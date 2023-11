A Vovó Sumiu elenco: atores da nova novela das 7

O elenco da próxima novela das sete, "A Vovó Sumiu", já está sendo escolhido pela Globo. A trama de Daniel Ortiz chega às telinhas em março de 2024, substituindo "Fuzuê", e contará a história de uma senhora que desaparece misteriosamente durante uma viagem de navio. Entre os nomes principais, está a veterana Arlete Salles, de 85 anos.

Quem está no elenco de A Vovó Sumiu?

Os atores de A Vovó Sumiu ainda estão sendo escalados, mas os principais nomes já foram escolhidos. A protagonista da novela será Arlete Salles, que interpreta as irmãs gêmeas Frida e Catarina, segundo informações da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

Frida é a irmã boa, que desaparece durante uma viagem de navio. O sumiço da idosa faz com que seus filhos, que não se encontram há anos por conta de um desentendimento, sejam obrigados a se reunirem para localizar o paradeiro da mulher. Os atores que viverão os herdeiros ainda não tiveram os nomes divulgados.

A outra irmã, Catarina, é uma senhora má. Ainda não há informações sobre o que a vilã vai aprontar na história, mas ela terá um filho, interpretado pelo ator Raphael Logam, 37 anos, que será seu cúmplice nas vilanias.

Entre as atrizes que vão viver as netas de Frida, estão Juliana Paiva, de 30 anos, e Nathalia Dill, de 37 anos. A colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, adiantou que a personagem de Paiva será Electra, uma jovem que se perde no mundo das drogas após a morte do pai, Pedro (ator não escalado). A garota usa todo o dinheiro que recebe da avó com as substâncias e, quando fica sem um tostão, começa a vender objetos da casa. Ela também será acusada de esfaquear o próprio namorado e será presa.

A personagem de Dill, Vênus, também é uma das netas de Frida, mas será uma das mocinhas da história e trabalhará com projetos sociais, liderando uma fundação para ajudar jovens em estado de vulnerabilidade social. Seu par romântico será o ator Renato Góes, de 36 anos, que viverá um amor da adolescência da moça que, apesar de ainda amá-lo, decidiu se casar com Mathias (ator não escalado).

Rafa Kalimann e atrizes de "As Five" também estão no elenco

A influenciadora digital Rafa Kalimann, de 30 anos, faz sua estreia em novelas. A ex-BBB interpretará uma das vilãs da trama, que disputará um interesse romântico com Juliana Paiva. A famosa enfim conseguiu um papel em folhetins da Globo após ser barrada pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) quando foi escalada para "Vai na Fé" (2023).

Quem também esta no elenco são as atrizes Ana Hikari, 28, e Daphne Bozaski, 31, conhecidas pelo spin-off "As Five". Bozaski interpreta Lupita, uma moça guatemalteca atrapalhada e fã da cantora Thalía, que decide se mudar para o Brasil em busca de uma vida melhor. Hikari será Chantal, colega de quarto de Lupita na pensão. As duas vão construir uma grande amizade.

"A Vovó Sumiu" contará ainda com Isacque Lopes, 22, que será mais um dos netos de Frida, e com as atrizes Grace Gianoukas, 59, e Ana Carbatti, 53, que serão ex-noras da protagonista.

A estreia do folhetim está marcada para 4 de março e terá o desafio de reconquistar os números de Ibope perdidos por Fuzuê. Vai na Fé foi um grande sucesso e levantou os índices da audiência da emissora, além de ter conquistado uma grande repercussão nas redes sociais, mas sua sucessora não conseguiu o mesmo feito. Para efeito de comparação, a atual novela das sete tem apenas 18 pontos de média em sua 10ª semana, enquanto a antecessora marcou 22,2 no mesmo período.

