12 filmes para ver no Dia das Crianças na Netflix em 2023

Veja os filmes infantis que você pode assistir com a família no catálogo da Netflix no dia das crianças. Na imagem, As Aventuras de Ladybug - O Filme - Foto: Reprodução/Netflix

O dia 12 de outubro é marcado em todo o país como o Dia das Crianças. E para reunir a família em volta do sofá nesta data comemorativa, selecionamos uma lista de filmes infantis que você pode encontrar na Netflix para conferir com a criançada.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

Quem gosta de filmes musicais vai se interessar em assistir a animação Sing - Quem Canta Seus Males Espanta, que conta com uma trilha sonora cheia de hits de Kate Perry, Taylor Swift, Stevie Wonder, Ariana Grande, entre outros! A história segue o coala Buster Moon, que luta para manter seu teatro em pé. Ele cria uma competição para conseguir salvar o lugar, mas um engano faz as audições serem diferente do que o esperado. Os bichos selecionados para a tarefa então precisam de muita perseverança para conseguir vencer os obstáculos e suas inseguranças.

Sonic 2 - Filmes para ver no Dia das Crianças na Netflix

Sonic 2 é uma das novidades entre os filmes do catálogo da Netflix no mês de outubro, então quem ainda não conferiu a continuação tem a chance de ver a produção agora no dia das crianças. Essa produção de 2022 dá sequência ao longo Sonic: O Filme, lançado em 2020. Nessa história, Sonic agora está estabelecido na cidade de Green Hills e está pronto para usar sua nova liberdade e também se provar como herói.

Tom (James Marsden) e Maddie (Tika Sumpter) saem de casa por alguns dias e viajam para o Havaí, deixando Sonic sozinho em casa. O problema é que o vilão Dr. Robotnik (Jim Carrey) retorna durante este período, o que dá a Sonic uma nova missão, que desta vez cumprirá ao lado de um novo parceiro, Tails.

As Aventuras de Ladybug - O Filme

Sucesso como série desde 2015, Ladybug ganhou uma versão em filme agora em 2023 que você pode conferir neste dia das crianças e está no catálogo da Netflix. A produção mostra a vida da francesa Marinette, que muda totalmente depois que ela ganha o poder mágico da criação e vira a super-heroína Ladybug. Ela ganha a ajuda de Cat Noir para proteger Paris contra uma ameaça, mas nenhum dos dois heróis adolescentes podem revelar sua identidade secreta, nem mesmo entre eles mesmos.

Hotel Transilvânia

Outra animação para assistir na Netflix neste dia das crianças é Hotel Transilvânia, o primeiro longa da série de filmes criada por Todd Durham, que tem até curtas, quadrinhos, entre outros materiais derivados. Nesta produção de 2012, o público conhece pela primeira vez o famoso e luxuoso Hotel Transilvânia, em que vários montros escolhem para passar um tempo longe de casa e também dos humanos. O lugar é comandado por conde Drácula, que tem uma filha adolescente, Mavis. O problema no lugar começa depois que um rapaz comum e humano vai parar no local. Pior ainda para o conde Drácula, que terá que lidar com a filha vampiro criando uma paixonite pelo rapaz.

A Viagem de Chihiro

A Viagem de Chihiro é para quem gosta de filmes e animações japonesas, a produção de 2001 é uma das mais famosas do Studio Ghibli, referência no assunto. Na história, Chihiro é uma garotinha de 10 anos que está se mudando com o pai e a mãe. Um problema aparece no caminho da família durante a viagem e os pais da garota acabam vítimas de uma forte magia. Chihiro então sozinha em uma terra nova e mágica, precisa trabalhar para encontrar uma forma de libertar seus pais e conseguir retornar para casa.

Pets: A Vida Secreta dos Bichos

Quem tem bichinhos de estimação em casa e gosta de animais vai se interessar por Pets: A Vida Secreta dos Bichos. Neste filme, a história segue os passos do cachorrinho Max, que mora com a dona em apartamento de Manhattan. O problema é que certo dia sua tutora chega com um novo cão em casa, o grande e atrapalhado Duke. Apesar de não se darem bem de início, Duke e Max terão que colocar as diferenças de lado depois que esbarrarem em um grande obstáculo e ainda lidarão com um coelhinho louco que quer formar um exército de animais.

Tudo por um Pop Star

Quem gosta de filmes nacionais também tem opções para assistir no dia das crianças com o catálogo da Netflix. Tudo por um Pop Star, de 2018, traz as atrizes Maísa, Klara Castanho e Mel Maia em uma super aventura na adolescência, e ainda conta com nomes como Giovanna Lancellotti, João Guilherme e Victor Lamoglia no elenco.

A história da comédia é baseada no livro homônimo da autora Thalita Rebouças e mostra três garotas que são muito amigas e as maiores fãs do mundo da banda pop masculina Slavabody Disco Disco Boys, Gabi (Silva), Manu (Castanho) e Ritinha (Maia). Depois que o grupo anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro, as garotas fazem de tudo para conseguir conferir esse show de perto.

Cinderela Pop - Filmes para ver no Dia das Crianças na Netflix

Outro filme nacional para assistir no dia das crianças na Netflix é Cinderela Pop, que tem Maísa Silva como protagonista. Esta produção também é baseada em uma obra literária teen, da autora Paula Pimenta. A história segue os passos da adolescente Cintia Dorella (Maísa), que descobre uma traição no casamento dos pais. Já sem esperanças para o amor, ela vai morar temporariamente com a tia e começa a trabalhar como DJ, ganhando o nome artístico de Cinderela Pop. O que ela não esperava era encontrar um certo príncipe encantado.

O Segredo dos Animais

Animação de 2006, O Segredo dos Animais segue os passos do jovem boi Otis. Ele é descolado, só quer saber de farrear e sair com os amigos, e não escuta o pai, Ben, que é um sério líder na comunidade em que eles vivem. Otis também não é tão cuidadoso ao tentar esconder suas habilidades dos humanos como os mais velho. Porém, tudo muda na vida do boi depois que uma tragédia ocorre na fazenda e ele precisa ganhar uma nova atitude e se impor para proteger os mais fracos.

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Desde que foi lançada em 2021, A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas é uma das animações mais populares do catálogo de filmes da Netflix e chegou a ser indicado ao Oscar de Melhor Animação. A trama agrada aos fãs de ficção científica, pois mostra uma família pouco funcional, mas bastante amorosa, que tem uma viagem interrompida depois que uma revolta tecnológica toma conta e ameaça a humanidade. Assim, a família Mitchell conta com a ajuda de um cachorro e dois robôs com defeito para salvar o mundo.

As Aventuras de Paddington

As Aventuras de Paddington é a versão live action do amado ursinho Paddington, um personagem clássico da literatura inglesa que foi criado pelo autor Michael Bond nos anos 50 e é querido por muitas crianças ao redor do mundo. Neste longa de 2014, o público acompanha o ursinho, que cresceu em uma floresta peruana, chegando a Londres, quando é acolhido pela família Brown. O que é novo para Paddington, é que logo ele descobre que a vida na cidade é bem diferente do que ele pensava.

A Menina e o Porquinho - Filmes para ver no Dia das Crianças na Netflix

Outro entre os filmes para assistir no dia das crianças na Netflix é A Menina e o Porquinho, de 2006, estrelado pela atriz Dakota Fanning. Nesta produção infantil, a trama mostra a pequena Fern, que acolhe o pequeno porquinho Wilbur, que era o menor entre seus irmãos e acabou se tornando um porco radiante. O pequeno porquinho se muda para um novo celeiro e vira amigo de uma aranha chamada Charlotte e cria um grande laços com outros animais da fazenda. No entanto, a vida de Wilbur fica por um fio e ele é marcado para morrer por um fazendeiro, mas será feito de tudo para que o porquinho seja salvo.

