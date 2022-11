Jacira do Rei do Gado foi interpretada pela atriz Ana Beatriz Nogueira - Foto: Reprodução/Globo

Jacira do Rei do Gado: por onde anda a atriz Ana Beatriz Nogueira

Ana Beatriz Nogueira é uma das atrizes consagradas das telinhas. Desde os anos 80 a famosa soma trabalhos e personagens marcantes no currículo. Em 1996, ela foi Jacira do Rei do Gado, que agora retorna com a nova reprise da TV Globo. A atriz esteve recentemente na faixa das 21h da TV aberta e teve projeto no streaming. Na vida pessoal, ela lidou recentemente com um câncer e tem esclerose múltipla.

Como está a atriz Ana Beatriz Nogueira hoje em dia?

Ana Beatriz Nogueira está com 55 de anos e continua mais ativa do que nunca na televisão. A famosa esteve na faixa das 21h da TV Globo em 2021 como a personagem Elenice de Um Lugar ao Sol e em 2022 deu às caras na Globoplay como a Guiomar de Todas as Flores.

Além disso, ela não deixa as telinhas também por causa de reprises. No ano passado, A Vida da Gente (2011 - 2012), em que Ana Beatriz Nogueira interpretou a megera Eva Fonseca, retornou às telinhas na faixa das 18h. A exibição foi realizada enquanto os estúdios da emissora ainda estavam paralisados por causa da pandemia do covid-19.

Além desta produção, agora que o núcleo de teledramaturgia da emissora voltou ao normal, ela também aparece como a Jacira do Rei do Gado. Entre o final de 2022 e primeiro semestre de 2023, o folhetim de Benedito Ruy Barbosa assume o Vale a Pena Ver de Novo. Esta é a terceira vez que a produção é reprisada no canal.

No âmbito pessoal, Ana Beatriz Nogueira precisou lidar com sua saúde nos últimos anos. Em março de 2022, a atriz descobriu um câncer no pulmão. Para a sorte da famosa, a descoberta foi feita com a doença ainda em seu estágio inicial, o que facilitou o tratamento.

Alguns meses depois, em junho, a atriz revelou que estava curada. Ela passou por uma cirurgia e retirou um tumor maligno do pulmão. Ana contou para a jornalista Patrícia Kogut, do O Globo, que foi removido todo o lóbulo inferior esquerdo. Ela explicou que o tumor era pequeno e estava encapsulado, sem metástase. Agora, a famosa disse que é necessário fazer exames de tempos em tempos para garantir que está curada.

Além deste susto, a atriz lida com outra doença, a esclerose múltipla. Ana Beatriz Nogueira foi diagnosticada em 2009. A esclerose é doença neurológica autoimune crônica que causa lesão nos nervos e pode afetar o cérebro e o corpo.

Na época da descoberta, a atriz estava na novela Caminho das Índias. Ela foi diagnosticada com uma forma branda da doença. Também para a jornalista Kogut do O Globo, ela diz que é bem "obediente" com o tratamento da doença.

Carreira

A estreia de Ana Beatriz Nogueira ocorreu em 1986, com a novela Mania do Querer, da extinta Rede Manchete. Ela viveu a personagem Teca na produção. Depois, ela apareceu na marcante minissérie O Pagador de Promessas (1988) da TV Globo e então retornou para a Manchete parra atuar como Alzira em Kananga do Japão (1989).

Depois de atuar em mais algumas produções, ela fez sua primeira novela na TV Globo, Felicidade (1991 - 1992), que contava com Maitê Proença e Tony Ramos no elenco.

Em seguida, ela esteve no filme Jenipapo (1995) e no programa Você Decide (1995). Foi em 1996, que ela interpretou a Jacira do Rei do Gado. A atriz ficou na novela até fevereiro de 1997 e após o final da novela, naquele mesmo ano, emendou outro trabalho, Anjo Mau.

Depois, ela contou com outros projetos famosos no currículo, como A Casa das Sete Mulheres (2003), Celebridade (2003 - 2004) e Sob Nova direção (2004). Em 2005, ela migrou para a Record e atuou em Essas Mulheres (2005) e Bicho do Mato (2006 - 2007).

Em 2008, a famosa voltou para a Globo para atuar como Frau Herta em Cirande de Pedra. Em seguida, ela foi Ilana Gallo em Caminho das Índias e depois Clarice Cortez em Insensato Coração (2011). No mesmo ano, ela deu início a personagem Eva Fonseca de A Vida da Gente, novela que ficou no ar até 2012.

Entre o final de 2012 e o primeiro semestre de 2013, a atriz aparece em Salve Jorge. Logo em seguida, atuou em Saramandaia (2013), Em Família (2014), Além do Tempo (2015), Rock Story (2016 - 2017), Malhação (2018) e por último em O Sétimo Guardião (2018)

Após alguns anos afastada das novelas, ela retornou aos folhetins com Um Lugar ao Sol (2021), novela em que viveu Elenice. Em 2022, ela ganhou a personagem Guiomar, de Todas as Flores.

Quem era a Jacira do Rei do Gado?

Na novela O Rei do Gado, Ana Beatriz Nogueira interpretou Jacira, esposa de Regino (Jackson Antunes). O marido é o líder dos sem-terra, por isso, Jacira acabava brigando muito com Regino. Diferente dele, ela só queria viver quieta e em paz em um pedaço de terra que pudesse criar o filho em paz.

Na trama, Jacira não concordava com os ideias do marido, que queria resolver os problemas de todo mundo. No entanto, ela acaba mudando ao longo da história. No final, Jacira se torna a nova líder dos sem-terra, depois que Regino morre.

