Qual novela pode substituir Além do Tempo na Globo? Veja 9 opções

Qual novela pode substituir Além do Tempo na Globo? Veja 9 opções

A reprise de Além do Tempo ainda tem alguns meses pela frente e só deve chegar ao fim em novembro de 2026. Com a novela de Elizabeth Jhin ocupando a faixa de Edição Especial, os noveleiros de plantão já começam a especular qual produção poderia assumir o espaço na programação da Globo.

O DCI separou nove novelas que podem entrar na lista de apostas, levando em consideração o histórico de audiência, a repercussão e a força que as tramas ainda mantêm entre o público. Entre os títulos estão sucessos como Caras & Bocas, Cordel Encantado, Cheias de Charme e Éramos Seis.

Caras & Bocas (2009)

Antes mesmo de outras produções de Walcyr Carrasco voltarem à programação, Caras & Bocas já aparecia entre os títulos lembrados pelos fãs para uma nova reprise. A novela foi exibida originalmente entre abril de 2009 e janeiro de 2010, no horário das 19h.

A história acompanha o romance de Dafne (Flávia Alessandra) e Gabriel (Malvino Salvador), que se reencontram anos depois de terem sido separados pelo milionário Jacques (Ary Fontoura), avô da protagonista. Quando descobre que a neta está grávida, o empresário se arrepende da decisão e tenta aproximar o casal novamente.

A relação, no entanto, enfrenta novos obstáculos. Judith (Nathalia Schneider/Deborah Evelyn) faz de tudo para manter Gabriel afastado da família e preservar seus interesses nos negócios.

Outro núcleo que marcou a novela foi formado pelo artista plástico Denis (Marcos Pasquim) e pelo chimpanzé Xico. O animal se torna uma atração ao pintar quadros que passam a ser comercializados como obras de arte. A própria Memória Globo destaca a amizade entre Denis e Xico como um dos pontos altos da produção.

Cabocla (2004)

Cabocla é outro título que já passou pela faixa de reprises da Globo e pode voltar a ser lembrado pelos telespectadores. A versão de 2004 foi escrita por Edmara Barbosa e Edilene Barbosa e é um remake da novela exibida originalmente em 1979. Ambientada em 1918, a trama acompanha a jovem Zuca (Vanessa Giácomo), criada em Vila da Mata. A moça está de casamento marcado com o peão Tobias (Malvino Salvador), mas sua vida muda quando conhece Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira), um advogado que deixa o Rio de Janeiro depois de descobrir que está doente.

Os dois se apaixonam e precisam enfrentar a resistência das famílias para viver o romance. Ao mesmo tempo, a novela apresenta a disputa de poder entre os coronéis Boanerges (Tony Ramos) e Justino (Mauro Mendonça), conflito que movimenta boa parte da história.

A produção foi exibida originalmente entre maio e novembro de 2004 e já teve uma passagem recente pela Edição Especial, o que também pode pesar contra uma nova escolha tão próxima.

O Profeta (2006)

Exibida entre outubro de 2006 e maio de 2007, O Profeta é uma adaptação da novela homônima de Ivani Ribeiro apresentada pela TV Tupi em 1977. A versão da Globo foi escrita por Thelma Guedes e Duca Rachid. O protagonista é Marcos (Thiago Fragoso), um jovem que possui o dom de prever acontecimentos. A sensibilidade aparece ainda na infância, quando ele vive com os pais, Ana (Vera Holtz) e Jacó (Stênio Garcia), em uma fazenda no interior de São Paulo.

Já adulto, Marcos se muda para a Barra Funda, na capital paulista, e conhece Sônia (Paolla Oliveira). Os dois se apaixonam, mas o relacionamento passa a ser ameaçado pelo empresário Clóvis (Dalton Vigh), que também deseja conquistar a jovem.

A trama mistura romance, espiritualidade e conflitos familiares, características que aproximam a novela de outros títulos que já fizeram sucesso na faixa das seis.

O Beijo do Vampiro (2002)

Para quem espera uma escolha diferente, O Beijo do Vampiro também poderia entrar na lista. Escrita por Antônio Calmon, a novela aposta em romance, humor e elementos sobrenaturais. A história começa no século XII, quando a princesa Cecília (Flávia Alessandra) se recusa a se entregar ao duque e vampiro Bóris (Tarcísio Meira). Apaixonado pela jovem, ele mata seu noivo, o conde Rogério (Thiago Lacerda), e passa a persegui-la.

A narrativa então avança para os anos 2000. Cecília reencarna como Lívia, uma mulher casada com Beto (Thiago Lacerda) e mãe de três filhos. Bóris volta a cruzar seu caminho e retoma a perseguição iniciada séculos antes.

A novela ainda tem como diferencial o fato de ter sido exibida pela primeira vez em uma nova faixa de reprises do canal fechado da Globo, o que ajudou a recolocar a produção no radar dos fãs.

Cordel Encantado (2011)

Cordel Encantado foi exibido originalmente entre abril e setembro de 2011, no horário das 18h, e teve 143 capítulos. A trama acompanha Açucena (Bianca Bin), uma jovem criada por lavradores no sertão nordestino que não sabe ser princesa de um reino europeu. Ela se apaixona por Jesuíno (Cauã Reymond), um sertanejo que também desconhece sua verdadeira origem: ele é filho legítimo do famoso cangaceiro Herculano.

A história parte de uma profecia feita pelo pregador Miguezim (Matheus Nachtergaele) e mistura o universo do sertão brasileiro com referências à realeza europeia. Segundo a Memória Globo, a novela foi inspirada na literatura popular de cordel e nas lendas heroicas do Nordeste.

Flor do Caribe (2013)

Outra possibilidade é Flor do Caribe, novela de Walther Negrão exibida originalmente às 18h em 2013. A produção teve 160 capítulos e se passa na fictícia Vila dos Ventos, no Rio Grande do Norte. A história começa com o romance entre Ester (Grazi Massafera) e Cassiano (Henri Castelli). Os dois se conhecem desde a adolescência e planejam se casar, mas a relação é abalada pelo retorno de Alberto (Igor Rickli), antigo amigo de Cassiano.

Alberto é apaixonado por Ester e, depois de ser rejeitado pela jovem, decide conquistá-la a qualquer custo. Para isso, passa a agir contra o próprio amigo, escondendo suas verdadeiras intenções.

A trama combina romance, aventura e vingança, tendo as praias, dunas e salinas do Rio Grande do Norte como parte importante da narrativa.

Éramos Seis (2019)

Éramos Seis também aparece como uma alternativa para uma nova reprise. A versão mais recente da novela foi escrita por Angela Chaves e exibida originalmente entre setembro de 2019 e março de 2020. A trama acompanha Lola (Gloria Pires) e sua família ao longo de três décadas, entre as décadas de 1920 e 1940. Ao lado do marido Júlio (Antonio Calloni), ela tenta criar os quatro filhos, Carlos, Alfredo, Julinho e Isabel, enquanto enfrenta dificuldades financeiras e mudanças na sociedade brasileira.

Um dos principais conflitos do início da história envolve o casarão comprado pelo casal em São Paulo. Lola considera o imóvel o coração da família, enquanto Júlio vê a dívida como um obstáculo para melhorar a situação financeira dos Lemos.

A produção é baseada na obra original de Silvio de Abreu e Rubens Ewald Filho e aposta em uma saga familiar como eixo central da narrativa.

Nos Tempos do Imperador (2021)

Mais recente entre as opções, Nos Tempos do Imperador também poderia voltar à programação. A novela foi exibida originalmente entre agosto de 2021 e fevereiro de 2022, no horário das 18h, e teve 154 capítulos. A história se passa entre 1856 e 1870, durante o Segundo Reinado, e acompanha os desafios enfrentados por Dom Pedro II (Selton Mello), além das trajetórias de personagens como a jovem Pilar (Gabriela Medvedovski) e Jorge/Samuel (Michel Gomes).

Pilar sonha em estudar medicina, mas enfrenta a oposição do pai, o fazendeiro Eudoro (José Dumont), que pretende obrigá-la a se casar com Tonico (Alexandre Nero). Para escapar do casamento, ela decide fugir.

Paralelamente, Jorge, um homem escravizado que luta pela liberdade, precisa assumir uma nova identidade depois de ser acusado de um crime que não cometeu. A novela combina romance e personagens históricos com conflitos ligados à escravidão e às transformações do Brasil no século XIX.

Porto dos Milagres (2001)

Por fim, Porto dos Milagres representa uma alternativa mais antiga e diferente das demais. A novela foi exibida originalmente em 2001, mas ocupou o horário das 21h, e não a faixa das seis. Livre adaptação de obras de Jorge Amado, a história se passa na fictícia cidade de Porto dos Milagres, no Recôncavo Baiano. O local é dividido entre a burguesia da parte alta e os moradores pobres do cais, que vivem principalmente da pesca.

O protagonista Guma (Marcos Palmeira) é um pescador que representa o povo e entra em confronto com o poderoso Félix Guerreiro (Antonio Fagundes) e sua mulher, Adma (Cassia Kis). Ao mesmo tempo, ele se apaixona por Lívia (Flávia Alessandra), enquanto precisa lidar com as investidas de Esmeralda (Camila Pitanga).