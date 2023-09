O que aconteceu com Kayky Brito: ator foi atropelado e estado é grave

O ator Kayky Brito, de 34 anos, muito conhecido por trabalhos na Globo como O Beijo do Vampiro e Chocolate com Pimenta, foi atropelado na madrugada deste sábado, 2 de setembro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O estado de saúde do artista é considerado grave.

Qual o estado de saúde Kayky Brito

O estado de saúde de Kayky Brito é considerado gravíssimo até o momento, segundo a apuração do G1 neste sábado. As informações da secretária de saúde da cidade indicam que ele está no momento no CTI, Centro de Tratamento Intensivo. Não foi revelado por enquanto se ele precisou passar por cirurgia. O que se sabe é que foi socorrido pelo corpo de bombeiros no local do acidente e levado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, onde segue internado.

Kayky foi atropelado por um carro de passeio e a identidade do motorista ainda não foi revelada. De acordo com a apuração da jornalista Amanda Oliveira, da Band, ele passou por exames e fraturou um braço. Até o momento, a equipe e família do ator não se pronunciaram. No Instagram, a última publicação do artista é dde uma semana atrás. Nos comentários, muitos fãs mandam mensagens de apoio ao artista.

Kayky Brito trabalha na televisão desde a infância. A carreira do artista começou nos anos 2000 no SBT com Chiquititas e depois ele migrou para a TV Globo, em que foi o famoso Zeca, de O Beijo do Vampiro (2002). Depois, ele esteve em Chocolate com Pimenta (2003) com a marcante personagem Bernadete, que recentemente foi reprisado pela emissora, e também trabalhou em A Diarista (2004), Começa de Novo (2004 2005), Alma Gêmea (2005), entre muitas outras.

Nos últimos anos, ele atuou na Globo como o personagem Candé de Verão 90 e participou também da bíblica Gênesis (2021), na Record, como o personagem Omar. Ele é irmão de Sthefany Brito, 36 anos, também atriz desde criança.

