Filó Pantanal 1990 final teve casamento, mas acabou sozinha

O remake da novela de Benedito Ruy Barbosa chega em breve ao fim nas telinhas da Globo e por isso chegou a hora de relembrar os desfechos originais da história. Filó Pantanal 1990 final foi agridoce, a personagem conseguiu realizar o sonho de finalmente se casar com o amor de sua vida, mas acabou a novela sozinha.

Qual foi o Filó Pantanal 1990 final?

Filó Pantanal 1990 final começou feliz, com o casamento dela com Zé Leôncio, mas terminou mal porque o pecuarista morreu no desfecho da novela da Manchete.

Para quem não lembra, na reta final da novela da Manchete, Tadeu fez um trato com o pai: ele iria se casar com Zefa – que desesperadamente queria oficializar a união – se ele também subisse ao altar com Filó. Zé Leôncio aceitou o trato e pouco depois se declarou para a amada durante uma roda de viola e a pediu em casamento.

Tudo ia bem e o dia do casamento finalmente chegou. O casal trocou alianças em uma festança na fazenda dos Leôncio, que também contou com outros noivos, como Tadeu e Zefa, Irma e Zé Lucas e Guta e Marcelo. Tudo ocorre bem e o casal também tem uma alegre noite de núpcias.

Porém, é no dia seguinte que o Filó Pantanal 1990 final começa a desmoronar. Na manhã seguinte ao casamento, José Leôncio acorda com fortes dores no peito. Ele vai até a sala da fazenda e pensa em ir ao hospital quando Jove acordar, mas já é tarde demais. José Leôncio então tem um infarto fulminante e morre.

Ao acordar, Filó vai atrás do marido e ao avistá-lo em uma poltrona da sala, começa a conversar com ele, sem perceber que ele já não está vivo. Quando se aproxima mais do corpo, percebe o que aconteceu e então começa a gritar desesperadamente, o que acorda os demais moradores da casa.

Filó pede que os filhos de Zé Leôncio façam algo, mas não há nada que possa salvar o rei do gado. Pouco depois, um funeral é preparado para Zé e todos prestam suas homenagens.

Filó não conseguiu ver Zé Leôncio como Velho do Rio

Outro ponto importante do Filó Pantanal 1990 final, é que além de ela ficar sozinha após a morte do marido, a personagem não consegue ver Zé Leôncio em sua nova forma. Depois que morre, o pecuarista tem um primeiro encontro com o Velho do Rio e acaba assumindo o lugar do pai, se tornando o novo guardião da região.

No entanto, Filó não consegue enxergar Zé Leôncio como Velho do Rio, assim como o próprio Zé não via o pai Joventino na pele da entidade. No Filó Pantanal 1990 final, depois de um salto de alguns anos na história após a morte do fazendeiro, Filó vê de longe seus netos e supõe que eles estão conversando com o tal do Velho do Rio, porém, ela não o vê.

“Essas crianças vê esse Velho do rio. Se é mesmo meu Zé Leôncio, por que não aparece pra mim?”, questiona a mulher sozinha. A novela termina e Filó continua sozinha, sem ver novamente Zé Leôncio.

Que dia acaba Pantanal?

Pantanal vai exibir seu último capítulo na próxima sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022. Quem perder a exibição poderá conferir o desfecho da história na reprise do último capítulo, que ocorrerá no sábado, dia 8 de outubro. Após essas duas transmissões na televisão, o capítulo então só poderá ser conferido na íntegra na plataforma da Globoplay.

A partir da próxima segunda-feira, dia 10 de outubro, os noveleiros vão conhecer Travessia. Obra de Gloria Perez, a novela mostrará a história de Brisa (Lucy Alves), uma mulher vítima de uma grave fake news que transforma sua vida rapidamente em um inferno. Ela então precisa recuperar sua identidade e dignidade.

