GP do Bahrein: transmissão e horário da corrida da F1 hoje, domingo (05/03/23)

Primeira prova do ano vai ser o Grande Prêmio do Bahrein no domingo, 5 de março, pela temporada da Fórmula 1

Preparado para a primeira corrida da F1? O Circuito Internacional do Bahrein será o palco da abertura da nova temporada neste domingo 5 de março, onde todos os vinte pilotos vão pisar no acelerador. O GP do Bahrein tem início às 12h (Horário de Brasília), em Sakhir, com transmissão ao vivo no Brasil.

No Bahrein, país no continente Asiático, a corrida vai começar às 18h, no horário local. Isso porque Bahrein está 6 horas à frente de Brasília, a capital federal do Brasil.

Max Verstappen é o pole position da primeira corrida no ano. O piloto holandês vai largar em primeiro lugar com Sergio Perez, da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari, completando a fileira da frente respectivamente. O grid de largada completo está aqui.

O Grande Prêmio do Bahrein é realizado em 57 voltas no circuito. O piloto que terminar em primeiro será declarado o vencedor da etapa.

Horário do GP do Bahrein: 12h, meio dia em horário de Brasília (BAND, BandPlay, site da BAND e F1 TV)

Reprise da corrida: 21h horário de Brasília (BandSports)

Onde assistir a corrida da F1?

A Fórmula 1 no domingo vai passar na BAND, site da BAND, serivço de streaming BandPlay e no F1 TV ao vivo para todo o Brasil neste domingo. A corrida tem transmissão na TV aberta, no portal da emissora com imagens de graça e nas plataformas por assinatura.

Na TV aberta, a Bandeirantes exibe o GP do Bahrein ao vivo para todos os estados do Brasil, desde os momentos antes da prova começar até o pódio com a cerimônia. Sergio Maurício toma conta do microfone na transmissão enquanto Reginaldo Leme e Felipe Giaffone comenta os melhores momentos. Mariana Becker traz os bastidores.

A plataforma F1 TV é paga, ou seja, o torcedor precisa desembolsar o valor necessário para se tornar assinante e obter o acesso ao conteúdo. A opção TV Pro está disponível por R$ 39,99 o ano e R$ 5,19 por mês. Já o F1 TV Acess sai por R$ 2,99 por mês e R$ 26,99 o ano.

BAND: Sky: 13, 413 / Oi: 7, 607, 960 / Claro: 22, 522, 505 / Vivo: 226, 769, 223, 923, 19, 519 / BluTV: 243

Site da BAND: www.band.uol.com

BandPlay: Disponívei no Android e iOS

F1 TV: Disponívei no celular, tablet, computador e smartv

Grid de largada do GP do Bahrein - Fórmula 1

Veja quem fez os melhores tempos no treino classificatório e vai sair na frente neste domingo na corrida da F1.

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Sergio Perez (Red Bull)

3º Charles Leclerc (Ferrari)

4º Carlos Sainz (Ferrari)

5º Fernando Alonso (Aston Martin)

6º George Russell (Mercedes)

7º Lewis Hamilton (Mercedes)

8º Lance Stroll (Aston Martin)

9º Esteban Ocon (Alpine)

10º Nico Hulkenberg (Haas)

11º Lando Norris (McLaren)

12º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

14º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15° Alexander Albon (Williams)

16º Logan Sargeant (Williams)

17º Kevin Magnussen (Haas)

18º Oscar Piastri (McLaren)

19º Nyck de Vries (AlphaTauri)

20º Pierre Gasly (Alpine)