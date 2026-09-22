Celebridades

Esposa de Rick deixa os EUA às pressas após desaparecimento de helicóptero

Casal está junto há 40 anos

Escrito por Anny Malagolini
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Geralda Helena, esposa do cantor Rick, da dupla com Renner, embarcou nesta terça-feira (22) de Orlando, nos Estados Unidos, com destino ao Brasil. Ela deve chegar a São Paulo durante a noite, após o desaparecimento do helicóptero em que o marido viajava em Santa Catarina.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor ao g1. Até o momento, não foi informado se Geralda seguirá para Santa Catarina depois de desembarcar em São Paulo ou se permanecerá na capital paulista enquanto as equipes continuam as buscas pela aeronave.

Geralda e Rick são casados há mais de 40 anos e têm dois filhos, Mônica e Vitor. O casal costuma compartilhar registros da vida juntos nas redes sociais.

Enquanto as equipes de resgate procuram pelo helicóptero, Geralda Helena também se manifestou nas redes sociais. Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma imagem da série bíblica “The Chosen” acompanhada da frase: “Surgirá um testemunho tão grande que será impossível dizer que não foi Deus”.

Ela também republicou o comunicado divulgado pela assessoria de Rick sobre o desaparecimento da aeronave e o trabalho das equipes de busca.

Buscas pelo helicóptero com Rick

As buscas pelo helicóptero seguem nesta terça-feira (22) na região de Urubici, na Serra Catarinense. Equipes do Corpo de Bombeiros utilizam drones com câmera térmica para tentar localizar a aeronave.

Um dos equipamentos pertence à Defesa Civil de Santa Catarina e sobrevoa a região de Santa Bárbara. Outro drone com tecnologia semelhante, dos Bombeiros Militares, também será empregado na operação.

O último sinal do transponder do helicóptero foi registrado na segunda-feira (21), na região de Urubici.

Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto. O helicóptero, um Bell 430, havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra, mas não chegou ao destino.

As equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e Força Aérea Brasileira (FAB) participam da operação.

A aeronave pertence à JTA Empreendimento e Urbanismo. Segundo a empresa, o helicóptero havia sido emprestado para uso de Bruno Avelar e Rick, que são amigos próximos do proprietário.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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