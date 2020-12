Romana Novais fala sobre estado de saúde da filha e previsão de alta

Romana Novais, esposa do DJ Alok, voltou a falar sobre sua filha, Raika, que está em UTI neonatal. Depois do vídeo relatando o o parto de emergência por causa de complicações da Covid-19, respondeu perguntas de seus seguidores sobre o estado de saúde da criança e previsão de alta hospitalar.

O que Romana Novais falou sobre a filha?

A médica deu à luz no dia 2 de dezembro, com 32 semanas de gestação. “Apresentei um caso de CIDV, que é um caso raro, é muito perigoso. É quando a placenta sangra muito e ao mesmo tempo tem muito trombo, então os médicos precisam atuar com muita rapidez. É um distúrbio de coagulação. O quadro se estendeu pelo meu corpo e estava correndo risco de vida, foi uma situação muito complicada.”

Ainda não se sabe quando a bebê deixará o hospital. Ela precisa chegar a 2 kg e, na sexta-feira (11), estava com 1,690 kg. Será pesada novamente hoje.

Romana Novais disse que está passando bem, sem sintomas do novo coronavírus, e que deve poder visitar Raika provavelmente nesta semana. O marido dela foi liberado no sábado (12).

Neste período de isolamento, tem tirado leite e enviado para o hospital. “Covid não é contraindicação para amamentação. Lá (banco de leite do hospital), (o leite) passa por um processo de pasteurização antes de ser ofertado a ela.”

A médica ainda deu outros detalhes sobre parto. “Confesso que fiquei perdida, não sabia ao certo o que estava acontecendo. E a dor não me deixava concentrar. Só sabia que estava tendo uma hemorragia intensa e que estava em risco. Mas não sabia que estava em um quadro de CIVD. Só fiquei sabendo depois do parto.”

Os acontecimentos fizeram com que a esposa de Alok reavaliasseos planos de aumentar a família, “Queríamos ter três biológicos, mas confesso que estou bem assustada… No momento, não quero mais.” Além de Raika, é mãe de Ravi, de 10 meses.

DJ Alok visita a filha na UTI

Curado da Covid-19, Alok visitou a filha na UTI após 10 dias do seu nascimento, no sábado (12). “Pai coruja”, escreveu no Instagram. “Mais um dia de muita glória, muita alegria. Estou muito orgulhoso da minha princesa, que está evoluindo super bem”, comemorou.