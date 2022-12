Estreias Globoplay em dezembro 2022 tem O Beijo do Vampiro; veja lista

O Beijo do Vampiro (2002) e novos capítulos de Todas as Flores estão entre as estreias do Globoplay - Foto: Reprodução/Rede Globo

O Beijo do Vampiro (2002), Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983) e os episódios finais da primeira parte de Todas as Flores (2022) são os destaques entre as estreias no Globoplay em dezembro de 2022. A plataforma também inclui no catálogo a série 'Gabriel Monteiro — Herói Fake', que conta trajetória do ex-vereador até a perda do mandato após acusações de crimes sexuais.

O Globoplay resgata mais duas novelas neste mês de dezembro. Após o fim da reprise no Viva, a plataforma de streaming inclui O Beijo do Vampiro e Pão-Pão, Beijo-Beijo em seu catálogo para todos os assinantes.

O Beijo do Vampiro ficará disponível em 5 de dezembro. Escrita por Antonio Calmon, a trama tem temática sobrenatural ao contar a história de Cecília (Flávia Alessandra) é uma princesa do século XII que prefere dar fim à própria vida a se entregar ao duque e vampiro Bóris (Tarcísio Meira). Quando ela está prestes a se casar com o conde Rogério (Thiago Lacerda), Bóris mata o noivo e toda a família da princesa.

Cecília se suicida, mas Bóris volta a reencontrar e perseguir a amada na década de 2000, em outra encarnação, quando ela vive sob a identidade de Lívia, casada com Beto, também personagem de Thiago Lacerda.

Já Pão-Pão, Beijo Beijo chega para os assinantes da plataforma em 19 de dezembro. De autoria de Walther Negrão, o folhetim é protagonizado pelos atores Cláudio Marzo, Arnaud Rodrigues e Elizabeth Savala nos papéis de Ciro, Soró e Bruna, respectivamente. O ponto de partida da história é um acidente de trânsito em Madureira, bairro do Rio de Janeiro.

Nos dias 7 e 14 de dezembro, serão disponibilizados os episódios finais da primeira parte de Todas as Flores. A novela só retornará para novo capítulos em meados de abril - a data ainda não foi oficializada pelo Globoplay.

O Beijo do Vampiro (2002): 5 de dezembro

5 de dezembro Todas as Flores (2022): 7 e 14 de dezembro

7 e 14 de dezembro Pão-Pão, Beijo Beijo (1983): 19 de dezembro

19 de dezembro Na Corda Bamba (2020) - 2ª temporada: sem data de estreia definida

Estreias Globoplay em seriados

Neste mês, o Globoplay lança em 6 de dezembro a série documental Gabriel Monteiro – Herói Fake , que conta a trajetória do ex-vereador desde sua ascensão nas redes sociais até as acusações de ter praticado crimes sexuais.

Também será disponibilizado, em 8 de dezembro, um episódio extra da série Flordelis: Questiona ou Adora, que traz entrevistas e o desfecho do julgamento da ex-deputada federal.

Outra série original Globoplay que chega nesse mês é Sou Corinthians, em 15 de dezembro. Com quatro episódios, a produção é uma homenagem a fiel torcida do Timão. A obra conta com depoimentos de Danilo, Emerson Sheik e Cássio, além de grandes personagens da história do clube como Zé Maria, Wladimir, Casagrande, Neto, Rivellino,

Há ainda o lançamento da docussérie original Os Caminhos de Jesus (2002), além da inclusão no catálogo dos seriados Angel: O Caça-Vampiros (1999), Amarras do Amor (2019), Downton Abbey (2010), Drop Dead Diva (2009), Private Eyes - 5ª temporada (2016) e mais.

Gabriel Monteiro – Herói Fake (2022): 6 de dezembro

6 de dezembro Angel: O Caça-Vampiros (1999) - T1 a T5: 6 de dezembro

6 de dezembro Flordelis: Questiona ou Adora (2022) - episódio extra: 8 de dezembro

8 de dezembro Sou Corinthians (2022): 15 de dezembro

Outros lançamentos sem data definida:

Amarras do Amor (2019)

Downton Abbey (2010) - T1 a T6

Drop Dead Diva (2009) - T1 a T6

Private Eyes - T5 (2016)

Minha Bailarina (2021)

The Victim (2019)

House - T1 a T8 (2004)

Amor e Trapaças - T1 a T2 (2018)

Os Contatinhos de Lauren (2021)

Estreias Globoplay em filmes e especiais de Natal

As estreias Globoplay em dezembro também trazem alguns filmes de natal para curtir com a família toda durante o feriado.

A plataforma inclui no catálogo os longas-metragens Missão Baile de Natal (2020), Natal em Nova York, O Milagre de Natal (2016), Castelo de Neve 2 – Um Amor de Inverno e Um Natal com Amor e Vinho (2019).

Além das produções com temática natalina, o Globoplay também vai incluir 'Paloma', recém-lançado nos cinemas. Inspirada em uma história real, a obra conta a história de Paloma (Kika Sena), uma agricultora nordestina, negra e trans que sonha em se casar na igreja com o namorado Zé, um ajudante de pedreiro. Aclamado, o filme foi um dos seis pré-indicados a representar do Brasil no Oscar 2023.

Paloma (2022): 1º de dezembro

Outros filmes sem data de lançamento

Missão Baile de Natal (2020)

Natal em Nova York

O Milagre de Natal (2016)

Castelo de Neve 2 – Um Amor de Inverno

Um Natal com Amor e Vinho (2019)

Segredos no Ar (2022)

Assista ao trailer de Paloma:

Outras estreias Globoplay de dezembro

Neste mês, também haverá a estreia de Humor Negro, standup especial do Globoplay e Multishow. A plataforma também fará a transmissão da Farofa da Gkay para os assinantes do Globoplay +canais.

Retrospectiva 2022 – Edição Globoplay: 30 de dezembro

Gloob - D.P.A . 3 : 7 de dezembro

D.P.A . 3 : 7 de dezembro GNT - Ceia Sato: 8 de dezembro /Miraculous T5.1: 12 de dezembro /Papo de Segunda - Especial de Natal: 19 de dezembro / Papo de Segunda - Programa de Ano Novo: 26 de dezembro

Ceia Sato: 8 de dezembro /Miraculous T5.1: 12 de dezembro /Papo de Segunda - Especial de Natal: 19 de dezembro / Papo de Segunda - Programa de Ano Novo: 26 de dezembro SporTV: Copa do Mundo da Fifa/ Catar 2022 e Superliga de Vôlei

Sem data definida: