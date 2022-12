Quem é Abigail Spencer, amiga de Meghan Markle

Com a vida de Meghan Markle e o marido, o príncipe Harry, sempre sob os holofotes, as amizades da duquesa também tomam conta dos tabloides e a curiosidade do público. Com o novo documentário sobre o casal, alguns nomes envolvidos na vida pessoal da dupla também chama atenção, como Abigail Spencer. A atriz é uma grande amiga de Meghan há mais de uma década.

Quem é a amiga da Meghan Markle, a atriz Abigail Spencer?

Abigail Spencer é uma atriz norte-americana, amiga próxima de Meghan Markle. Curiosamente, as duas dividem a mesma data de aniversário, dia 4 de agosto de 1981, e estão atualmente com 41 anos de idade.

Abigail é natural de Gulf Breeze, na Flórida, e Meghan Markle nasceu em Canoga Park, localizado em Los Angeles, no estado da Califórnia.

As atrizes se conheceram em meados de 2008, durante uma audição. As duas foram fazer o teste para diferentes papéis em uma produção e acabaram se tornando amigas.

Mais tarde, os laços se estreitaram quando elas atuaram na mesma série, Suits. Abigail, ficou um ano a mais na série e interpretou a personagem Dana Scott entre 2011 e 2019. Meghan também apareceu na produção a partir de 2011, mas deixou o papel de Rachel Zane em 2018, ano em que se casou com o membro da família real britânica.

Desde que começaram a amizade, Abigail sempre foi de próxima Markle e esteve entre os convidados no casamento da celebridade na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. Por isso, a atriz também é uma das participações especiais do documentário Harry & Meghan, sobre a vida privada e pública do casal.

Ela fez declarações sobre o que observou na conturbada história da dupla com a entrada de Meghan para a realeza e disse que percebeu que o casal iria até o fim do mundo para ficarem juntos.

Em sua vida pessoal, Abigail Spencer foi casada entre 2004 e 2013 com o CEO e produtor executivo Andrew Pruett, com quem teve um filho, Roman Pruett, de 14 anos de idade.

Assista ao vídeo da atriz no documentário do casal:

Abigail Spencer tem uma longa carreira na televisão e cinema norte-americano. Sua vida na frente das câmeras começou aos 17 anos de idade, com a série All My Children, em que ela interpretava Becca Tyree. Ela esteve na produção entre 1998 e 2000, o que totalizou 21 episódios de sua participação.

No ano seguinte, ela estreou também nos cinemas, com o filme Campfire Stories. Pouco depois, em 2003, ela atuou como a personagem Skye em Truth and Dare. Após mais alguns filmes, ela participou de um episódio da sexta temporada da badalada série CSI: Investigação Criminal, em 2005.

Depois, ela apareceu também nas séries Killer Instinct (2006), Gilmore Girls: Tal Mãe, Tal Filha (2006), Angela's Eyes (2006), Ghost Whisperer (2007), My Boys (2007), Bones (2008), Moonlight (2008) e Private Practice (2009), de Shonda Rhimes.

Em 2009, ela participou de episódios da terceira temporada da aclamada Mad Men e também apareceu na série Castle. Nos anos seguintes, apareceu nas telonas do cinema com Cowboys & Aliens (2011), Guerra é Guerra (2012), Evocando Espíritos 2 (2013), Oz: Mágico e Poderoso (2013), Sete Dias Sem Fim (2014) e O Impostor (2014).

De volta as séries, ela também esteve em Burning Love (2012 - 2013), Como Eu Conheci Sua Mãe (2014), True Detective (2015), Rectify (2013 - 2016) e é claro, Suits, série em que ganhou participação em oito temporadas ao lado de Meghan Markle.

Os trabalhos mais recentes de Abigail Spencer são a série Greys Anatomy, em que interpreta Megan Hunt desde de 2017 e esteve na temporada de 2022, além do curta The Black Hole (2021) e a série Rebel (2021).

Como assistir o documentário Harry & Meghan

"Harry & Meghan", uma nova série de documentários da Netflix, explora as origens do relacionamento do duque e da duquesa de Sussex e seus conflitos com a família real britânica. O programa foi lançado em dois volumes e agora você pode transmitir todos os seis episódios.

A série apresenta entrevistas com Harry e Meghan que detalham como o romance começou e os desafios que enfrentaram como casal, além de comentários de historiadores e outros especialistas sobre a família real.

O doc. "Harry & Meghan" é dirigido pela premiada diretora Liz Garbus, que já dirigiu o documentário indicado ao Oscar "What Happened, Miss Simone".

O príncipe Harry e Meghan se casaram em 2018 e anunciaram sua decisão de deixar seus cargos públicos na família real em 2020. críticas da mídia britânica, bem como a tensão racial entre Meghan e a equipe da família real.

O casal atualmente mora no sul da Califórnia com seus dois filhos e tem se concentrado em trabalhos sem fins lucrativos e de caridade.

Confira o trailer de 'Harry & Meghan'