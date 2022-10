É real? Saiba onde fica a cidade Mandacaru da novela Travessia

Folhetim tem início de história no interior do Maranhão.

O novo folhetim de Gloria Perez estreou mostrando belas paisagens do estado do Maranhão. Parte da trama se passa na capital São Luís, mas os personagens centrais da trama – Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede) – são de um povoado pequeno, a cidade Mandacaru da novela Travessia.

O espaço paradisíaco chamou atenção por conta dos cenários exuberantes e mostrou como será a relação entre e a dupla protagonista e a sogra da protagonista, a difícil dona Núbia (Drica Moraes).

+Alessandra Negrini Travessia: Guida roubará noivo de irmã

Onde é a cidade Mandacaru da novela Travessia?

A cidade Mandacaru da novela Travessia é um povoado que fica no município de Barreirinhas no estado do Maranhão. Os moradores locais vivem principalmente da pesca, agricultura e artesanato.

No interior do estado, Mandacaru fica cerca de 177 km da cidade de São Luís, a capital, de acordo com o Google Maps. A cidade de Barreirinhas é uma das portas de entrada dos lençóis maranhenses, local que também serviu de gravação para a novela.

Durante cerca de 4 semanas, o elenco e equipe da nova novela de Gloria Perez estiveram no Maranhão. Além da capital São Luís, foram usados nas filmagens o povoado de Mandacaru, a praia de Atins, também localizada na cidade de Barreirinhas, e os lençóis maranhenses.

Com exceção da capital do estado, os demais lugares serviram de terra natal para os personagens Brisa e Ari. A garota é a protagonista da trama e foi interpretada por Mariah Yohana na infância e na fase adulta é papel de Lucy Alves. Ela começa a namorar com Ari (João Bravo na infância e Chay Suede adulto) ainda na adolescência e os dois continuam o romance durante anos.

A dupla chega a ter um filho, o pequeno Tonho (Vicente Alvite), e continua vivendo na cidade Mandacaru da novela Travessia, no entanto, Ari se desdobra em viagens até a capital para a realização de seus estudos. Nos próximos capítulos da trama, a mulher deixará o conforto do lar para ir atrás do amado no Rio de Janeiro e então sua vida virará de cabeça para baixo quando ela for acusada de ser uma criminosa.

Preconceito

A mãe de Ari, Núbia, tem problemas com a origem da namorada do filho e acha o rapaz bom demais para as garotas da cidade Mandacaru da novela Travessia por ser “estudado” e ter um futuro brilhante pela frente.

Em conversa com Dante (Marcos Caruso) no primeiro capítulo da novela, professor e mentor de Ari, a mulher comenta quando vê o interesse de Ari e Brisa cada vez mais intenso: “meu medo é que ele se desvie do futuro se perdendo aqui com essas pequenas aqui no Mandacaru. O senhor pode ter muita sabedoria, mas o senhor não é mãe”.

Por isso, a sogra será uma pedra no sapato da nora durante a trama. Mesmo que Brisa deixe claro que sustenta sua casa e não impede Ari de estudar, a mulher tem ressentimentos pela união dos dois. Drica Moraes comentou em uma das chamadas de divulgação da TV Globo sobre a novela que apesar de Núbia ter “traços de vilanismo”, sua personagem deseja o que é o melhor para seu filho de maneira genuína.

Povoado é conhecido por Farol histórico

Um dos pontos mais conhecidos da cidade Mandacaru da novela Travessia é o farol que fica no centro do povoado. A atração é cartão postal do local e apareceu nas cenas iniciais da novela Travessia. Ela é conhecida como “Farol Preguiças”, tem 160 degraus e 35 m de altura.

O Farol está de pé desde o início dos anos 1900 e ganhou revitalizações ao longo dos anos. É um dos pontos turístico da cidade e as obras mais recentes realizadas no Farol ocorreram em maio de 2021, quando o governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), executou obras de reforço estrutural, restaurou letreiros, instalações elétricas, pinturas, entre outros – segundo jornais locais.

Leia também

Grazi Massafera em Travessia surpreende web e ganha elogios