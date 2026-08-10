Último capítulo de Além do Tempo: veja o que acontece no final da novela

Último capítulo de Além do Tempo: veja o que acontece no final da novela

Como termina a novela Além do Tempo? A reprise da trama de Elizabeth Jhin, exibida atualmente na Globo, entrou em sua segunda fase e caminha para os capítulos decisivos. A história, que começou no século XIX com o amor impossível entre Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso), dá um salto de cerca de 150 anos e apresenta os mesmos personagens em novas vidas, agora com a possibilidade de corrigir os erros do passado.

Como é o último capítulo da novela Além do Tempo?

No último capítulo da novela Além do Tempo, Pedro volta a ameaçar Felipe e Lívia e protagoniza uma das sequências mais movimentadas do capítulo final. Antes do confronto decisivo, o vilão sequestra Alex (Kadu Schons), filho de Felipe, e a perseguição chega a envolver até um avião. O executivo tenta alcançar o garoto e salvar o filho, em uma sequência que levou a trama para um caminho mais próximo da ação do que do tradicional melodrama.

O confronto acontece quando Pedro encontra Felipe e Lívia. Armado, ele tenta matar o casal no mesmo local que havia marcado o encerramento da primeira fase. Lívia implora para que ele desista, mas Pedro está decidido a levar o plano adiante. Felipe acaba atingido pelo disparo e Lívia tenta ajudá-lo. Os dois ficam em uma situação perigosa à beira do penhasco, enquanto Pedro se prepara para atirar novamente. É nesse momento que Melissa (Paolla Oliveira) aparece.

A personagem interfere na ação e tenta tirar a arma das mãos de Pedro. Durante a luta, um novo tiro é ouvido. Por alguns segundos, a novela mantém o suspense sobre quem foi atingido.

A resposta vem logo depois: Pedro é baleado e morre. O vilão, portanto, tem um destino diferente daquele reservado aos protagonistas na primeira fase. Melissa, que passou boa parte da trama cometendo maldades, consegue se redimir justamente no momento decisivo.

Mesmo assim, Felipe e Lívia ainda não estão a salvo. Durante a confusão, os dois acabam despencando do penhasco. Quando a cena parece repetir a tragédia que encerrou a primeira fase, Ariel (Michel Melamed) surge para salvá-los.

O elemento espiritual ganha força nesse momento. Mestre (Othon Bastos) explica que o milagre está relacionado às orações de Alex, dando à sequência o tom fantástico que sempre acompanhou a novela.

A morte de Pedro não é a única despedida do último capítulo. Alberto (Juca de Oliveira) também morre depois de cair de uma escada. Antes disso, Vitória (Irene Ravache) consegue contar ao ex-marido que Emília (Ana Beatriz Nogueira) o perdoou.

A reconciliação entre mãe e filha também finalmente acontece. Emília passou anos ressentida de Vitória por causa das mentiras contadas por Alberto, mas as duas conseguem deixar o passado para trás.

Depois dos conflitos, o capítulo assume um clima de celebração. Anita (Letícia Persiles) e Afonso (Caio Paduan) se casam, enquanto Salomé (Inês Peixoto) consegue subir ao altar com Massimo (Luis Melo).

Melissa decide deixar Belarrosa e vai para o Rio de Janeiro com Doroteia (Julia Lemmertz) e Genaro (Roberto Pirillo). Mais tarde, mãe e filha retornam à cidade.

Rosa (Carolina Kasting) também reconhece as mudanças de Bento (Luiz Carlos Vasconcelos), reata o casamento e fica grávida do segundo filho. Roberto (Rômulo Estrela), por sua vez, escolhe viajar pelo mundo para ajudar pessoas carentes.

No fim, uma grande confraternização reúne os personagens. A macarronada serve de cenário para o reencontro, acompanhado pelo Mestre e pelos anjos da novela. O clima é de paz depois de todos os conflitos enfrentados ao longo da história.

A sequência final volta para Felipe e Lívia. O casal permanece junto depois de atravessar duas épocas, separações, conflitos e ameaças de morte. A cena ainda conta com uma narração atribuída a Chico Xavier, fechando a novela com a mensagem de amor, perdão e recomeço que marcou a história.

Quando foi exibido originalmente, o último capítulo registrou média de 21 pontos no Ibope da Grande São Paulo, segundo dados preliminares da época. O resultado representou crescimento de cinco pontos em relação à média da faixa nas quatro semanas anteriores.