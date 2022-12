Onde assistir a Farofa da Gkay hoje, horário e quem vai se apresentar

A influenciadora digital Géssica Kayane comemora seu aniversário mais uma vez em um evento de três dias realizado em um hotel de luxo em Fortaleza, no Ceará. Neste ano, os fãs poderão assistir ao vivo os shows que vão agitar a festa. Onde assistir a Farofa da Gkay já foi divulgado pela famosa, confira.

Onde assistir a Farofa da Gkay ao vivo?

A Farofa da Gkay será transmitida nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, a partir das 22h, horário de Brasília, ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay. Para assistir online, é necessário ser assinante do plano +canais.

TV (Multishow): Claro TV - 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

SKY – 42 e 442 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

Onde assistir a Farofa da Gkay pela internet:

Passo 1: acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo na App Store, para iOs, ou Google Play, para App Store.

Passo 2: clique no canto superior direito na página inicial para fazer login ou se cadastrar. Apenas assinantes do pacote Globoplay +canais ao vivo tem acesso ao sinal do Multishow.

Passo 3: quem já tiver um plano, só precisa inserir o e-mail e senha cadastrados na plataforma. Novos usuários precisam fazer um novo cadastro e assinar o plano Globoplay +canais. Também é possível acessar a plataforma usando contas do Facebook, Google ou Apple.

Passo 4: feito o cadastro ou o login, volte para a tela inicial e clique em ‘Agora na TV’ e depois em ‘Multishow’.

Quem vai se apresentar na Farofa da Gkay?

Ivete Sangalo, Anitta, Pedro Sampaio, Simone Mendes, Xand Avião, É o Tchan, Matuê, Wesley Safadão, Luísa Sonza, Léo Santana e Pabllo Vittar são os artistas que se apresentam na Farofa da Gkay neste ano. A transmissão no Multishow será apresentada pelas influenciadoras Laura Vicente, Thaynara OG e Vivian Amorim. Confira a programação:

5 de dezembro - Onde assistir a Farofa da Gkay

Pedro Sampaio

Pabllo Vittar

Luísa Sonza

6 de dezembro

Matuê

Léo Santana

Wesley Safadão

7 de dezembro

Simone Mendes

Anitta + convidados

Ivete Sangalo

O que é a Farofa da Gkay e quem é Géssica Kayane?

A Farofa da Gkay é o evento realizado em comemoração ao aniversário da influenciadora digital Géssica Kayane. São três dias de festa em um hotel de luxo em Fortaleza, no Ceará.

A primeira edição da Farofa aconteceu em 2017. O evento durava apenas um dia em sua primeira edição, mas cresceu ao longo dos anos e se tornou uma das maiores festas que reúne dezenas de nomes famosos na internet, além de cantores e atores. Conforme revelado pela influenciadora, o custo da farra neste ano chegou em R$8 milhões, quase o triplo do valor gasto no ano passado.

Gkay banca os gastos de todos os convidados, incluindo hospedagem e alimentação. Neste ano, ela também fretou um avião para levar os famosos até a capital cearense.

Géssica Kayane comemora 30 anos de idade neste ano. A influenciadora digital, nascida na Paraíba, começou a ficar famosa em 2013 ao postar vídeos humorísticos no YouTube. Hoje, soma 19 milhões de seguidores no Instagram e mais de 20 milhões no TikTok. Na página da Farofa, são mais 2 milhões de seguidores.

Além do sucesso na web, Gkay também investe na carreira de atriz. Ela atuou nos filmes Carnaval (2021), Detetive Madeinusa (2021) e Me Tira da Mira (2022). No último dia 30, foi lançado na Netflix o novo longa-metragem da plataforma de streaming protagonizado pela famosa, Um Natal Cheio de Graça. Sérgio Malheiros e Vera Fischer também estão no elenco.