Xuxa no espetáculo 'O último voo da nave' — Foto: Moriva Filmes / Divulgação 30e

Xuxa Meneghel chega a Curitiba com a turnê “O Último Voo da Nave”.

Xuxa faz show hoje Curitiba; veja setlist de músicas e se tem transmissão

Xuxa faz show hoje Curitiba; veja setlist de músicas e se tem transmissão

Xuxa se apresenta na cidade de Curitiba neste sábado, dia 26, com a turnê “O Último Voo da Nave”. O show será realizado na Arena da Baixada, com apresentação do DJ Luotavio. Confira os horários, preços dos ingressos, acessos, regras para entrada e o setlist previsto para a apresentação.

Que horas começa o show da Xuxa em Curitiba?

O show da Xuxa começa às 20h, mas a programação começa antes do show principal. Os portões serão abertos às 17h, mesmo horário previsto para a apresentação do DJ Luotavio. Para quem adquiriu experiências especiais, a Choperia Arena Brahma abre às 16h, enquanto o acesso do pacote VIP Super Fã Itaú está previsto para 16h30. Não há transmissão do evento.

A programação deste sábado na Arena da Baixada segue os seguintes horários:

16h: abertura da Choperia Arena Brahma;

16h30: acesso do pacote VIP Super Fã Itaú;

17h: abertura dos portões;

17h: apresentação do DJ Luotavio;

20h: início do show de Xuxa.

Onde entrar na Arena da Baixada?

O acesso depende do setor indicado no ingresso. Os portões são distribuídos pelas ruas Buenos Aires, Coronel Dulcídio, Madre Maria e Petit Carneiro, além da Avenida Getúlio Vargas. Quem comprou o pacote VIP Super Fã Itaú deve utilizar o Portão H, na Avenida Getúlio Vargas. Para a pista, o acesso é pelo Portão Pista, na Rua Buenos Aires. Já a Pista Premium Itaú utiliza os portões I e J, na Rua Coronel Dulcídio.

Os demais setores têm entradas específicas:

Lounge Premium: Portão A;

Cadeira Inferior: Portões B e G ou Portão O;

Cadeira Superior: Portões C e F;

Choperia Arena Brahma: Portão K.

Quanto custa o ingresso para Xuxa em Curitiba?

Os ingressos são comercializados de acordo com a disponibilidade de cada setor. Os valores informados para a apresentação são:

Setor Meia-entrada Social Inteira VIP Super Fã Itaú A R$ 1.197,50 R$ 1.316,50 R$ 1.495 VIP Super Fã Itaú B R$ 1.197,50 R$ 1.316,50 R$ 1.495 Lounge Premium R$ 347,50 R$ 486,50 R$ 695 Pista Premium Itaú Personnalité R$ 297,50 R$ 416,50 R$ 595 Cadeira Inferior R$ 207,50 R$ 290,50 R$ 415 Pista R$ 147,50 R$ 206,50 R$ 295

A Choperia Arena Brahma custa R$ 690. A Cadeira Superior aparece como esgotada. As vendas estão sujeitas à disponibilidade.

O que pode levar para o show?

Quem vai à Arena da Baixada precisa ficar atento às regras de entrada. Entre os itens autorizados estão alimentos industrializados em embalagem original e lacrada, como salgadinhos e bolachas.

Também é possível levar alimentos especiais mediante apresentação de laudo ou prescrição médica.

Para hidratação, é permitida uma garrafa plástica transparente e flexível de até 600 ml, sem tampa. Garrafas vazias com as mesmas características também podem entrar para serem abastecidas nos pontos de hidratação disponibilizados no local.

Frutas e verduras cortadas podem ser levadas desde que estejam armazenadas em embalagem plástica. Medicamentos exigem prescrição médica.

Carregadores portáteis também são permitidos, desde que tenham até 30 x 15 x 18 cm e peso máximo de 300 gramas.

O que é proibido na Arena da Baixada?

A organização não permitirá a entrada de armas, fogos de artifício, drogas, substâncias inflamáveis ou corrosivas, drones, lasers e walkie-talkies.

Também estão proibidos:

bebidas e alimentos em embalagens não autorizadas;

capacetes;

cadeiras e bancos;

guarda-chuvas;

bastões para fotos;

equipamentos fotográficos profissionais com lentes removíveis;

megafones, buzinas e instrumentos musicais;

mochilas ou bolsas maiores que 20 x 30 cm;

bebidas alcoólicas e cigarros eletrônicos;

perfumes, cosméticos e desodorantes em recipientes com mais de 90 ml;

bandeiras e faixas com ou sem mastro;

panfletos, jornais, revistas e adesivos;

camisetas de times e de torcidas organizadas;

animais, com exceção de cães-guia devidamente identificados.

A organização informa ainda que o público estará sujeito a inspeções e revistas. Objetos não autorizados poderão ser descartados na entrada.

Qual é o setlist do show de Xuxa?

A apresentação foi estruturada como uma viagem pela trajetória musical da apresentadora. O repertório passa por sucessos infantis, músicas dos programas de televisão e canções que se tornaram símbolos da carreira de Xuxa.

Entre as músicas previstas estão “Doce Mel”, “O Xou da Xuxa Começou”, “Abecedário da Xuxa”, “Cinco Patinhos”, “Estátua”, “Ilariê” e “Lua de Cristal”.

Bloco 1

Doce Mel

O Xou da Xuxa Começou

Xuxa Lelê

Abecedário da Xuxa

Bloco 2

Viver / Quem Sabe Um Dia / Planeta Terra / O Boto Rosa

Nosso Canto de Paz

Pinel por Você

Coração Criança

Xuxaxé

Tô de Bem com a Vida

Bloco 3

Cinco Patinhos

Txu Txutxucão / Ele é o Txutxucão / Vem Dançar com o Txutxucão / Dançando com o Txutxucão

Estátua

Cabeça, Ombro, Joelho e Pé

Soco, Bate, Vira

Dança da Xuxa

Parabéns da Xuxa

Bloco 4

É de Chocolate

A Vida é Uma Festa

Eu Tô Feliz

Fada Madrinha (É Tão Bom)

Sonho de Verão

Trocando Energia

Pra Sempre Paquitas

As músicas deste bloco contam ainda com a participação das Paquitas.

Bloco 5

Planeta Xuxa

Libera Geral

Giro do Planeta

Marquei um X

Dinda ou Dindinha

Tindolelê

Bloco 6