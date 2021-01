Whindersson Nunes vai ser pai! Humorista anuncia gravidez da namorada

Whindersson Nunes vai ser pai! Em publicações nas redes sociais na quinta-feira, dia 28 de janeiro, o humorista anunciou que a namorada, Maria Lina Deggan, de 22 anos, está grávida. Os dois assumiram a relação em novembro do ano passado.

Whindersson Nunes vai ser pai

Com uma sequência de fotos ao lado da namorada, Whindersson Nunes fez o anúncio e disse o quanto está feliz com a chegada do herdeiro (a).

“Eu não sei se você vai ser menino ou menina, mas eu quero q você saiba que eu passei a minha vida inteira indo atrás do melhor pra você, não sei se você vai empinar pneu de moto ou balé, mas eu quero que você saiba que seu pai trabalhou mto pra dar a você a opção de poder escolher, meu Deus como eu quero que você faça o que você quiser. Hoje eu penso tanto em como o mundo vai estar quando você nascer, uma preocupação q eu não tinha pra mim mesmo. Obrigado Maria pelo melhor presente que eu já pude ganhar em toda minha vida, eu amo tanto você, meu Deus Maria sério eu te amo tanto, parece q eu vou explodir! Deus nos abençoe, e pode vir que aqui você tem é um paaaaai!“, escreveu o humorista.

Novo relacionamento

Até o ano passado, Whindersson Nunes era casado com a cantora Luisa Sonza. Os dois casaram em fevereiro de 2018 e anunciaram a separação em abril de 2020.

A cantora engatou um namoro com o cantor Vitão em junho, já Whindersson confirmou sua nova relação somente 7 meses depois.

A mãe do filho do humorista é Maria Lina Deggan, que completou 22 anos no dia 6 de outubro, estuda engenharia civil no Centro Universitário Leonardo Da Vinci (UNIASSELVI).

Maria Lina está nas redes sociais, mas seu perfil é fechado no Instagram (o @marialdgg) é fechado para amigos. Contudo, a jovem conta com 239 mil seguidores.