Pai de Sophie Charlotte nasceu no Pará e era cabeleireiro

Sophie Charlotte revelou que o pai, José Mário da Silva, faleceu. Na manhã desta quarta-feira (19), a atriz publicou no Instagram uma foto ao lado do pai e escreveu um texto que informava e lamentava o acontecimento. A global disse que o coração estava ‘dilacerado’.

“É com imenso pesar, o coração dilacerado que comunico o falecimento do meu papai, Mario Silva. Um grande homem, que amei loucamente todos os dias da minha vida. A quem devo tudo, e agradeço demais por tanto! Meu papai, “o Sol da Praia” como dizia minha vovó, que iluminou a todos nós”. O pai de Sophie Charlotte era paraense e cabeleireiro de profissão. Mário Silva era casado com uma bióloga alemã e além de Sophie tinha outro filho, Ângelo Wolf.

Quem era o pai de Sophie Charlotte?

José Mário da Silva nasceu no Pará, mas conheceu a esposa Renate Elisabeth Charlotte Wolf, na Alemanha. A família viveu no país durante os 7 primeiros anos de Sophie, que inclusive nasceu por lá, em Hamburgo, e tem dupla nacionalidade.

Cabeleireiro, o pai de Sophie Charlotte sempre cuidou das madeixas da filha. Em papo com a Universa, do portal UOL, Mário Silva revelou que a equipe de caracterização dos atores da Globo sempre foram os responsáveis por decidir o visual das personagens da atriz, no entanto, a execução ficava a cargo dele, que já deixou a filha loira, morena, de cabelo longo, curto, com franjinha, etc.

Na publicação que fez no Instagram, nesta quarta-feira (20), Sophie Charlotte não revelou a causa da morte do pai, nem informações sobre o velório. José Mário da Silva deixou dois filhos e a esposa.

Famosos lamentaram morte

No post de Sophie Charlotte sobre o falecimento do pai, famosos amigos da atriz e que conheciam Mário Silva lamentaram a perda do cabelereiro. “Não! O sorriso lindo e carinhoso, toda vez que o encontrava no salão! Vocês tão parecidos! Sempre contando coisas boas de você, com alegria! Sophie! Que notícia triste! Sinto muito”, escreveu Letícia Sabatella.

Natália Lage também falou sobre o pai de Sophie Charlotte na publicação: “ahh não, puxa querida, um abraço muito apertado. Gostava muito dele, que Deus console o seu coraçãozinho”.

BBB 21: conheça Lucas Penteado, participante do ‘camarote’