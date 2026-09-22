Rick e Renner são irmãos? Relembre como a dupla foi formada

Rick e Renner estão juntos na música desde 1985 e construíram uma trajetória de quatro décadas no sertanejo brasileiro. Ao longo dos anos, a dupla lançou sucessos, passou por separações e retomadas e se tornou conhecida por músicas românticas que marcaram diferentes gerações. Mas os dois são irmãos?

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Qual o parentesco de Rick e Renner?

Apesar de terem construído uma parceria que atravessa décadas, Rick e Renner não são irmãos. Os dois também não possuem parentesco familiar. A relação entre eles é profissional e nasceu da parceria musical que deu origem a uma das duplas mais conhecidas do sertanejo brasileiro.

Rick é o nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho. Nascido em 5 de dezembro de 1966, em Monte do Carmo, no Tocantins, ele atua como cantor, compositor e produtor musical.

Renner também adotou o nome artístico pelo qual ficou conhecido nacionalmente. A dupla começou sua trajetória ainda na década de 1980 e passou a conquistar espaço no cenário sertanejo com apresentações, gravações e participações em programas de televisão.

A parceria entre Rick e Renner começou em 1985. Com o passar dos anos, os dois ganharam projeção nacional e passaram a figurar entre os nomes de destaque do sertanejo romântico. Inicialmente, os artistas chegaram a utilizar o nome Rick & Ray, antes de adotarem definitivamente Rick & Renner.

Entre as músicas que marcaram a carreira da dupla estão “Ela é Demais”, “Cara de Pau”, “Filha”, “Seguir em Frente”, “Muleca”, “Bandida”, “O Cheiro Dela” e “Eu Sem Você”. “Ela é Demais” se tornou um dos maiores sucessos dos cantores e ajudou a consolidar a dupla entre o público brasileiro. A trajetória, porém, também foi marcada por períodos de afastamento.

Em 2010, começaram a surgir rumores de que Rick e Renner poderiam encerrar a parceria. Naquele período, Rick havia lançado um trabalho com o filho, enquanto Renner se envolveu em uma candidatura política. Depois de Renner faltar a alguns compromissos da dupla, os dois anunciaram a separação em janeiro de 2011, após um show realizado em Gaspar, em Santa Catarina.

Na sequência, Rick passou a trabalhar como Rick Sollo, enquanto Renner seguiu carreira como Renner Reis. A parceria, entretanto, foi retomada em 2012. Os dois voltaram a trabalhar juntos e lançaram projetos como “Inacreditável Poder do Amor” e “Bom de Dança – Vol. 2”.

Em dezembro de 2014, Renner se envolveu em um acidente de trânsito em São Paulo e foi detido por dirigir sob efeito de álcool. Pouco depois, em janeiro de 2015, Rick anunciou novamente o fim da dupla. Na época, o cantor afirmou que havia conversado diversas vezes com o parceiro sobre a situação e que buscava preservar sua tranquilidade.

Durante o novo período separados, Rick participou de outros projetos musicais, inclusive uma parceria com Giovani, enquanto Renner também seguiu com diferentes formações.

Depois de três anos separados, os cantores anunciaram oficialmente a volta da dupla em agosto de 2018.

O que aconteceu com Rick?

O cantor Rick está desaparecido após o helicóptero em que viajava perder contato nesta segunda-feira (21), na região de Urubici, na Serra de Santa Catarina. Segundo informações divulgadas pela assessoria do artista, Rick estava na aeronave acompanhado do empresário Bruno Avelar. As buscas foram iniciadas após a perda de contato com o helicóptero.

A aeronave fazia um trajeto pela região serrana de Santa Catarina quando desapareceu. Equipes de busca foram mobilizadas para tentar localizar o helicóptero e as pessoas que estavam a bordo.

Até o momento, as autoridades trabalham para localizar a aeronave e esclarecer o que aconteceu durante o voo.

O desaparecimento ocorre justamente em um ano simbólico para a carreira de Rick e Renner: em 2026, a dupla completa quatro décadas de trajetória na música sertaneja.