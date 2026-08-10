Cinema & TV

Último capítulo de Além do Tempo: veja o que acontece no final da novela

Novela entrou na segunda fase

Escrito por Anny Malagolini
capítulo da novela Além do Tempo Globo
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Como termina a novela Além do Tempo? A reprise da trama de Elizabeth Jhin, exibida atualmente na Globo, entrou em sua segunda fase e caminha para os capítulos decisivos. A história, que começou no século XIX com o amor impossível entre Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso), dá um salto de cerca de 150 anos e apresenta os mesmos personagens em novas vidas, agora com a possibilidade de corrigir os erros do passado.

Como é o último capítulo da novela Além do Tempo?

No último capítulo da novela Além do Tempo, Pedro volta a ameaçar Felipe e Lívia e protagoniza uma das sequências mais movimentadas do capítulo final. Antes do confronto decisivo, o vilão sequestra Alex (Kadu Schons), filho de Felipe, e a perseguição chega a envolver até um avião. O executivo tenta alcançar o garoto e salvar o filho, em uma sequência que levou a trama para um caminho mais próximo da ação do que do tradicional melodrama.

O confronto acontece quando Pedro encontra Felipe e Lívia. Armado, ele tenta matar o casal no mesmo local que havia marcado o encerramento da primeira fase. Lívia implora para que ele desista, mas Pedro está decidido a levar o plano adiante. Felipe acaba atingido pelo disparo e Lívia tenta ajudá-lo. Os dois ficam em uma situação perigosa à beira do penhasco, enquanto Pedro se prepara para atirar novamente. É nesse momento que Melissa (Paolla Oliveira) aparece.

A personagem interfere na ação e tenta tirar a arma das mãos de Pedro. Durante a luta, um novo tiro é ouvido. Por alguns segundos, a novela mantém o suspense sobre quem foi atingido.

A resposta vem logo depois: Pedro é baleado e morre. O vilão, portanto, tem um destino diferente daquele reservado aos protagonistas na primeira fase. Melissa, que passou boa parte da trama cometendo maldades, consegue se redimir justamente no momento decisivo.

Mesmo assim, Felipe e Lívia ainda não estão a salvo. Durante a confusão, os dois acabam despencando do penhasco. Quando a cena parece repetir a tragédia que encerrou a primeira fase, Ariel (Michel Melamed) surge para salvá-los.

O elemento espiritual ganha força nesse momento. Mestre (Othon Bastos) explica que o milagre está relacionado às orações de Alex, dando à sequência o tom fantástico que sempre acompanhou a novela.

A morte de Pedro não é a única despedida do último capítulo. Alberto (Juca de Oliveira) também morre depois de cair de uma escada. Antes disso, Vitória (Irene Ravache) consegue contar ao ex-marido que Emília (Ana Beatriz Nogueira) o perdoou.

A reconciliação entre mãe e filha também finalmente acontece. Emília passou anos ressentida de Vitória por causa das mentiras contadas por Alberto, mas as duas conseguem deixar o passado para trás.

Depois dos conflitos, o capítulo assume um clima de celebração. Anita (Letícia Persiles) e Afonso (Caio Paduan) se casam, enquanto Salomé (Inês Peixoto) consegue subir ao altar com Massimo (Luis Melo).

Melissa decide deixar Belarrosa e vai para o Rio de Janeiro com Doroteia (Julia Lemmertz) e Genaro (Roberto Pirillo). Mais tarde, mãe e filha retornam à cidade.

Rosa (Carolina Kasting) também reconhece as mudanças de Bento (Luiz Carlos Vasconcelos), reata o casamento e fica grávida do segundo filho. Roberto (Rômulo Estrela), por sua vez, escolhe viajar pelo mundo para ajudar pessoas carentes.

No fim, uma grande confraternização reúne os personagens. A macarronada serve de cenário para o reencontro, acompanhado pelo Mestre e pelos anjos da novela. O clima é de paz depois de todos os conflitos enfrentados ao longo da história.

A sequência final volta para Felipe e Lívia. O casal permanece junto depois de atravessar duas épocas, separações, conflitos e ameaças de morte. A cena ainda conta com uma narração atribuída a Chico Xavier, fechando a novela com a mensagem de amor, perdão e recomeço que marcou a história.

Quando foi exibido originalmente, o último capítulo registrou média de 21 pontos no Ibope da Grande São Paulo, segundo dados preliminares da época. O resultado representou crescimento de cinco pontos em relação à média da faixa nas quatro semanas anteriores.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Oppenheimer tela quente

Tela Quente hoje vai exibir Oppenheimer, ganhador do Oscar

beijo do vampiro beijo do vampiro

Qual novela pode substituir Além do Tempo na Globo? Veja 9 opções

Globo demite cinegrafista

Globo demite cinegrafista após agressão a jornalista antes de debate em SP

debate na Band

Youtube ao vivo: assistir debate na Band para o governo de SP com Tarcísio e Haddad

Qual jogo vai passar na Globo hoje

Qual jogo vai passar na Globo hoje? Veja a programação deste domingo, 9 de agosto

Sessão da Tarde da semana

Sessão da Tarde da semana: os 5 filmes de 10 a 14 de agosto

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes