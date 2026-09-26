Xuxa faz show hoje Curitiba; veja setlist de músicas e se tem transmissão
Xuxa Meneghel chega a Curitiba com a turnê “O Último Voo da Nave”.
Xuxa se apresenta na cidade de Curitiba neste sábado, dia 26, com a turnê “O Último Voo da Nave”. O show será realizado na Arena da Baixada, com apresentação do DJ Luotavio. Confira os horários, preços dos ingressos, acessos, regras para entrada e o setlist previsto para a apresentação.
Que horas começa o show da Xuxa em Curitiba?
O show da Xuxa começa às 20h, mas a programação começa antes do show principal. Os portões serão abertos às 17h, mesmo horário previsto para a apresentação do DJ Luotavio. Para quem adquiriu experiências especiais, a Choperia Arena Brahma abre às 16h, enquanto o acesso do pacote VIP Super Fã Itaú está previsto para 16h30. Não há transmissão do evento.
A programação deste sábado na Arena da Baixada segue os seguintes horários:
- 16h: abertura da Choperia Arena Brahma;
- 16h30: acesso do pacote VIP Super Fã Itaú;
- 17h: abertura dos portões;
- 17h: apresentação do DJ Luotavio;
- 20h: início do show de Xuxa.
Onde entrar na Arena da Baixada?
O acesso depende do setor indicado no ingresso. Os portões são distribuídos pelas ruas Buenos Aires, Coronel Dulcídio, Madre Maria e Petit Carneiro, além da Avenida Getúlio Vargas. Quem comprou o pacote VIP Super Fã Itaú deve utilizar o Portão H, na Avenida Getúlio Vargas. Para a pista, o acesso é pelo Portão Pista, na Rua Buenos Aires. Já a Pista Premium Itaú utiliza os portões I e J, na Rua Coronel Dulcídio.
Os demais setores têm entradas específicas:
Lounge Premium: Portão A;
Cadeira Inferior: Portões B e G ou Portão O;
Cadeira Superior: Portões C e F;
Choperia Arena Brahma: Portão K.
Quanto custa o ingresso para Xuxa em Curitiba?
Os ingressos são comercializados de acordo com a disponibilidade de cada setor. Os valores informados para a apresentação são:
|Setor
|Meia-entrada
|Social
|Inteira
|VIP Super Fã Itaú A
|R$ 1.197,50
|R$ 1.316,50
|R$ 1.495
|VIP Super Fã Itaú B
|R$ 1.197,50
|R$ 1.316,50
|R$ 1.495
|Lounge Premium
|R$ 347,50
|R$ 486,50
|R$ 695
|Pista Premium Itaú Personnalité
|R$ 297,50
|R$ 416,50
|R$ 595
|Cadeira Inferior
|R$ 207,50
|R$ 290,50
|R$ 415
|Pista
|R$ 147,50
|R$ 206,50
|R$ 295
A Choperia Arena Brahma custa R$ 690. A Cadeira Superior aparece como esgotada. As vendas estão sujeitas à disponibilidade.
O que pode levar para o show?
Quem vai à Arena da Baixada precisa ficar atento às regras de entrada. Entre os itens autorizados estão alimentos industrializados em embalagem original e lacrada, como salgadinhos e bolachas.
Também é possível levar alimentos especiais mediante apresentação de laudo ou prescrição médica.
Para hidratação, é permitida uma garrafa plástica transparente e flexível de até 600 ml, sem tampa. Garrafas vazias com as mesmas características também podem entrar para serem abastecidas nos pontos de hidratação disponibilizados no local.
Frutas e verduras cortadas podem ser levadas desde que estejam armazenadas em embalagem plástica. Medicamentos exigem prescrição médica.
Carregadores portáteis também são permitidos, desde que tenham até 30 x 15 x 18 cm e peso máximo de 300 gramas.
O que é proibido na Arena da Baixada?
A organização não permitirá a entrada de armas, fogos de artifício, drogas, substâncias inflamáveis ou corrosivas, drones, lasers e walkie-talkies.
Também estão proibidos:
- bebidas e alimentos em embalagens não autorizadas;
- capacetes;
- cadeiras e bancos;
- guarda-chuvas;
- bastões para fotos;
- equipamentos fotográficos profissionais com lentes removíveis;
- megafones, buzinas e instrumentos musicais;
- mochilas ou bolsas maiores que 20 x 30 cm;
- bebidas alcoólicas e cigarros eletrônicos;
- perfumes, cosméticos e desodorantes em recipientes com mais de 90 ml;
- bandeiras e faixas com ou sem mastro;
- panfletos, jornais, revistas e adesivos;
- camisetas de times e de torcidas organizadas;
- animais, com exceção de cães-guia devidamente identificados.
A organização informa ainda que o público estará sujeito a inspeções e revistas. Objetos não autorizados poderão ser descartados na entrada.
Qual é o setlist do show de Xuxa?
A apresentação foi estruturada como uma viagem pela trajetória musical da apresentadora. O repertório passa por sucessos infantis, músicas dos programas de televisão e canções que se tornaram símbolos da carreira de Xuxa.
Entre as músicas previstas estão “Doce Mel”, “O Xou da Xuxa Começou”, “Abecedário da Xuxa”, “Cinco Patinhos”, “Estátua”, “Ilariê” e “Lua de Cristal”.
Bloco 1
- Doce Mel
- O Xou da Xuxa Começou
- Xuxa Lelê
- Abecedário da Xuxa
Bloco 2
- Viver / Quem Sabe Um Dia / Planeta Terra / O Boto Rosa
- Nosso Canto de Paz
- Pinel por Você
- Coração Criança
- Xuxaxé
- Tô de Bem com a Vida
Bloco 3
- Cinco Patinhos
- Txu Txutxucão / Ele é o Txutxucão / Vem Dançar com o Txutxucão / Dançando com o Txutxucão
- Estátua
- Cabeça, Ombro, Joelho e Pé
- Soco, Bate, Vira
- Dança da Xuxa
- Parabéns da Xuxa
Bloco 4
- É de Chocolate
- A Vida é Uma Festa
- Eu Tô Feliz
- Fada Madrinha (É Tão Bom)
- Sonho de Verão
- Trocando Energia
- Pra Sempre Paquitas
As músicas deste bloco contam ainda com a participação das Paquitas.
Bloco 5
- Planeta Xuxa
- Libera Geral
- Giro do Planeta
- Marquei um X
- Dinda ou Dindinha
- Tindolelê
Bloco 6
- Arco-Íris (Remix)
- Arco-Íris
- Lua de Cristal
- Ilariê
- Doce Mel (instrumental)
- Beijinho, Beijinho