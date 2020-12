Missa ou festa? Saiba onde Elba Ramalho estava após flagra policial

Elba Ramalho, de 69 anos, teve o nome envolvido em uma polêmica na noite da última terça-feira (29). Tudo porque, a cantora foi flagrada em uma festa aglomerada de pessoas – sem uso de máscara de proteção contra o novo coronavírus. Em um vídeo, a artista negou qualquer envolvimento com a festa, que foi encerrada após chegada de policiais.

O evento com cerca de 500 convidados revoltou a web e a cantora acabou sendo ‘cancelada’ nas redes sociais. Mas, segundo o empresário, a cantora estava só de “passagem”. Para o portal Yahoo, Rodrigo Farias, empresário da artista, explica que as imagens que ‘dominaram’ a internet nas últimas horas, são de um evento de inauguração de uma loja em Trancoso e que a cantora só esteve ‘de passagem’ pelo local: “Não é uma festa. Foi na inauguração de uma loja no dia anterior. Estava passando e foi cumprimentar a amiga”, disse.

Ainda segundo o empresário – questionado pela ausência do uso de máscara de proteção – ele se limita a dizer: “Ela estava numa inauguração onde estava montado um buffet”. Vale ressaltar que o uso de máscara de proteção ao novo coronavírus é essencial para manter-se protegido contra o vírus. Além disso, o uso é obrigatório em locais com aglomerações de pessoas.

Elba Ramalho explica festa

Após toda a repercussão do vídeo e as críticas, a cantora resolveu dar sua versão dos fatos. Através de um vídeo nas redes sociais, Elba afirmou que não tem nenhum envolvimento com a festa realizada em sua propriedade de Trancoso, na Bahia. Em entrevista à Quem, ela explica: “A casa foi alugada do dia 25 de dezembro ao dia 4 de janeiro, como todos os anos eu faço. Esse é um período em que eu alugo outra casa ou fico numa pousada porque eu venho mesmo para descansar. A casa está nas mãos de outras pessoas, que vão responder. A responsabilidade é delas, não é minha”.

Segundo o relato, Elba Ramalho precisou ir até a residência após a presença da policial. “Estou tranquila no meu canto. Fui na inauguração de uma loja de um grande amigo e tomei um vinho. Sou filha de Deus, sou humana. Todo mundo testado. Temos um amigo que é dono de um laboratório e ofereceu teste de covid-19 pra todo mundo. Dançamos um pouquinho de forró, nada demais”, revela.

Missa?

Elba Ramalho ainda explica que havia autorizado um evento para “somente” 200 pessoas e que estava em uma missa quando soube da ação policial. “Estava na missa. Estava na igreja às 19h, fazendo a leitura de Salmos quando comecei a receber mensagem sem entender o que estava acontecendo. Fui incisiva com eles, dizendo que não poderiam infringir a regra determinada pelo juiz de Porto Seguro, que seria festa somente para 200 pessoas. Eles sabiam disso”, criticou.

“Quanto a essa festa na minha casa, não posso responder. Claro que estou chateada com as pessoas que alugaram, e eles vão ter que segurar essa marimba. Realmente eu sou totalmente inocente nessa história. Estou super tranquila, não gosto de festas. Minha relação é com o povo da terra. Estou num lugar muito calmo. A polícia fez muito bem de ir lá e acabar com a festa. Pra mim, foi um susto, até porque eu estava avisando o tempo todo”, concluiu.

