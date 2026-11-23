Lançado originalmente em 2018, o filme é a sequência de Life-Size, produção de 2000 protagonizada por Tyra Banks e Lindsay Lohan.

A Boneca Que Virou Gente 2 é o filme da Sessão da Tarde nesta segunda

A Boneca Que Virou Gente 2 é o filme da Sessão da Tarde nesta segunda

A Sessão da Tarde desta segunda-feira, 23 de novembro, exibe A Boneca Que Virou Gente 2, comédia de fantasia que traz de volta uma das personagens mais conhecidas dos filmes da Disney dos anos 2000. A produção acompanha uma empresária que enfrenta dificuldades para administrar uma companhia de brinquedos e recebe uma ajuda inesperada quando uma boneca ganha vida.

Qual é a história de A Boneca Que Virou Gente 2?

Grace Manning é a jovem CEO da Marathon Toys, empresa de brinquedos fundada por sua mãe e conhecida pela fabricação da boneca Eve. Apesar de ocupar um cargo de liderança, ela enfrenta uma crise pessoal e profissional, com dificuldades para conduzir os negócios e o risco de perder o controle da companhia.

A situação se complica quando as atitudes de Grace afetam o desempenho da empresa e colocam seu futuro à frente do negócio em dúvida. Ao mesmo tempo, a empresária decide interromper a fabricação da tradicional boneca Eve.

A mudança não agrada Lex, sua jovem vizinha, que acredita que o brinquedo ainda pode conquistar novas gerações. Com a ajuda de um livro de magia, ela consegue fazer com que Eve desperte novamente para a vida.

A boneca, interpretada por Tyra Banks, passa a ajudar Grace a recuperar a confiança, enfrentar os problemas da empresa e encontrar um novo caminho. A missão também envolve modernizar a linha de brinquedos para conquistar o público contemporâneo.

O filme tem Tyra Banks de volta ao papel de Eve. A atriz e modelo ficou conhecida internacionalmente por sua carreira na moda e pelo programa America’s Next Top Model.

O elenco também conta com:

Francia Raisa como Grace Manning;

Gavin Stenhouse como Calum;

Hank Chen como Brendan Butler;

Alison Fernandez como Lex;

Shanica Knowles como Tahlia.

A direção é de Steven K. Tsuchida, com roteiro de Cameron Fay e Stacey Harman.

Filme é continuação de produção lançada em 2000

A Boneca Que Virou Gente 2 retoma a história de Eve, personagem que apareceu no primeiro filme, lançado em 2000. Na produção original, uma boneca ganha vida após um ritual mágico feito por uma menina que tenta trazer a mãe de volta.

A sequência foi lançada nos Estados Unidos em dezembro de 2018, como parte da programação natalina do canal Freeform. O longa tem aproximadamente 1h21 de duração e mistura comédia, fantasia e elementos de romance.

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