Quantas pessoas cabem no Engenhão para o show da Taylor Swift?

Taylor Swift se apresenta no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro, e a demanda estratosférica pelos ingressos assustaram os fãs que tentavam fazer a compra das entradas online. Com todos os tickets esgotados em menos de meia hora, muitos swifties se questionaram quantas pessoas cabem no Engenhão.

Qual a capacidade do estádio Engenhão?

O Engenhão recebe cerca de 46 mil pessoas para shows. Na "The Eras Tour", no entanto, é possível que esse número seja maior já que a cantora americana vende alguns assentos na lateral e atrás do palco, o que aumenta a quantidade de ingressos disponíveis.

Os ingressos para a apresentação do dia 18 de novembro esgotaram em menos de 30 minutos, e a fila no site da Tickets for Fun, responsável pela produção do evento, ultrapassou a marca de 2 milhões de acessos simultâneos. Devido à alta demanda, Taylor Swift anunciou shows extras: 19 de novembro no Rio de Janeiro e no dia 24 em São Paulo, no Allianz Parque. Os preços serão os mesmos.

Nas redes sociais, os internautas se queixaram do pouco tempo em que as entradas se esgotaram. Também houve uma confusão generalizada nas bilheterias físicas de São Paulo e no Rio de Janeiro devido a conflitos entre fãs que acampavam há dias e cambistas, que resultou em ameaças, xingamentos e objetos arremessados, conforme relatado nas redes sociais. A T4F não se pronunciou sobre o caso.

A The Eras Tour celebra todas as fases da trajetória musical de Swift, desde o seu início no country, álbuns folk e sua ascensão como diva pop. Essa será a primeira vez que a cantora traz uma de suas turnês para a América do Sul - em 2012, a estadunidense esteve no Brasil para promover o álbum "Red" (2012) e realizou um pocket show privado apenas para convidados na capital fluminense.

A atual turnê da americana conta com 44 músicas, sendo duas delas surpresa para o público, e tem duração de três horas e meia. Todos os ingressos para os shows nos Estados Unidos também se esgotaram em poucos minutos e gerou confusão entre os swifties norte-americanos.

Além de Taylor Swift, o Engenhão também recebe outros artistas ao longo do ano, alguns deles com as entradas já esgotadas. Em julho, Ludmilla leva o sucesso "Numanice" para o estádio do Botafogo, sua primeira apresentação no local.

Em outubro, o cantor The Weeknd se apresenta no Engenhão. Novembro será um mês bastante movimentado, já que o estádio também recebe a banda Red Hot Chilli Peppers e o grupo RBD.

Quanto é o ingresso do show da Taylor Swift no Brasil?

Os fãs cariocas que não conseguiram as entradas vão ter mais uma chance de tentar comprar ingressos para ver a loirinha em solo brasileiro.

Desta vez, não haverá a pré-venda para fãs que tinham ingressos da Lover Fest. Serão apenas duas etapas de compra, a primeira para clientes C6 Bank e a segunda será a venda geral.

Show extra da Taylor Swift no Engenhão

Data: 19 de novembro, domingo

Pré-venda C6 Bank Mastercard: 19/06, às 10h00, até 20/06, às 23h59 ou até durarem os estoques

Venda Geral: 22/06, às 10h00

Valores

Pista Premium R$ 475 (meia) – R$ 950 (inteira)

Cadeira Inferior Oeste R$ 375 (meia) – R$ 750 (inteira)

Cadeira Inferior Leste R$ 375 (meia) – R$ 750 (inteira)

Pista R$ 325 (meia) – R$ 650 (inteira)

Cadeira Superior Oeste R$ 240 (meia) – R$ 480 (inteira)

Cadeira Superior Leste R$ 240 (meia) – R$ 480 (inteira)

