Público já tem teoria sobre quem é o filho de Agatha com Evandro em Terra e Paixão. Entenda - Foto: Reprodução/Globo

Quem é o filho de Agatha com Evandro em Terra e Paixão?

Quem é o filho de Agatha com Evandro em Terra e Paixão?

O retorno de Agatha (Eliane Giardini) tem movimentado a trama de Terra e Paixão por todos os lados. A mulher chegou de mansinho, se fingindo de boazinha, mas não enganou o público, que logo percebeu que ela esconde muitos segredos e teve várias atitudes condenáveis ao longo da vida. Agora, o que os fãs da obra de Walcyr Carrasco querem descobrir quem é o filho que Agatha teve com o médico Evandro, seu amante.

Herdeiro de Agatha e Evandro na novela

Agatha teve um filho com Evandro depois que forjou sua morte e fugiu de Nova Primavera. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, o advogado Silvério (Samir Murad) vai investigar o passado da personagem de Eliane Giardini para Irene (Gloria Pires) e descobrirá que o rapaz foi morar na Europa ainda novo, mas não terá informações precisas da identidade do rapaz, segundo apuração de Gabriel Menezes, na coluna Play, da Folha de São Paulo.

Ainda não foi revelado se esse filho que Agatha teve com Evandro vai aparecer na novela, mas ao que tudo indica, ele deve dar às caras. Afinal, esta seria uma grande reviravolta para a trama e o autor Walcyr Carrasco tem criado diversas movimentações na história para manter os telespectadores interessados.

Entre o público, algumas teorias sobre a identidade do filho de Agatha e Evandro já estão tomando forma. Nas redes sociais, há quem acredite que Hélio (Rafa Viti), engenheiro que chegou na cidade de Nova Primavera contratado pela Cooperativa e se encantou por Petra (Debora Ozório), seja o misterioso herdeiro.

Na teoria da web, o rapaz foi até a cidade no Mato Grosso do Sul com um plano armado com a mãe. "Explicaria ele se meter quando pegaram a Agatha", especulou uma fã, se referindo ao sequestro de Agatha, por ordem de Irene e Nice (Alexandra Richter), que ocorreu logo depois da saída da personagem da prisão. Ela só se salvou porque Caio e Hélio assistiram a tudo e perseguiram os bandidos, conseguindo livrar a mulher de uma morte encomendada.

"Se o Hélio veio para Nova Primavera a mando de Agatha, mas acabou genuinamente se apaixonando pela Petra, não seria uma má ideia", especulou outro. "O terceiro filho de Agatha já está na trama. É o Hélio", também foi comentado.

Enquanto o público tenta descobrir se Hélio é mesmo o filho de Agatha e Evandro, outras revelações sobre o passado da mulher serão revelados em Terra e Paixão. Ainda segundo o colunista da Folha, será revelado também na investigação de Silvério que Agatha matou Evandro. Foi por conta deste crime que ela foi parar na cadeia, no qual alega que foi presa injustamente e é inocente.

A morte de Evandro ocorreu depois de uma briga do casal, que na época já estava separado. Ele foi empurrado do prédio em que morava e o irmão do médico foi testemunha de tudo, por conta disso, a primeira esposa de Antônio acabou presa por duas décadas.

Quem é o pai de Caio?

Muito se fala sobre a paternidade de Caio entre os fãs de Terra e Paixão. Depois que foi revelado que Agatha não era nada fiel e abandonou Gentil (Flávio Bauraqui) por puro interesse, já que conquistou o coração do ricaço Antônio (Tony Ramos), há quem acredite que o personagem de Cauã Reymond não seja um herdeiro legítimo dos La Selva.

Ainda não há informações na novela que confirmem essa suspeita, mas a possibilidade existe. Caio pode ser filho de Gentil, como também herdeiro de Evandro, que já mantinha um caso com a mãe dele na época do nascimento do rapaz.

Nos capítulos recentes de Terra e Paixão, Jonatas, filho de Gentil, descobriu que é filho de Agatha. Ele nasceu antes de Caio e foi largado pela mulher nos braços de Gentil depois que seu romance com Antônio começou. Após descobrir a verdade, Jonatas foi até Caio e a dupla - que é rival por conta do coração de Aline (Barbara Reis) - ganhou um momento de reconciliação. Porém, a amizade não durará muito, já que Jonatas ficará desconfiado de Agatha e tentará alertar o meio-irmão, mas Caio não aceitará as acusações contra a mãe, que ele acredita ser uma boa pessoa.

Leia também - Nova vilã: o que vai acontecer com Agatha em Terra e Paixão