Morena iluminada: veja os tons que estão em alta entre as famosas

Ano novo, cabelo novo! Quer começar 2021 com visual diferenciado para levantar o astral? Uma tendência forte é o estilo morena iluminada, que conquistou as famosas. Giovanna Antonelli e Mariana Ximenes o adotaram em outubro de 2020. Thais Fersoza mudou na segunda-feira (11). Veja o morena iluminada das famosas brasileiras:

Como é o visual morena iluminada?

A proposta tem aspecto mais sutil. Diferente das luzes, que são puxadas desde a raiz e em maior quantidade, consiste em manter o topo da cabeça escuro e descolorir algumas mechas em diferentes pontos e comprimentos. Muitas mulheres investem no contorno do rosto mais luminoso.

Para repaginar os cabelos castanhos, vale investir em toques de caramelo, mel, chocolate ou dourado. O cabeleireiro pode ajudar na escolha mais adequada para cada pessoa. Quanto maior contraste de cor, mais evidente é o efeito e, portanto, quanto menor, mais discreto.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Um boa notícia é que o intervalo de tempo de retoque é mais longo. Como tem aspecto desordenado, sem seguir a raiz, pode-se repetir a cada seis meses. Inspire-se:

Giovanna Antonelli – morena iluminada famosas

Giovanna Antonelli se tornou morena iluminada, em outubro de 2020. “Noite feliz, noite de transformação, do jeito que eu gosto! Cabelo novo, novidade, cor nova, alegria, nova mudança!”, escreveu. A atriz deixou para trás os fios escuros na altura dos ombros e apostou em longos com toques mais claros, assinados por Anderson Couto.

Mariana Ximenes

No fim de outubro do ano passado, foi a vez de Mariana Ximenes apostar na tendência. A atriz aparece com raiz mais escura e mechas mais claras, bem evidentes no contorno do rosto. O responsável pela transformação é Rafael Bertolucci.

“A Mari estava com os fios em tom de castanho e queria iluminá-los, mas sem prejudicar a saúde e o brilho natural que ela conquistou nos últimos tempos com essa nuance mais natural”, disse o profissional.

Thais Fersoza – morena iluminada famosas

Thais Fersoza é a mais nova morena iluminada do pedaço. Desde segunda-feira (11), segue o estilo com toques em tonalidade mel. “A minha transformação veio de dentro para fora! E depois de respirar, repensar, ressignificar tantas coisas, era hora também de me autotransformar por fora”, comentou.

Os cabelos estavam castanhos e longos desde 2015. “Iluminamos com delicadeza usando minha nova técnica #brunetgoddess e também fiz um corte minimalista de base reta”, detalhou Rafael Bertolucci.