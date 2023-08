26 filmes que estreiam em agosto 2023 nos cinemas

Estreias e exibições diárias podem mudar de acordo com cada região e distribuidoras.

É hora de conferir quais são os filmes que estreiam em agosto de 2023 nos cinemas. Entre os longas mais esperados estão a comédia Loucas em Apuros, o novo filme do diretor Wes Anderson, Asteroid City, além de do terror Fale Comigo e Besouro Azul com Bruna Marquezine. Confira a lista completa!

03/08 - Loucas em Apuros - filmes que estreiam em agosto

O mês vai abrir as portas com novidade para quem gosta de comédia. A partir do dia 3 de agosto será possível conferir nas telonas Loucas em Apuros, com as atrizes Ashley Park, de Emily em Paris, e Stephanie Hsu, de Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo. A trama começa quando Audrey (Ashley Park) descobre que precisa rastrear sua mãe biológica se quiser fechar um grande negócio.

Com uma grande tarefa a sua frente, ela conta com a ajuda de sua melhor amiga, companheira de suas aventuras desde a infância, uma prima nada convencional e uma amiga da faculdade que ficou famosa como atriz de novelas na China, o que dará início a uma jornada inesquecível e também desastrosa.

10/08 - Asteroid City é nova empreitada de Wes Anderson

Com estreia marcada para o dia 10 de agosto, Asteroid City é o novo filme do norte-americano Wes Anderson, popular diretor e roteirista conhecido por obras como O Grande Hotel Budapeste, Moonrise Kingdom, O Fantástico Senhor Raposo, The Royal Tenenbaums, entre outros.

Nesta nova empreitada ele conta com um elenco estelar cheio de antigos colaboradores de seus trabalhos, como Edward Norton, Jason Schwartzman e Scarlett Johansson, além de nomes como Tom Hanks, Bryan Cranston, Rupert Friend e Maya Hawke, entre outros.

A história de Asteroid City é ambientada na década 1950 e se passa em uma cidade fictícia no deserto norte-americano. Uma convenção está marcada para acontecer no local reunindo alunos de todo o país em uma competição de bolsas escolares, mas nem tudo sai como planejado.

17/08 - Fale Comigo - filmes que estreiam em agosto

Em exibição em festivais ao redor do mundo nos últimos meses, Fale Comigo chega aos cinemas brasileiros no dia 17 de agosto e é uma dos filmes mais aguardados do mês.

O terror tem sido bem avaliado pela crítica internacional e promete provocar arrepios no público. A trama segue um grupo de amigos que descobre como invocar espíritos usando uma mão embalsamada. No entanto, a brincadeira sai do controle e eles quase se viciam na aventura. O problema é que um deles acaba indo longe demais e abre uma porta para o mundo espiritual que pode não ser mais fechada.

17/08 - Besouro Azul tem Bruna Marquezine

Outra produção que é bastante aguardada entre os filmes do mês e também estreia no dia 17 de agosto é o longa de super-herói Besouro Azul. A obra da DC é estrelado pelo ator Xolo Maridueña, astro da série Cobra Kai que faz o personagem título, e também a atriz brasileira Bruna Marquezine, que faz sua estreia em Hollywood como a personagem Penny, interesse amoroso do protagonista.

A história de Besouro Azul mostra o jovem Jaime Reyes, de origem mexicana, que está recém-formado e retorna para casa cheio de planos e sonhos. Porém, ele tem dificuldades para encontrar seu lugar no mundo. Durante este período, ele acaba esbarrando em uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena, que o escolhe como hospedeiro, transformando sua vida de cabeça para baixo e lhe dando poderes inimagináveis.

24/08 - A Chamada - filmes que estreiam em agosto

Quem gosta de filmes de ação vai poder conferir A Chamada, com o ator Liam Neeson, astro de produções como Busca Implacável, Sem Escalas, Na Mira do Perigo, entre outros. A produção também conta com o ator Jack Champion, recentemente visto em Pânico VI e Avatar 2: O Caminho da Água.

Na história, um executivo bancário começa a viver um dia de pesadelo quando sai de casa para levar os filhos para a escola. Ao ligar o carro, ele recebe uma ligação anônimo que faz ameaças e lhe dá ordens que precisam ser cumpridas caso ele queira sobreviver e manter os filhos em segurança.

Estreias do cinema em agosto no Brasil

Além de Loucas em Apuros, Asteroid City, Fale Comigo, Besouro Azul e A Chamada, há diversos outros filmes que estreiam em agosto de 2023. Logo nos primeiros dias do mês o público já vai poder conferir produções como Destino Opostos e Guerra entre Herdeiros e nas semanas seguintes também vai conseguir assistir Ursinho Pooh - Sangue e Mel, Vai ter Troco, As Tartarugas Ninja: Caos Mutante e muito mais!

Depois de ser cinza - 03/08

Destinos opostos - 03/08

Além do Tempo - 03/08

Disco Boy - Choque entre mundos - 03/08

Guerra entre herdeiros - 03/08

Mega Tubarão 2 - 03/08

The First Slam Dunk - 03/08

A Era de Ouro - 10/08

Gatos no Museu - 10/08

Ursinho Pooh - Sangue e Mel - 10/08

Muti: Crime e Poder - 10/08

São Miguel Arcanjo - O Anjo Maior - 10/08

Tempos de Barbárie - Ato 1: Terapia de Vingança - 17/08

Vai ter Troco - 17/08

Drácula: A Última Viagem do Demeter - 24/08

Gran Turismo - 24/08

Golda - A Mulher de Uma Nação - 24/08

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante - 31/08

O Porteiro - 31/08

Presos na Floresta - Fuja Se For Capaz - 31/08

TPM! Meu amor - 31/08

