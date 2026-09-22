Fotos: veja os destroços do helicóptero que levava Rick

Fotos divulgadas após a localização do helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla com Renner, mostram os destroços da aeronave na Serra de Santa Catarina. O helicóptero foi encontrado na manhã desta terça-feira (22), na localidade de Santa Bárbara, entre Urubici e São Joaquim.

O cantor Rick e os outros quatro ocupantes morreram na queda. Também estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto. O artista deixa esposa e dois filhos.

Onde o helicóptero caiu?

As imagens feitas pelas equipes que chegaram ao ponto indicado mostram a aeronave destruída em meio à vegetação. O local fica em uma região de difícil acesso, o que também complicou o trabalho de resgate. Os destroços foram encontrados em Santa Bárbara, no município de Ubirici, após uma operação que envolveu equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), Polícia Militar e Força Aérea Brasileira (FAB).

O ponto ficava dentro da área que vinha sendo procurada desde o desaparecimento da aeronave, na tarde de segunda-feira (21).

As equipes enfrentaram chuva, neblina e baixa visibilidade durante a operação. A mata fechada e o relevo acidentado também dificultaram o deslocamento até a região. O trabalho contou com cerca de 40 bombeiros, mais de dez viaturas, dois cães de busca e resgate e drones equipados com tecnologia de identificação térmica.

A localização foi feita pelo Arcanjo 03, helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) baseado em Blumenau.

O que aconteceu com o helicóptero?

O helicóptero, de prefixo PP-MGR, havia saído de Porto Belo por volta das 10h30 de segunda-feira, com destino a São Joaquim. A última localização registrada ocorreu na região da SC-370, em Urubici. Depois da perda de contato, equipes iniciaram uma operação de busca na Serra catarinense.

Com a localização da aeronave, os trabalhos passaram para a retirada das vítimas e a preservação do local para a perícia. As causas da queda ainda serão investigadas pelas autoridades.