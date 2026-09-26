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Xuxa faz show hoje Curitiba; veja setlist de músicas e se tem transmissão

Xuxa Meneghel chega a Curitiba com a turnê “O Último Voo da Nave”.

Escrito por Anny Malagolini
show da Xuxa em Curitiba Xuxa no espetáculo 'O último voo da nave' — Foto: Moriva Filmes / Divulgação 30e
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Xuxa se apresenta na cidade de Curitiba neste sábado, dia 26, com a turnê “O Último Voo da Nave”. O show será realizado na Arena da Baixada, com apresentação do DJ Luotavio. Confira os horários, preços dos ingressos, acessos, regras para entrada e o setlist previsto para a apresentação.

Que horas começa o show da Xuxa em Curitiba?

O show da Xuxa começa às 20h, mas a programação começa antes do show principal. Os portões serão abertos às 17h, mesmo horário previsto para a apresentação do DJ Luotavio. Para quem adquiriu experiências especiais, a Choperia Arena Brahma abre às 16h, enquanto o acesso do pacote VIP Super Fã Itaú está previsto para 16h30. Não há transmissão do evento.

A programação deste sábado na Arena da Baixada segue os seguintes horários:

  • 16h: abertura da Choperia Arena Brahma;
  • 16h30: acesso do pacote VIP Super Fã Itaú;
  • 17h: abertura dos portões;
  • 17h: apresentação do DJ Luotavio;
  • 20h: início do show de Xuxa.

Onde entrar na Arena da Baixada?

O acesso depende do setor indicado no ingresso. Os portões são distribuídos pelas ruas Buenos Aires, Coronel Dulcídio, Madre Maria e Petit Carneiro, além da Avenida Getúlio Vargas. Quem comprou o pacote VIP Super Fã Itaú deve utilizar o Portão H, na Avenida Getúlio Vargas. Para a pista, o acesso é pelo Portão Pista, na Rua Buenos Aires. Já a Pista Premium Itaú utiliza os portões I e J, na Rua Coronel Dulcídio.

Os demais setores têm entradas específicas:

Lounge Premium: Portão A;

Cadeira Inferior: Portões B e G ou Portão O;

Cadeira Superior: Portões C e F;

Choperia Arena Brahma: Portão K.

Quanto custa o ingresso para Xuxa em Curitiba?

Os ingressos são comercializados de acordo com a disponibilidade de cada setor. Os valores informados para a apresentação são:

SetorMeia-entradaSocialInteira
VIP Super Fã Itaú AR$ 1.197,50R$ 1.316,50R$ 1.495
VIP Super Fã Itaú BR$ 1.197,50R$ 1.316,50R$ 1.495
Lounge PremiumR$ 347,50R$ 486,50R$ 695
Pista Premium Itaú PersonnalitéR$ 297,50R$ 416,50R$ 595
Cadeira InferiorR$ 207,50R$ 290,50R$ 415
PistaR$ 147,50R$ 206,50R$ 295

A Choperia Arena Brahma custa R$ 690. A Cadeira Superior aparece como esgotada. As vendas estão sujeitas à disponibilidade.

O que pode levar para o show?

Quem vai à Arena da Baixada precisa ficar atento às regras de entrada. Entre os itens autorizados estão alimentos industrializados em embalagem original e lacrada, como salgadinhos e bolachas.

Também é possível levar alimentos especiais mediante apresentação de laudo ou prescrição médica.

Para hidratação, é permitida uma garrafa plástica transparente e flexível de até 600 ml, sem tampa. Garrafas vazias com as mesmas características também podem entrar para serem abastecidas nos pontos de hidratação disponibilizados no local.

Frutas e verduras cortadas podem ser levadas desde que estejam armazenadas em embalagem plástica. Medicamentos exigem prescrição médica.

Carregadores portáteis também são permitidos, desde que tenham até 30 x 15 x 18 cm e peso máximo de 300 gramas.

O que é proibido na Arena da Baixada?

A organização não permitirá a entrada de armas, fogos de artifício, drogas, substâncias inflamáveis ou corrosivas, drones, lasers e walkie-talkies.

Também estão proibidos:

  • bebidas e alimentos em embalagens não autorizadas;
  • capacetes;
  • cadeiras e bancos;
  • guarda-chuvas;
  • bastões para fotos;
  • equipamentos fotográficos profissionais com lentes removíveis;
  • megafones, buzinas e instrumentos musicais;
  • mochilas ou bolsas maiores que 20 x 30 cm;
  • bebidas alcoólicas e cigarros eletrônicos;
  • perfumes, cosméticos e desodorantes em recipientes com mais de 90 ml;
  • bandeiras e faixas com ou sem mastro;
  • panfletos, jornais, revistas e adesivos;
  • camisetas de times e de torcidas organizadas;
  • animais, com exceção de cães-guia devidamente identificados.

A organização informa ainda que o público estará sujeito a inspeções e revistas. Objetos não autorizados poderão ser descartados na entrada.

Qual é o setlist do show de Xuxa?

A apresentação foi estruturada como uma viagem pela trajetória musical da apresentadora. O repertório passa por sucessos infantis, músicas dos programas de televisão e canções que se tornaram símbolos da carreira de Xuxa.

Entre as músicas previstas estão “Doce Mel”, “O Xou da Xuxa Começou”, “Abecedário da Xuxa”, “Cinco Patinhos”, “Estátua”, “Ilariê” e “Lua de Cristal”.

Bloco 1

  • Doce Mel
  • O Xou da Xuxa Começou
  • Xuxa Lelê
  • Abecedário da Xuxa

Bloco 2

  • Viver / Quem Sabe Um Dia / Planeta Terra / O Boto Rosa
  • Nosso Canto de Paz
  • Pinel por Você
  • Coração Criança
  • Xuxaxé
  • Tô de Bem com a Vida

Bloco 3

  • Cinco Patinhos
  • Txu Txutxucão / Ele é o Txutxucão / Vem Dançar com o Txutxucão / Dançando com o Txutxucão
  • Estátua
  • Cabeça, Ombro, Joelho e Pé
  • Soco, Bate, Vira
  • Dança da Xuxa
  • Parabéns da Xuxa

Bloco 4

  • É de Chocolate
  • A Vida é Uma Festa
  • Eu Tô Feliz
  • Fada Madrinha (É Tão Bom)
  • Sonho de Verão
  • Trocando Energia
  • Pra Sempre Paquitas

As músicas deste bloco contam ainda com a participação das Paquitas.

Bloco 5

  • Planeta Xuxa
  • Libera Geral
  • Giro do Planeta
  • Marquei um X
  • Dinda ou Dindinha
  • Tindolelê

Bloco 6

  • Arco-Íris (Remix)
  • Arco-Íris
  • Lua de Cristal
  • Ilariê
  • Doce Mel (instrumental)
  • Beijinho, Beijinho

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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