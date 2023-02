Beyoncé vai vir para o Brasil em 2023? O que sabemos sobre a turnê da diva

Voz de ‘Break My Soul’ retorna aos palcos com novo álbum

Beyoncé anunciou as primeiras datas de sua nova turnê mundial nesta quarta-feira, 1º. A diva pop retorna aos palcos a partir de maio com a Renaissance World Tour, que inicialmente passará pelos Estados Unidos e Europa. Os fãs brasileiros já estão na expectativa de que a diva pop inclua a América Latina nas apresentações.

Vai ter show da Beyoncé no Brasil em 2023?

Ate agora, a cantora Beyoncé só anunciou datas na América do Norte e Europa por enquanto. Ainda não há notícias oficiais de apresentações no Brasil ou em outros países da América do Sul.

A nova turnê da artista conta com 47 datas, começando em maio deste ano. Os primeiros shows serão realizados na Europa, passando pela Suécia, Bélgica, Reino Unido, França, Espanha, Suíça, Alemanha, Holanda, entre outros países.

Após a etapa europeia, Queen B segue com as apresentações em dezenas de estados norte-americanos e no Canadá. A última apresentação está marcada para setembro, na cidade de New Orleans. O calendário completo está disponível no site oficial da artista.

Essa é a primeira vez em quase cinco anos que Beyoncé vai sair em turnê. A última vez foi em 2018, quando ela fez apresentações nos Estados Unidos e Europa ao lado do marido, o rapper Jay-Z, na On the Run Tour. No mesmo ano, ela foi o grande destaque do festival americano Coachella, que rendeu um álbum ao vivo disponibilizado nas plataformas digitais e um documentário na Netflix.

Apesar do Brasil inicialmente ter ficado de fora da primeira parte da turnê de Beyoncé, os fãs mantém a esperança de que a cantora faça shows em territórios brasileiros. Alguns fã-clubes dedicados à artista especulam que uma nova etapa da turnê deve ser anunciada em breve que a América do Sul será incluída. No entanto, não há nada oficializado pela equipe da americana ainda.

Beyoncé lançou seu sétimo álbum de estúdio, Renaissance, em julho do ano passado, que lhe rendeu nove indicações ao Grammy neste ano, incluindo as categorias de álbum do ano e gravação do ano com a faixa 'Break My Soul'.

Quantas vezes a Beyoncé veio ao Brasil?

A primeira passagem de Beyoncé pelo Brasil foi em fevereiro de 2010. Queen B fez quatro apresentações no país, incluindo as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Salvador com a I Am… Tour, turnê de divulgação do álbum I Am… Sasha Fierce, um dos trabalhos mais aclamados de sua carreira.

A cantora lotou o Estádio do Morumbi, em São Paulo, com mais de 60 mil fãs que compraram ingressos para ver a apresentação. Ela também aproveitou a passagem pelo país para visitar alguns pontos turísticos, como o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Três anos depois, Beyoncé retornou para mais uma série de shows no Brasil. A cantora passou pelas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Fortaleza, além de uma apresentação marcante no Rock in Rio. Na ocasião, a cantora dançou a música Passinho do Volante (Ah Lelek Lek Lek Lek), de MC Federado e os Leleks, levando os fãs à loucura.

Essa foi a última vez que Beyoncé esteve no Brasil. A cantora não contemplou o país com a Formation World Tour, em 2016, e nem com a On The Run Tour, em 2018. Agora, os fãs aguardar esperançosos por uma nova visita da famosa.

Outros até brincaram e até pediram para que a cantora não viesse ou teriam que "vender o rim" para comprarem os ingressos do show.

Confira a repercussão do anúncio da nova turnê entre os fãs:

Beyoncé vendo o povo comentar COME TO BRAZIL na foto de anúncio da tour dela pic.twitter.com/5zZsRcnJh3 — livioncé 🪩 (@livionce) February 1, 2023

se a Beyonce anunciar show no Brasil até empréstimo eu faço pra ficar perto do palco vou me permitir muitooo pic.twitter.com/7iF1ySwB4X — vini (@corrorvini) January 31, 2023

minha mãe: "quem vendeu a casa?" eu no show da beyoncé no brasil: pic.twitter.com/jgG0xZmLr3 — yas⁷ (@sxzntos) January 31, 2023

só espero que a beyoncé anuncie show no Brasil só ano que vem mesmo pq meu score no serasa tá bomba pic.twitter.com/rruNqp2DI7 — CPXIS V7 (@vitinbarce) February 1, 2023

A BEYONCE TEM Q VIR P BRASIL COM A RENAISSANCE WORLD TOUR NECESSITO VIVÊNCIAR ELA CANTANDO HEATED

pic.twitter.com/0awZj9tlQG — Fabinho (@fabioncee) February 1, 2023

