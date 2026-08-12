Final de Além do Tempo: o que acontece com Lívia e Felipe?

Final de Além do Tempo: o que acontece com Lívia e Felipe?

Os últimos capítulos de Além do Tempo prometem fortes emoções para quem acompanhou a história de Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso). Depois de atravessarem duas vidas marcadas por encontros, desencontros, vingança e muito sofrimento, os protagonistas finalmente terão a oportunidade de viver o amor que parecia impossível.

Final de Lívia e Felipe em Além do Tempo

Antes do tão esperado final feliz de Lívia e Felipe na novela, Pedro (Emílio Dantas) ainda vai tentar impedir que o casal fique junto. O vilão, cada vez mais descontrolado, arma uma nova emboscada para Lívia e Felipe. Os dois acabam encurralados novamente à beira de um precipício.

É nesse momento que acontece uma das grandes surpresas do desfecho. Melissa (Paolla Oliveira), que na primeira fase da novela participou das armações contra o casal, decide agir de maneira diferente. Ela enfrenta Pedro e dispara contra o ex-cúmplice, matando o vilão.

Mesmo assim, Lívia e Felipe não escapam do perigo. Durante a confusão, os dois caem do penhasco. A situação parece repetir a tragédia da primeira fase, mas dessa vez o destino reserva outro caminho. Ariel (Michel Melamed) recebe autorização para interferir e consegue salvar os dois.

Depois do susto, o casal pode finalmente seguir a vida juntos. Felipe também terá uma importante conquista profissional. O espumante produzido por ele, chamado Além do Tempo, será apresentado em uma competição e receberá 99 pontos, sendo escolhido como o melhor da categoria.

A história também reserva um momento de redenção para Melissa. Depois de tudo o que aconteceu, ela será aceita novamente pela família. Alex (Kadu Schons), filho de Felipe e Melissa, ajuda a aproximar a mãe dos demais durante uma comemoração.

No encerramento, Felipe e Lívia aparecem felizes ao lado da família. O casal brinda ao amor, aos filhos e à nova vida que conseguiram construir depois de tantas dificuldades.