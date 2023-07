Quando estreia o documentário da Xuxa no Globoplay; Marlene participa

Quem é fã da eterna rainha dos baixinhos em breve terá muito conteúdo novo da apresentadora para conferir no catálogo da Globoplay. A produção "Xuxa, o documentário" vai estrear no dia 13 de julho de 2023 no catálogo do serviço streaming e mostrará a trajetória da famosa de 60 anos, que conta com uma carreira marcante de quatro décadas.

Data da estreia do documentário da Xuxa é divulgada

O documentário de Xuxa terá cinco episódios no total, mas se engana quem pensa que eles serão publicados de uma vez. Quem acompanhar a atração verá apenas um por semana. Todos serão postados em quintas-feiras, o primeiro sai no dia 13 de julho, o segundo no dia 20 de julho, o terceiro no dia 27 julho e os dois últimos são lançados em agosto, nos dias 3 e 10.

Com direção geral de Pedro Bial, o documentário vai explorar a carreira de Xuxa, mas também a vida pessoal da apresentadora e suas relações longe das câmeras. Alguns reencontros polêmicos marcam a produção, como com o ex-ator Marcelo Ribeiro, que fez um filme ainda criança com a rainha, em 1982, e Marlene Mattos, ex-empresária e diretora da loira.

Alguns trechos exclusivos do documentário foram exibidos no Fantástico, no dia 9 de julho, e o reencontro de Marlene e Xuxa após 19 anos ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. A relação entre a dupla foi cheia de altos e baixos e de revelações polêmicas que Xuxa fez depois que deixou de trabalhar com a empresária.

A apresentadora já contou em entrevistas e em seu livro de memórias que sofreu muitos abusos durante a carreira, foi alvo de muita pressão, foi obrigada a fazer coisas que não queria e até mesmo foi submetida a uma cirurgia plástica que não havia permitido.

No trecho exibido pelo Fantástico, Marlene comenta que acredita que "acertou mais do que errou" e admite: "chega a ser cruel? Sou, mas olha, sei fazer as coisas". Durante a matéria do programa da Globo sobre o documentário, Xuxa deu um depoimento e contou que ficou chocada por Marlene dizer durante o reencontro que "faria tudo de novo".

O documentário também explora amores do passado da famosa, como os relacionamentos com o piloto Ayrton Senna e o jogador de futebol Pelé, além de sua relação com a filha Sasha, além de outros detalhes da vida pessoal da loira.

Tem que pagar para assistir o documentário da Xuxa na Globoplay?

O documentário de Xuxa não fará parte do conteúdo gratuito do catálogo da Globoplay, por isso, será necessário ser assinante de algum pacote para conferir os episódios semanais da atração. A boa notícia é que até mesmo o plano mais simples do serviço serve, então você pode escolher o que se encaixa melhor no seu bolso. Os valores disponíveis no momento variam de R$ 14,90 a R$ 89,90 e as opções são de planos mensais ou anuais.

Para fazer seu cadastro na plataforma streaming e se tornar um cliente, você deve acessar https://globoplay.globo.com/ e realizar um cadastro com o botão "assine já" na aba lateral direita. Todos os planos aparecerão na tela e você deve escolher qual quer pagar. Depois, se já tiver uma conta gratuita no site, informe o login para que seja feito um upgrade no seu perfil e você possa informar a forma de pagamento. Caso ainda não tenha, é só clicar em "cadastre-se" e informar alguns dados pessoais em um formulário.

Várias produções originais do Globoplay vão parar na programação da Globo mais tarde, como a série Filhas de Eva, a novela Todas as Flores que tem previsão de estrear em setembro, entre outras. Por enquanto, não foi revelado pela emissora se o documentário de Xuxa em algum momento vai ser exibida na TV aberta.

