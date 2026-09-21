Celebridades

Helicóptero com o cantor Rick desaparece e FAB inicia buscas; o que aconteceu

Entenda o situação com o cantor sertanejo

Escrito por Anny Malagolini
Quem é Rick Foto: reprodução/EPTV
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Um helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, desapareceu nesta segunda-feira, 21, na Serra de Santa Catarina. A aeronave perdeu contato durante um voo na região de Urubici, e equipes do Corpo de Bombeiros e da Força Aérea Brasileira (FAB) foram mobilizadas para localizar o helicóptero e os ocupantes.

A assessoria do cantor confirmou que Rick estava a bordo. O empresário e palestrante Bruno Avelar também estava na aeronave, segundo informações divulgadas por veículos que acompanham o caso. Até o momento, não há confirmação oficial de queda nem informações sobre o estado de saúde dos ocupantes.

Veja também quem é a esposa de Rick.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, o helicóptero teria decolado de Balneário Camboriú por volta das 10h30 com destino a São Joaquim. O contato foi perdido enquanto a aeronave sobrevoava a região serrana, próxima a Urubici. As condições meteorológicas, com chuva forte e baixa visibilidade, dificultam as operações de busca.

Rick publicou nas redes sociais, nesta segunda, imagens em que aparece com Bruno Avelar antes da viagem. O registro mostra os dois em um aeroporto. Posteriormente, a aeronave em que estavam perdeu o contato.

Quem é Rick, da dupla Rick & Renner

Geraldo Antônio de Carvalho, conhecido artisticamente como Rick, nasceu em Porto Nacional (TO), em 5 de dezembro de 1966. Ainda criança, mudou-se com a família para Brasília e começou a cantar em bares aos nove anos.

Rick e Renner formaram a dupla em meados dos anos 1980, em Brasília. A carreira ganhou força na década de 1990, período em que os cantores se consolidaram no sertanejo romântico.

Entre os principais sucessos estão “Ela é Demais”, “Nos Bares da Cidade”, “Muleca” e “Cara-de-Pau”. O álbum “Mil Vezes Cantarei”, lançado em 1998, marcou uma das fases de maior popularidade da dupla.

Após anunciarem o fim da parceria em 2010, Rick e Renner retomaram os trabalhos juntos em 2018, com o álbum “Seguir em Frente”.

As buscas pelo helicóptero continuam na região de Urubici. As autoridades ainda apuram as circunstâncias do desaparecimento da aeronave.

Veja:

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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