O que aconteceu com Rick da dupla com Renner? Cantor estava em helicóptero que desapareceu

O que aconteceu com Rick da dupla com Renner? Cantor estava em helicóptero que desapareceu

O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, está entre os ocupantes de um helicóptero que perdeu comunicação durante um voo em Santa Catarina nesta segunda-feira (21). A aeronave desapareceu na região de Urubici, na Serra catarinense, e equipes do Corpo de Bombeiros e da Força Aérea Brasileira (FAB) foram mobilizadas para localizar o helicóptero e as pessoas que estavam a bordo. Até o momento, não há confirmação oficial de queda ou do estado de saúde dos ocupantes.

A assessoria de Rick confirmou que o cantor estava no helicóptero e informou que a aeronave perdeu comunicação durante o trajeto. O empresário Bruno Avelar também estava entre os ocupantes, segundo informações confirmadas pela equipe do cantor.

Pouco antes do desaparecimento do helicóptero, Rick publicou nas redes sociais imagens do encontro com Bruno Avelar. No vídeo, os dois aparecem juntos na área de embarque e seguem em direção à aeronave.

A publicação chamou a atenção após a confirmação de que o cantor e o empresário estavam entre os ocupantes do helicóptero que perdeu contato. A assessoria de Rick, porém, não confirmou inicialmente se Bruno Avelar estava na aeronave; posteriormente, a presença dele foi divulgada por veículos que acompanham o caso e confirmada por pessoas próximas à dupla.

Como estão as buscas pelo helicóptero com Rick?

As buscas se concentram na região rural de Urubici, na Serra de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros foi acionado após o desaparecimento da aeronave e trabalha para identificar o ponto onde o helicóptero pode ter sido localizado pela última vez.

A FAB também participa da operação. O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba foi acionado para realizar as buscas após a aeronave não chegar ao destino previsto. Segundo informações divulgadas pelas autoridades, os trabalhos foram direcionados para áreas consideradas prioritárias a partir dos últimos registros disponíveis.

As condições meteorológicas dificultam a operação. A região da Serra catarinense registra chuva forte, o que prejudica a visibilidade e o deslocamento das equipes por terra.

As informações divulgadas até o momento indicam que o helicóptero saiu de Santa Catarina com destino a São Joaquim. A aeronave teria decolado por volta das 10h30 e desaparecido durante o deslocamento pela região serrana.

O helicóptero é identificado pela matrícula PP-MGR e apresenta marcas da JTA Empreendimentos e Urbanismo. A empresa informou que a aeronave havia sido emprestada para uso de Bruno Avelar e Rick e confirmou o desaparecimento.

Em nota, a JTA afirmou que ainda não havia confirmação de acidente e pediu cautela na divulgação de informações que não tenham sido oficialmente verificadas.

Cinco pessoas estavam na aeronave, entre elas estavam Rick, Bruno Avelar e integrantes responsáveis pela operação do voo. A identificação completa de todos os ocupantes ainda dependia de confirmação oficial.

Até a última atualização, as autoridades não haviam confirmado a localização do helicóptero nem informado o estado dos ocupantes. As buscas continuam durante a noite desta segunda-feira (21).