios para a amada.

"Eu admiro tudo [sobre Antonella]. Ela tem muitas qualidades, o jeito que ela é no dia a dia, a personalidade dela, ela sempre está de bom humor e ela sempre enfrenta os problemas de forma admirável. Ela é muito inteligente e incrível em todos os aspectos", comentou o craque.

Ela frequentou a universidade na Argentina - estudou odontologia antes de mudar para comunicação social - e depois se mudou para Barcelona para se juntar a Leo.

Filhos

Hoje com 35 anos de idade, Lionel Messi já é pai de três garotos. Todos os herdeiros são frutos do casamento com Antonella, que é um ano mais nova que o marido.

Thiago Messi foi o primeiro dos meninos a nascer. Ele veio ao mundo em novembro de 2012, quando os pais ainda era namorados. O garoto completou 10 anos pouco antes da estreia da Copa do Mundo do Catar.

O segundo filho do casal é Mateo Messi Roccuzzo. Ele nasceu em 2015, também antes do casamento do craque com a namorada de longa data. O menino completou 7 anos de idade em setembro.

O filho mais novo do casal é Ciro Messi. Ele é o único dos herdeiros que nasceu depois que o casal já havia ido parar no altar. O menino nasceu em março de 2018 e está com 4 anos de idade.

Títulos de Messi

Agora que foi coroado com a seleção da Argentina com o título da Copa do Mundo, o craque tem todos os principais títulos do mundo do futebol.

São mais de 40 títulos na estante de prêmios do jogador argentino. Pelo Barcelona, ele conquistou a La Liga, Copa Del Rey, Supercopa da Espanha, Champions League, Supercopa da Uefa e Mundial de Clubes. Já pelo PSG, seu atual time, ele conquistou a Ligue 1 e a Supercopa da França.

Com a camisa da seleção Argentina ele já venceu a Copa América, os Jogos Olímpicos, a Finalíssima, o Mundial sub-20 e recentemente a Copa do Mundo.

