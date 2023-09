Agatha é vilã: mãe de Caio revela segredo em Terra e Paixão

Agatha (Eliane Giardini) finalmente vai revelar suas verdadeiras intenções em Terra e Paixão. A mãe de Caio (Cauã Reymond) vai começar a arrancar dinheiro de Antônio (Tony Ramos) e também vai aplicar um golpe em Gentil (Flávio Bauraqui), deixando claro que só voltou para Nova Primavera pela grana.

Qual o segredo de Agatha na novela?

A mãe de Caio está apenas se fazendo de boa moça quando, na verdade, voltou à cidade para roubar toda a fortuna do ex-marido. A vilã está mancomunada com outra pessoa de identidade secreta.

Em cenas que começam a ser exibidas nesta sexta-feira, 1º, a vilã vai se vangloriar por conseguir tirar dinheiro de Antônio. A mulher recebe a visita de Silvério (Samir Murad), que informa que o produtor rural pretende pagar uma boa mesada por mês - a mãe de Caio até fica chocada com o valor.

Cínica, ela dirá a Silvério que não sabe por que o fazendeiro insiste nisso e que ela não veio atrás de dinheiro. Quando o advogado deixa a pousada, Agatha muda de expressão completamente e começa a rir. "Até que você foi bem generoso! E eu, tão desinteressada, tão desprendida do seu dinheiro... Mas isso é só o começo. Eu vou arrancar de você cada tostão do que eu tenho direito!", promete.

Não satisfeita, a personagem de Eliane Giardini também vai aplicar um golpe em Gentil. Apesar de estar recebendo uma boa grana de Antônio, a pilantra dirá ao pai de Jonatas (Paulo Lessa) que está vivendo às custas de Angelina (Inez Viana).

Agatha ainda faz um drama dizendo que terá que voltar a trabalhar servindo mesas, até que Gentil oferece dinheiro para a ex-mulher. A mãe de Caio se faz de sonsa mais uma vez e aceita a grana do homem, mas diz que se trata de um empréstimo e que ela vai pagá-lo assim que conseguir um emprego.

Gentil ficará desconfiado quando a golpista for embora, já que ela pede um táxi. O pai de Jonatas se questiona como ela não tem dinheiro pra viver, mas pode custear uma corrida.

A mulher também vai sensibilizar Caio, que vai oferecer um dinheiro mensal para a mãe.

+ Agatha e Antônio La Selva voltam em Terra e Paixão?

Mãe de Caio planeja roubo de fortuna

Agatha segue enganando Caio nos capítulos da próxima semana. A cínica dirá ao filho que não está interessada no dinheiro de Antônio e que deseja apenas o amor de seu herdeiro.

A mulher voltará a se encontrar com o ex-marido, que a abraçará e dirá que a volta dela foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Em seguida, será mostrado a mãe de Caio fazendo uma ligação misteriosa. Não será revelado com quem a mulher está falando, mas ela dirá que vai conseguir arrancar toda a fortuna do poderoso.

Antônio ficará cada vez mais envolvido com a mulher, o que vai ser favorável para o plano dela. O fazendeiro vai convidá-la para sair e até lhe entregará o colar que ela usou no casamento dos dois, com um bilhete pedindo para ela colocar a joia no encontro do casal.

A aproximação entre Antônio e Agatha vai despertar a fúria de Irene (Glória Pires), que a essa altura já vai estar traindo o marido com Vinícius (Paulo Rocha). Os dois vão entrar em uma grande briga, que será ouvida por Angelina.

A governanta da casa da família La Selva vai contar a fofoca para Agatha, que vai vibrar com a discórdia entre Antônio e Irene.

+ Hélio é filho de Agatha com Evandro em Terra e Paixão?