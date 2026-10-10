Celebridades

Por que Vini Jr. e Virgínia terminaram de novo?

Casal se assumiu em setembro de 2025

Escrito por Anny Malagolini
vini e virginia terminaram Foto: redes sociais
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Vini e Virginia terminaram? Um suposto desentendimento em Madri, na Espanha, colocou o namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr. sob suspeita nesta sexta-feira (9). Segundo informações divulgadas pelo perfil Daily do Garotinho, os dois teriam discutido, e a influenciadora viajou para Miami, nos Estados Unidos, sem a aliança de compromisso.

Por que Vini e Virgínia terminaram?

Procurada pelo portal LeoDias, a equipe de Virginia disse que a viagem já estava programada. A influenciadora deve aproveitar a estadia nos Estados Unidos para comemorar o aniversário de Maria Flor, sua filha com Zé Felipe, que completa quatro anos em 22 de outubro.

Até o momento, Virginia e Vini Jr. não confirmaram publicamente o fim do relacionamento. O motivo da suposta discussão também não foi divulgado.

O namoro dos dois se tornou público em setembro de 2025, mas a relação enfrentou uma crise poucas semanas depois, após a divulgação de conversas entre o jogador e outras mulheres. Vini Jr. se desculpou publicamente e, em outubro, pediu Virginia em namoro.

Em maio de 2026, a influenciadora anunciou o término. Na ocasião, falou sobre a dedicação ao relacionamento e afirmou que não abriria mão dos próprios sonhos e da vida profissional. A separação, no entanto, não durou muito: em julho, os dois voltaram a aparecer juntos e deram sinais de reconciliação.

Desde então, Virginia passou a viajar com frequência para Madri, onde o atacante atua pelo Real Madrid. A nova viagem sem o jogador e a ausência da aliança reacenderam as especulações sobre uma possível crise.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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