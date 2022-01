Veja o antes e depois de Jade Picon do BBB 22

Influenciadora de 20 anos de idade, Jade Picon é empresária, conhecida por ostentar peças luxuosas nas redes sociais e uma verdadeira celebridade na internet. Confirmada no BBB 22, o amadurecimento da influenciadora tem sido acompanhado na web e as mudanças chamam a atenção. Então veja o antes e depois de Jade Picon, a super celebridade da internet.

Jade Picon antes e depois

Hoje com 20 anos, Jade Picon já passou por algumas transformações no visual – principalmente nas madeixas. Quando mais jovem, a famosa usava os cabelos em tons castanhos, mas nos últimos anos tornou o platinado sua marca registrada. Para entrar no BBB, a influencer apostou mais uma vez nos fios naturais. Mas com tanta mudança, você lembra o antes e depois de Jade Picon?

Jade Picon costuma dizer nas redes sociais que é uma pessoa discreta e que gosta de manter-se natural, tanto é que a influenciadora nega as ”acusações’ de todas os procedimentos plásticos apontados pelos seguidores. A sister do BBB 22 conta que seu antes e depois se deve, exclusivamente, aos treinos e empenho na academia.

Como Jade Picon ficou famosa?

A partir de vídeos compartilhados por Léo Picon, 26 anos – seu irmão mais velho, que o público passou a conhecer Jade Picon. A moça, um dos nomes mais esperados do BBB 22, costumava aparecer nos vídeos do irmão e, naturalmente, chamar a atenção do público para si. Ela criou um canal no YouTube, passou a produzir conteúdo próprio e tornou-se uma verdadeira celebridade nas redes. Só no Instagram, onde é mais forte, Jade Picon conta com mais de 13,7 milhões de seguidores.

Além dos conteúdos na internet, outros aspectos da vida da influenciadora contribuíram para que ela se tornasse uma potência nas redes. Uma delas foi o namoro de três anos com João Guilherme, ator e filho do cantor Leonardo. O casal era bastante ativo nas redes e, entre viagens paradisíacas e muito luxo, costumava compartilhar muitos momentos íntimos com os fãs. No entanto o relacionamento chegou ao fim, em 2021, sem grandes polêmicas. Na época, Jade contou aos fãs que o término foi bastante amigável, mas isso não impediu que os nomes dos envolvidos fossem parar entre os assuntos mais comentados das redes sociais.

Jade Picon é considerada uma pessoa reservada, mas isso não impede que a influenciadora se envolva em algumas polêmicas. Uma delas envolve, inclusive, Neymar – um dos jogadores de futebol mais famosos do mundo. Logo depois do fim do relacionamento de Jade com João, um print revelando que Jade teria vivido um affair com Neymar vazou nas redes sociais e deu o que falar entre os fãs do ex-casal.

Com polêmica ou não, Jade ganhou destaque nas redes, construiu uma marca de roupas de sucesso e arrecadou milhões. Ela tornou-se milionária aos 19 anos e, atualmente, vive uma vida de luxo. Nesta semana, um dos momentos luxuosos de Jade chamou a atenção na internet: a jovem presenteou o irmão, Léo, com um PIX no valor de R$ 1,5 milhão. “Cheguei ontem, fui abrir o computador e tinha um PIX de R$ 1,5 milhão. Sério, eu mostro! E tinha uma mensagem junto: ‘Leo, eu te amo’. Eu não entendi, mano! Acabei de chegar, estava em Noronha”, disse o influenciador nas redes sociais.

BBB 22: estreia, horário e como assistir

A estreia do BBB 22 está marcada para segunda-feira, dia 17 de janeiro. O programa será exibido logo após o capítulo da novela ‘Um Lugar ao Sol’.

É possível acompanhar todo o Big Brother Brasil tanto no canal aberto da TV Globo quanto no GloboPlay – o streaming oficial da emissora. Na internet, os assinantes têm acesso a toda a programação da Rede Globo, além das câmeras exclusivas de dentro do confinamento. Os planos do GloboPlay custam a partir de R$ 19,90.

Neste ano, o BBB 22 está carregado de novidades, a começar pela apresentação, que será de Tadeu Schmidt. Além do jornalista, nomes como Rafa Kalimann, Paulo Vieira e Dani Calabresa também passam a integrar o time do reality.

