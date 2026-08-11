Que dia começa Por Você e elenco da nova novela da 7 na Globo
Por Você estreia em agosto com Sheron Menezzes como protagonista
A TV Globo estreia no dia 17 de agosto a novela das 7 Por Você, substituta de Coração Acelerado no horário das 7. Protagonizada por Sheron Menezzes e com grande elenco, o lançamento na TV aberta é antecedido por uma novelinha vertical de 20 capítulos, já disponível nas redes sociais da emissora e com estreia marcada no Globoplay para o dia 18. Conheça a história e os atores da trama.
Quem está no elenco de Por Você?
Além de Sheron Menezzes e Lucy Ramos, Por Você conta com outros personagens que terão papel importante na trama. Entre eles estão os quatro filhos de Juli: Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola). Após a morte da mãe, os quatro precisam lidar com a perda e se adaptar a uma nova realidade ao lado de Bela, que assume a responsabilidade de cuidar deles.
- Sheron Menezzes interpreta Bela.
- Antonio Pitanga interpreta Clemente.
- Lívia Silva interpreta Dalila.
- Thiago Lacerda interpreta Gabriel.
- Larissa Murai interpreta Giovana.
- Laura Luz interpreta Glorinha.
- Gustavo Arthidoro interpreta Guto.
- Pietra Quintela interpreta Hanna.
- Noemia Oliveira interpreta Iara.
- Ana Rosa interpreta Iracema.
- Fabrício Assis interpreta Ítalo.
- Milhem Cortaz interpreta Juarez.
- Lucy Ramos interpreta Juli.
- Mauricio Mattar interpreta Junqueira.
- Dani Fontan interpreta Kátia.
- Giovanna Grigio interpreta Leandra.
- Amaury Lorenzo interpreta Lucas.
- Igor Jansen interpreta Maike.
- Regiane Alves interpreta Margô.
- Ariane Souza interpreta Nelma.
- Cauê Campos interpreta Peixe.
- Renata Sorrah interpreta Pérola.
- José de Abreu interpreta Próspero.
- Paulo Vilhena interpreta Ricardo.
- Adanilo interpreta Sabugo.
- Kadu Spinola interpreta Samuca.
- Fernanda de Freitas interpreta Silvia.
- Bia Santana interpreta Suelen.
- Laura Chuff interpreta Tom-Tom.
- Rodrigo Lelis interpreta Toy.
- Alinne Moraes interpreta Vanessa.
- Lucas Leto interpreta Vitor.
Qual é a história da novela das 7
Em Por Você, Sheron Menezzes vive Bela, uma ginecologista e obstetra que passa boa parte dos dias acompanhando a chegada de novas vidas. Acostumada a orientar mulheres durante a gestação e a participar do nascimento de famílias, ela construiu uma carreira sólida na Medicina. O que Bela não imaginava era que, justamente quando sua vida parecia seguir um caminho bem definido, ela teria de assumir uma responsabilidade completamente inesperada: criar quatro crianças.
A mudança acontece depois de uma tragédia que atinge sua melhor amiga, Juli, interpretada por Lucy Ramos. As duas se conhecem desde a infância e cresceram juntas na Vila Maravilha, comunidade fictícia localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro. A amizade nasceu ainda na juventude e atravessou as diferentes escolhas feitas por cada uma ao longo da vida.
Enquanto Bela deixou a comunidade para estudar Medicina e construir sua carreira, Juli permaneceu na Vila Maravilha e passou a criar sozinha os quatro filhos: Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca. As trajetórias das duas tomaram rumos distintos, mas a distância entre os estilos de vida não foi suficiente para romper a ligação construída desde a infância.
É justamente essa relação que ganha um novo significado no início da novela. Bela e Juli sofrem um grave acidente de carro, e Juli fica gravemente ferida. Antes de morrer, ela faz à amiga um pedido que muda completamente o futuro de Bela: cuidar de seus quatro filhos.
A promessa coloca a protagonista diante de uma situação para a qual não estava preparada. Além de enfrentar a perda da amiga, Bela precisa assumir a rotina de quatro crianças que acabaram de perder a mãe. A médica, que nunca havia colocado a maternidade entre seus planos, passa a descobrir na prática o que significa ocupar esse lugar.
A relação entre Bela e os filhos de Juli será, portanto, um dos principais eixos da novela. Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca também precisam lidar com o luto, enquanto tentam entender a nova configuração familiar. Para Bela, não se trata apenas de cumprir uma promessa feita à amiga, mas de reconstruir a própria vida a partir de uma responsabilidade que chegou de maneira abrupta.
A morte de Juli acontece logo no início da história, mas a personagem continua presente na trajetória dos que ficaram. As lembranças da amizade entre as duas, a relação construída com os filhos e a promessa feita antes da tragédia passam a influenciar as decisões de Bela ao longo da trama.
Criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, a novela tem direção artística de André Câmara, direção geral de Jeferson De e produção de Erika da Matta. A história se passa principalmente na Zona Sul do Rio de Janeiro, com a fictícia Vila Maravilha e outros espaços da região funcionando como parte importante da narrativa.