Veja os gols da final da Copa do Mundo da Argentina e França em 2022

Argentina e França disputaram a final da Copa do Mundo do Catar neste domingo, 18 de dezembro

Três estrelas no uniforme da Argentina! Neste domingo, 18 de dezembro, a equipe argentina conquistou o tricampeonato mundial ao vencer a França por 3 a 3 (4x2 nos pênaltis) na final da Copa do Mundo do Catar no Lusail Stadium. Assista aos gols da final da Copa do Mundo que deram à Argentina o título na temporada.

Gols da final da Copa do Mundo com título da Argentina

Sob o comando de Messi, a Argentina venceu a França nos pênaltis, após o empate em 3 a 3 e garantiu o terceiro título na história da Copa do Mundo. Essa foi a sexta final que o elenco participou.

Os gols da final da Copa do Mundo que deram à vitória ao grupo foram de Messi, duas vezes, e Di Maria. Porém, a vitória foi nos pênaltis com gols de Messi, Dybala, Paredes e Montiel, por 4 x 2.

No primeiro tempo só deu Argentina. Mac Allister, Álvarez, Messi e De Paul foram os responsáveis pelas oportunidades dos argentinos logo no comecinho de jogo. A França até tentou reagir, mas viu uma forte marcação principalmente em cima de Mbappé.

Não demorou para o placar sofrer alteração. Aos 20 minutos, Di Maria caiu na área e no mesmo instante o árbitro marcou a penalidade por ver falta de Dembele em cima do argentino. Messi assumiu a responsabilidade e abriu o placar para a Argentina.

É dele!!!! Lionel Messi, de pênalti, abre o placar na grande final! #CopadoMundoFIFA! pic.twitter.com/8fCIeCGthd — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 18, 2022



Superior na primeira etapa, não demorou para a Argentina ampliar o resultado. Em jogada de contra-ataque, Messi deu apenas um toque para Di Maria que encheu as redes do goleiro Lloris aos 35 minutos.

A França, até aqui, sequer apareceu ou finalizou para assustar a defesa argentina.

Assista ao segundo gol da Argentina na final.

Contra-ataque de manual da Argentina, com direito a toque de classe de Messi e um lindo gol de Di Maria! #ARG amplia na decisão!! #CopaDoMundoFIFA pic.twitter.com/GtDJuUTLql — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 18, 2022

O segundo tempo foi ainda mais quente. A Argentina começou bem, mas a França reagiu. Porém, foram os argentinos quem tiveram as boas chances logo de cara.

Foi aos 33 minutos que a França teve um pênalti após Otamendi derrubar Kolo Muani na área. Mbappé cobrou e acertou em cheio.

TEMOS UM JOGO! De pênalti, Mbappé diminuiu para a #FRA e recolocou fogo na partida #CopaDoMundoFIFA — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 18, 2022

Com apenas dois minutos de jogo, Mbappé tomou a responsabilidade com a camisa dos Les Bleus e aos 36 fez o segundo da França para deixar tudo igual. Depois de ajeitar de cabeça para Thuram, o filho do ídolo devolveu para Mbappé que, em chute de primeira, deixou tudo igual.

Craque decisivo!!!! #FRA Um golaço de Mbappé pra deixar tudo igual na Final da #CopaDoMundoFIFA — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 18, 2022

Com tudo igual na partida, a prorrogação teve início. De um lado, os argentinos pareceram sofrer mais com o cansaço físico enquanto os franceses tinham todo o gás necessário para virar o jogo.

No primeiro tempo a Argentina pareceu cansada, mas foi a melhor e conseguiu pressionar os rivais. Messi, Mac Allister e Messi tiveram bons chutes, mas foi Lautaro quem fez a melhor jogada do primeiro tempo, com defesa dos franceses.

No segundo tempo, os sul-americanos continuaram a pressão em cima dos europeus até que, aos 3 minutos, Messi aproveitou o rebote do goleiro francês e acertou em cheio o gol de Lloris.

Assista ao gol que colocou a Argentina na frente.

Tercer gol de Argentina ante Francia, definición de Messi, ARGENTINA CAMPEONA.pic.twitter.com/h0StIl36Wg — ALE (@TuitsMolina) December 18, 2022

Mas, o jogo ainda não terminou. No segundo tempo da prorrogação, a França teve um pênalti para cobrar nos minutos finais. Mbappé novamente assumiu a responsabilidade e fez o terceiro na final da Copa do Mundo do Catar aos 12 minutos.

Mbappé!!!! A #FRA empatou de novo!! A melhor final de #CopaDoMundoFIFA de todos os tempos??? Que jogo emocionante! pic.twitter.com/1QuDcRkZtn — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 18, 2022



A partida seguiu empatada em 3-3 e foi para a disputa de pênaltis. Com gols de Messi, Dybala, Paredes e Montiel, a Argentina levantou o seu terceiro troféu da Copa do Mundo.

Quantos títulos a Argentina tem na Copa do Mundo?

A seleção da Argentina coleciona três títulos da Copa do Mundo por toda a história do futebol. O elenco levantou a taça dourada nos anos de 1978, 1986 e agora 2022.

Na primeira edição, Kempes foi o destaque do elenco sul-americano. Na segunda conquista, Maradona foi um dos principais responsáveis pela taça. Já em 2022, Lionel Messi deixou o seu nome marcado na história do futebol argentino.

A Copa do Mundo de 2022 é a última de Messi. O craque fez de tudo para levar o elenco até a decisão e conseguiu cumprir a sua promessa.

Na final de 78, a Argentina ganhou da Holanda durante a prorrogação. Mas em 86, no México, venceu a Alemanha Ocidentel pelo placar de 3 x 2.

