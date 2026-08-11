Que dia começa Por Você e elenco da nova novela da 7 na Globo

Que dia começa Por Você e elenco da nova novela da 7 na Globo

A TV Globo estreia no dia 17 de agosto a novela das 7 Por Você, substituta de Coração Acelerado no horário das 7. Protagonizada por Sheron Menezzes e com grande elenco, o lançamento na TV aberta é antecedido por uma novelinha vertical de 20 capítulos, já disponível nas redes sociais da emissora e com estreia marcada no Globoplay para o dia 18. Conheça a história e os atores da trama.

Quem está no elenco de Por Você?

Além de Sheron Menezzes e Lucy Ramos, Por Você conta com outros personagens que terão papel importante na trama. Entre eles estão os quatro filhos de Juli: Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola). Após a morte da mãe, os quatro precisam lidar com a perda e se adaptar a uma nova realidade ao lado de Bela, que assume a responsabilidade de cuidar deles.

Sheron Menezzes interpreta Bela.

Antonio Pitanga interpreta Clemente.

Lívia Silva interpreta Dalila.

Thiago Lacerda interpreta Gabriel.

Larissa Murai interpreta Giovana.

Laura Luz interpreta Glorinha.

Gustavo Arthidoro interpreta Guto.

Pietra Quintela interpreta Hanna.

Noemia Oliveira interpreta Iara.

Ana Rosa interpreta Iracema.

Fabrício Assis interpreta Ítalo.

Milhem Cortaz interpreta Juarez.

Lucy Ramos interpreta Juli.

Mauricio Mattar interpreta Junqueira.

Dani Fontan interpreta Kátia.

Giovanna Grigio interpreta Leandra.

Amaury Lorenzo interpreta Lucas.

Igor Jansen interpreta Maike.

Regiane Alves interpreta Margô.

Ariane Souza interpreta Nelma.

Cauê Campos interpreta Peixe.

Renata Sorrah interpreta Pérola.

José de Abreu interpreta Próspero.

Paulo Vilhena interpreta Ricardo.

Adanilo interpreta Sabugo.

Kadu Spinola interpreta Samuca.

Fernanda de Freitas interpreta Silvia.

Bia Santana interpreta Suelen.

Laura Chuff interpreta Tom-Tom.

Rodrigo Lelis interpreta Toy.

Alinne Moraes interpreta Vanessa.

Lucas Leto interpreta Vitor.

Qual é a história da novela das 7

Em Por Você, Sheron Menezzes vive Bela, uma ginecologista e obstetra que passa boa parte dos dias acompanhando a chegada de novas vidas. Acostumada a orientar mulheres durante a gestação e a participar do nascimento de famílias, ela construiu uma carreira sólida na Medicina. O que Bela não imaginava era que, justamente quando sua vida parecia seguir um caminho bem definido, ela teria de assumir uma responsabilidade completamente inesperada: criar quatro crianças.

A mudança acontece depois de uma tragédia que atinge sua melhor amiga, Juli, interpretada por Lucy Ramos. As duas se conhecem desde a infância e cresceram juntas na Vila Maravilha, comunidade fictícia localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro. A amizade nasceu ainda na juventude e atravessou as diferentes escolhas feitas por cada uma ao longo da vida.

Enquanto Bela deixou a comunidade para estudar Medicina e construir sua carreira, Juli permaneceu na Vila Maravilha e passou a criar sozinha os quatro filhos: Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca. As trajetórias das duas tomaram rumos distintos, mas a distância entre os estilos de vida não foi suficiente para romper a ligação construída desde a infância.

É justamente essa relação que ganha um novo significado no início da novela. Bela e Juli sofrem um grave acidente de carro, e Juli fica gravemente ferida. Antes de morrer, ela faz à amiga um pedido que muda completamente o futuro de Bela: cuidar de seus quatro filhos.

A promessa coloca a protagonista diante de uma situação para a qual não estava preparada. Além de enfrentar a perda da amiga, Bela precisa assumir a rotina de quatro crianças que acabaram de perder a mãe. A médica, que nunca havia colocado a maternidade entre seus planos, passa a descobrir na prática o que significa ocupar esse lugar.

A relação entre Bela e os filhos de Juli será, portanto, um dos principais eixos da novela. Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca também precisam lidar com o luto, enquanto tentam entender a nova configuração familiar. Para Bela, não se trata apenas de cumprir uma promessa feita à amiga, mas de reconstruir a própria vida a partir de uma responsabilidade que chegou de maneira abrupta.

A morte de Juli acontece logo no início da história, mas a personagem continua presente na trajetória dos que ficaram. As lembranças da amizade entre as duas, a relação construída com os filhos e a promessa feita antes da tragédia passam a influenciar as decisões de Bela ao longo da trama.

Criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, a novela tem direção artística de André Câmara, direção geral de Jeferson De e produção de Erika da Matta. A história se passa principalmente na Zona Sul do Rio de Janeiro, com a fictícia Vila Maravilha e outros espaços da região funcionando como parte importante da narrativa.