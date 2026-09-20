Thiago Lacerda se separa de Vanessa Lóes após 25 anos; casal tem três filhos

Thiago Lacerda se separa de Vanessa Lóes após 25 anos; casal tem três filhos

Thiago Lacerda e Vanessa Lóes colocaram um ponto final no relacionamento após 25 anos juntos. O ator, que atualmente interpreta Gabriel na novela Por Você, da Globo, confirmou a separação em entrevista publicada pelo jornal O Globo neste domingo (20).

O casal, que sempre manteve a vida pessoal longe dos holofotes, começou a namorar em 2001 e oficializou a união em 2007. Os dois são pais de três filhos: Gael, de 18 anos, Cora, de 16, e Pilar, de 12.

Na entrevista, Thiago Lacerda confirmou que os dois estão separados e afirmou que o processo foi doloroso. “É um assunto íntimo, foi um processo de muito tempo, que me trouxe muita lindeza, mas também me ensinou muita dureza. Tem sido um momento delicado, de muita dor, mas de ensinamento também. É tudo muito recente”, declarou o ator.

Conhecido por preservar a vida pessoal, Thiago explicou que prefere não expor detalhes da relação. O ator também afirmou que nunca considerou necessário transformar a intimidade em parte de sua exposição pública.

Quem é Vanessa Lóes?

Vanessa Lóes tem uma carreira marcada por trabalhos na televisão, no cinema e no teatro. A atriz passou por produções como Sabor da Paixão, Kubanacan, Beleza Pura e Malhação. Ela também dividiu a cena com Thiago Lacerda em A Vida da Gente, novela exibida pela Globo em 2011. Na trama, os dois interpretaram personagens que tiveram um relacionamento no passado.

Vanessa está afastada das novelas há cerca de uma década. Nos últimos anos, passou a se dedicar à família e a projetos ligados ao campo, incluindo o cultivo de lúpulo e uma cervejaria artesanal na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Thiago e Vanessa começaram a se relacionar em 2001 e se casaram em março de 2007, em uma cerimônia reservada na região serrana de Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Durante os 25 anos de relacionamento, o casal manteve uma postura discreta sobre a vida familiar. Os dois tiveram três filhos e construíram negócios em conjunto.

Atualmente, Thiago segue trabalhando na televisão. Em Por Você, novela das sete da Globo, ele interpreta Gabriel e contracena com Sheron Menezzes e Amaury Lorenzo.