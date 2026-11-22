Quem saiu da Dança dos Famosos hoje (22/11)? Veja eliminados e classificação

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje (22/11)? Veja eliminados e classificação

É clima de reta final! A Dança dos Famosos 2026 tem mais uma rodada neste domingo, 22 de novembro, no Domingão com Huck, da TV Globo. A rodada pode definir novos eliminados da competição.

Quem foi eliminado da Dança dos Famosos?

Até a última rodada com resultado confirmado, os eliminados da Dança dos Famosos 2026 são: Bianca Andrade, a Boca Rosa; Lucas Guedez; Pedro Scooby; Bruna Griphao. Seguem na competição, conforme a última classificação confirmada, MC Livinho, Mell Muzzillo, Léo Foguete, Giovana Cordeiro, Breno Ferreira e Diego Martins.

MC Livinho e Mell Muzzillo tiveram destaque nas avaliações anteriores, com pontuações máximas dos jurados em uma das rodadas. Léo Foguete também avançou com notas altas.

A classificação da competição pode mudar após as apresentações deste domingo. Na rodada de samba de gafieira exibida em 15 de novembro, os participantes tiveram as seguintes pontuações:

MC Livinho – 60 pontos Mell Muzzillo – 60 pontos Léo Foguete – 59,5 pontos Bianca Andrade – 59,2 pontos (eliminada) Lucas Guedez – 58,9 pontos (eliminado)

Quem já ganhou o Dança dos Famosos?

Karina Bachini (2005)

Juliana Didone (1ª edição 2006)

Robson Caetano (2ª edição 2006)

Rodrigo Hilbert (2007)

Christiane Torloni (2008)

Paolla Oliveira (2009)

Fernanda Souza (2010)

Miguel Roncato (2011)

Rodrigo Simas (2012)

Carol Castro (2013)

Marcello Melo Jr (2014)

Viviane Araújo (2015)

Felipe Simas (2016)

Maria Joana (2017)

Léo Jaime (2018)

Kaysar Dadou (2019)

Lucy Ramos (2020)

Paolla Oliveira (2021)

Vitória Strada (2022)

Priscila Fantin (2023)

Tati Machado (2024)

Silvero Pereira (2025)

O Domingão começa na faixa das 16h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.