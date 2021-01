Na hora de cuidar dos cabelos, muitas pessoas preferem fazer o retoque de raiz em casa. Seja pela praticidade de não precisar ir até um salão, ou, principalmente, pela economia. E durante a pandemia, com a obrigatoriedade do isolamento social, a prática ganhou ainda mais adeptas.

Embora haja um número cada vez maior de pessoas assumindo os fios brancos, inclusive muitas famosas, há também as que preferem manter a tintura em dia. Ou, pelo menos, amenizar a diferença na tonalidade à medida em que os fios crescem. Independente da escolha, o mais importante é estar satisfeita com a própria aparência.

Há, ainda, as pessoas que não possuem fios brancos, mas têm o cabelo descolorido ou tingido de outra cor. E, por isso, também gostam de fazer o retoque de raiz de tempos em tempos.

Em todas estas situações, seja para esconder os fios brancos, manter a cor uniforme dos fios tingidos ou mudar o visual, saber como retocar a raiz pode ajudar. Para isso é importante não apenas saber o jeito certo de aplicar a tinta ou qual o passo a passo, mas também alguns cuidados essenciais que vão ajudar a manter os fios saudáveis e bonitos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como fazer retoque de raiz em casa

Fazer o retoque de raiz dos cabelos em casa requer uma certa habilidade. Mas é mais simples do que parece. Confira o passo a passo:

Antes de retocar

Leia todas as instruções da tintura, principalmente se for a primeira vez que está usando. Ou se for uma marca diferente das que já tem costume.

Passe gel de cabelo no rosto, especialmente na região da testa, orelhas e nas laterais próximas ao couro cabeludo. Isso ajuda a evitar que a tintura manche a pele. Algumas tinturas vêm com um produto próprio.

Com a ajuda de um pente, divida o cabelo ao meio e separe em mechas pequenas. Use algum acessório para prender.

Durante o retoque de raiz em casa

Use luvas, faça a mistura dos produtos (se necessário). E, com um pincel, vá aplicando a tinta separadamente em cada mecha.

Comece pela parte da frente, onde costuma ter mais fios com raiz aparente.

Faça tudo com calma, sem pressa, até que todas as partes tenham sido retocadas.

Se for um cabelo tingido e a cor já estiver desbotada também no comprimento, não apenas na raiz, a tintura deve ser aplicada também ao longo dos fios.

Depois de retocar

Assim que terminar de aplicar a tintura, use a ponta dos dedos para massagear. Isso vai ajudar a espalhar um pouco melhor e evitar que fiquem partes sem a coloração.

Aguarde enquanto o produto age. O tempo vai depender do que é indicado em cada embalagem.

Completado o tempo, molhe o couro cabeludo e vá aos poucos tirando toda a tinta com água fria ou morna.

Quando já tiver removido tudo, lave o cabelo normalmente com o shampoo e o condicionador que já costuma usar.

Uma dica fundamental é que a tinta depois de misturada não pode ser reutilizada. Mesmo que não tenha usado tudo, o melhor a fazer é descartar. Do contrário, em um uso futuro, há risco de desenvolver alergias na pele e no couro cabeludo. Além disso, ela perde a eficácia.

Cuidados no retoque de raiz em casa

Os principais cuidados são em relação às manchas que podem surgir na pele ao fazer o retoque de raiz em casa. Por isso a importância de aplicar corretamente o produto no rosto.

Se mesmo fazendo tudo do jeito certo acontecer de ficarem manchas no rosto, a dica é usar primeiramente um removedor de maquiagem potente. E também fazer uma esfoliação leve na pele. Outros produtos que podem ajudar nesta tarefa são o óleo de coco e o óleo de bebê. Basta passar com um algodão.

Além disso, é fundamental usar luvas. Elas evitam que a tintura também manche as mãos. Alguns produtos já vêm com um par de luvas descartáveis. Outra opção, caso não tenha, é usar uma sacola plástica para proteger as mãos.

E, acima de tudo, é muito importante seguir corretamente as instruções das embalagens para não ter erro no resultado. Mesmo sendo produtos parecidos, pode haver alguma diferença na forma de aplicar ou na forma como agem nos fios e no couro cabeludo.

Dica para fios mais saudáveis

Um cuidado importante, já depois de ter feito o retoque da raiz, é manter os fios saudáveis. Um problema comum em cabelos que usam tinturas e outros processos químicos é que os fios podem ficar mais ressecados.

Por isso é fundamental fazer uma hidratação dos cabelos semanalmente. Fazer em casa é simples, basta usar as máscaras de tratamento que são facilmente encontradas em farmácias ou lojas de cosméticos.

Outra dica é ter atenção para saber em quanto tempo os fios irão demandar um novo retoque. Vai depender também da tonalidade de cada um e do tipo de cabelo. Alguns crescem mais rápido e em 15 dias a raiz já está aparente. Outros em um mês. Ciente disso, ficará mais fácil se organizar para fazer o retoque de raiz em casa.