Cheia de personagens que realmente estiveram nos livros de história, Nos Tempos do Imperador pode confundir ao misturar ficção e realidade. Por isso, há quem assista a novela sem saber em quais partes acreditar e o que foi inventado pelos autores Alessandro Marson e Thereza Falcão, e um dos exemplos é Lota. Afinal, a Baronesa de Fervedouro existiu na vida real?

Baronesa de Fervedouro existiu?

A personagem de Paula Cohen não existiu de verdade, Lota e seu título de Baronesa de Fervedouro foram inventadas para a novela das 18h. A mulher faz parte do núcleo cômico do folhetim e sempre sonhou em integrar a nobreza e se aproximar da família imperial.

Lota conquista o título de Baronesa de Fervedouro, que não existiu na vida real, após encontrar múmias em seu quintal, o que a imperatriz Teresa Cristina (Letícia Sabatella) considerou muito valioso para seu museu. Para conseguir os artefatos, a esposa de Dom Pedro II (Selton Mello) precisou conceder um título de nobreza para Lota e seu marido Batista, que se tornou Barão em Nos Tempos do Imperador.

Outra coisa que não é real é a forma que a mulher se chama às vezes no folhetim, “baroa”, o termo é uma brincadeira com o título, a palavra baronesa existe, já baroa não. No caso dos homens, o cargo é intitulado barão.

Paula Cohen foi substituição na novela Nos Tempos do Imperador

Amada por muitos, a personagem ia ganhar outra cara, pois Paula Cohen não foi a primeira opção para o papel. Antes, Lota seria vivida por Vera Holtz, que chegou a se caracterizar como a personagem e esteve nos sets de gravação da novela. Porém, a pandemia do covid-19 levou a TV Globo a poupar os atores mais velhos de seus elencos.

Na época em que a novela foi gravada, ainda não havia vacina para a covid-19 e mesmo com os protocolos de segurança, os atores ainda corriam riscos.

Vera Holtz, atualmente com 68 anos, foi então substituída por Paula Cohen como a Baronesa de Fervedouro na novela, a atriz completou 47 anos de idade em abril de 2021. Ernani Moraes também não foi a primeira escolha dos responsáveis pela novela, antes o papel pertencia ao ator Luís Melo.

