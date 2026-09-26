Celebridades

Quem era Naty Potira, influenciadora e torcedora do Santos que morreu aos 39 anos

O adeus a Naty Potira: influenciadora que encantou a Vila Belmiro perde a luta contra o câncer

Escrito por Anny Malagolini
Naty Potira Foto: divulgação
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Natália Potira, comissária de bordo e influenciadora digital conhecida como Naty Potira, morreu neste sábado (26), aos 39 anos, em São Paulo. Ela estava internada no Hospital Leforte e vinha lutando contra um câncer metastático há cerca de três anos.

Torcedora apaixonada e figura muito querida pela torcida do Santos Futebol Clube, Naty era famosa por compartilhar sua rotina, viagens, conteúdos bem-humorados e o amor pelo Peixe em suas redes sociais, além de ter participado do SantosCast.

A comoção do Santos FC e a homenagem de Neymar
A partida da influenciadora gerou forte comoção entre torcedores, jogadores e a diretoria santista. O clube emitiu uma nota oficial lamentando profundamente a perda:

“É com muito pesar que o Santos FC comunica o falecimento da nossa eterna torcedora, Naty Potira […]. Seu carisma incomparável e sua incrível simpatia a tornaram muito popular entre a nação santista, levando alegria por todos os lugares por onde passou, principalmente pela Vila Belmiro.”

O craque Neymar Jr., que já havia presenteado Naty com uma camisa do time e dedicado a ela a vitória do Santos sobre o Corinthians no final de agosto, usou suas redes sociais para prestar uma última homenagem:

“Descanse em paz! Torça por nós aí de cima”, publicou o jogador.

Nos dias que antecederam seu falecimento, o clube e a torcida mobilizaram correntes de oração e mensagens de apoio à influenciadora, que estava sedada desde o dia 20 de setembro para controle de sintomas e conforto.

Naty Potira descobriu um câncer de colo de útero em 2023, durante exames de rotina. Na época, chegou a celebrar a remissão da doença, mas a condição retornou com metástase em 2024.

Ao longo do tratamento, ela passou por diversas sessões de quimioterapia e radioterapia, conseguindo eliminar tumores no pescoço e no útero. No entanto, a doença avançou para a região abdominal, exigindo internação hospitalar no final de agosto.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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