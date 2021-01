Paola Carosella faz primeira tatuagem; entenda o significado

Aos 48 anos, Paola Carosella, cozinheira e ex-MasterChef, fez sua primeira tatuagem. A apresentadora compartilhou o resultado nas redes sociais no sábado, dia 23 de janeiro de 2021, e explicou o significado do registro na pele.

Paola Carosella tatuou a frase “a calma educa”, que segundo ela hoje faz todo o sentido do mundo. Na publicação, ela explica a escolha do que chama de “mantra” e agradece o apoio do ex-companheiro de reality, o cozinheiro Henrique Fogaça, e a filha Francesca.



Significado da tatuagem de Paola Carosella

Em publicação no Instagram, ela contou o significado: “Mantra – primeira tatuagem aos meus 48 anos. Nunca achei q ia, nunca quis fazer, nunca fez sentido. Hoje fez todo o sentido do mundo. Obrigada @henrique_fogaca74 @igortattoocs @haus.ink e obrigada a minha filha Francesca por me ensinar a ser a melhor versão de mim mesma que eu consiga ser. A camiseta em total sintonia com o momento é da @jouercouture a frase é da @maelabarismo e hoje é meu mantra”, escreveu Paola Carosella.

Mais tarde, questionada por uma seguidora se já pensa em fazer uma nova tatuagem, Paola respondeu: “óbvio!!! É viciante!”.

Saída do Masterchef

No início de janeiro de 2021, Paola Carosella anunciou que deixou de integrar o time de jurados do MasterChef, após 6 anos de participação. O motivo da saída seria a insatisfação da cozinheira com a Band. Relembre os melhores momenta da chef na atração.

“Tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado MasterChef na Band. Aqui estou e estarei sempre na minha casa. Mas neste momento minha empresa precisa de meu tempo e dedicação integral. Para os meus colegas queridos, para todos os que acompanham e assistem ao MasterChef e para a direção da Band e Endemol, meu muito obrigada e minha torcida sempre”, disse Paola, em nota enviada à imprensa.