Marido abusivo de Elenice e responsável por uma das maiores traições da trama, Tom ganha destaque nos capítulos mais recentes de Quem Ama Cuida.

Quem é Tom na novela Quem Ama Cuida, um dos maiores vilões da trama

Quem é Tom na novela Quem Ama Cuida, um dos maiores vilões da trama

O personagem Tom, interpretado por Allan Souza Lima, tem se consolidado como uma das figuras mais controversas de Quem Ama Cuida, novela das nove da Globo. Nos últimos capítulos, o personagem passou de marido controlador a peça-chave em uma armação que muda completamente o rumo da história de Adriana, protagonista vivida por Letícia Colin.

Quem é Tom em Quem Ama Cuida?

Na novela Quem Ama Cuida, Tom é casado com Elenice, personagem de Mariana Sena. Desde os primeiros capítulos, ele demonstra atitudes possessivas, controladoras e agressivas, transformando a vida da esposa em um ambiente de medo e dependência emocional.

A relação do casal é uma das principais tramas paralelas da novela e serve para discutir o impacto dos relacionamentos abusivos. Enquanto Elenice tenta preservar a família e esconder os problemas, Tom intensifica cada vez mais o controle sobre sua vida.

O próprio Allan Souza Lima revelou que precisou se distanciar emocionalmente do personagem durante a preparação para as gravações, justamente pela complexidade e pela carga psicológica da história.

Nos capítulos exibidos recentemente, Tom ultrapassa todos os limites ao aceitar participar de um plano contra Adriana. Em dificuldades financeiras, ele aceita uma proposta de Ademir, advogado envolvido no caso da morte de Arthur Brandão.

A partir daí, o personagem aparece como testemunha de acusação durante o julgamento da fisioterapeuta. Seu depoimento ajuda a fortalecer a narrativa construída contra Adriana, mesmo sem apresentar a verdade dos fatos.

O resultado é devastador: Adriana acaba condenada a 12 anos de prisão, em uma das cenas mais impactantes da novela até agora. A sequência gerou forte repercussão entre os telespectadores e marcou uma virada importante na trama principal.

Personagem aborda tema sensível

Além de movimentar a história, Tom também representa uma das discussões sociais mais importantes da novela. A produção tem explorado situações de abuso emocional, manipulação e violência psicológica por meio da relação entre Tom e Elenice.

Especialistas costumam apontar que esse tipo de comportamento pode ser difícil de identificar no início, o que torna a representação em obras de ficção uma ferramenta importante para conscientização do público.

Em entrevistas recentes, Allan Souza Lima destacou o cuidado adotado pela equipe para retratar o assunto sem glamourizar atitudes abusivas, mostrando as consequências das ações do personagem para todos ao seu redor.

Até o momento, os capítulos indicam que Tom seguirá como um dos principais antagonistas da novela. Após trair Adriana e contribuir para sua condenação, o personagem passa a enfrentar a desconfiança de pessoas próximas, incluindo a própria Elenice.

Os próximos capítulos prometem aprofundar os conflitos envolvendo o casal e podem trazer consequências ainda mais graves para o personagem, à medida que a verdade sobre a armação contra Adriana começa a aparecer.

A construção do personagem tem chamado a atenção do público justamente por abordar temas delicados como violência psicológica, manipulação emocional e abuso dentro dos relacionamentos. Segundo informações divulgadas pela própria produção da novela, Tom foi criado para representar comportamentos tóxicos que muitas vezes acontecem longe dos olhos da sociedade.