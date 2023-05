Interpretado por Cauã Reymond, Caio tem o desprezo do pai Antônio e também da difícil madrasta Irene. A única que dá um pouco de carinho ao rapaz é Cândida (Susana Vieira), amiga da mãe dele. Mas afinal, o que aconteceu com a mãe de Caio em Terra e Paixão? Vivida por Bianca Bin, a personagem já deu às caras em flashbacks.

A mãe de Caio se chamava Agatha e morreu no dia em que ele nasceu. Ela foi a primeira esposa de Antônio La Selva, que culpa o filho por ter matado a mãe no parto. Logo no primeiro capítulo da novela Terra e Paixão, o público pôde acompanhar alguns flashbacks do nascimento do garoto e a morte de Agatha.

Além do desprezo do pai por causa da morte de Agatha, Caio também é odiado por Irene. A megera não quer o rapaz com as mãos na herança do marido e deseja ver seus filhos na sucessão de Antônio. Além disso, ela também guarda mágoas e não consegue gostar de Caio por ele ser filho da mulher que Antônio mais amou na vida.

“VOCÊ MATOU SUA MÃE!” O nascimento do Caio 🥺 #TerraEPaixão pic.twitter.com/wXFkzvRvAU — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 9, 2023

Irene não tem respeito pela memória da mãe de Caio e chega até dar os brincos da falecida para a nora Graça (Agatha Moreira) sem a menor cerimônia ou permissão do rapaz, o que causa uma grande confusão na família.

Já Cândida era amiga de Agatha e prometeu cuidar do menino após a morte dela. Porém, o casamento de Antônio com Irene atrapalhou a relação dos dois e o personagem de Cauã Reymond não pôde crescer com contato constante com a ex-prostituta. Mesmo assim, eles se tornaram próximos e Cândida tem um amor de mãe por ele.

A Cândida falando da mãe do Caio ❤️ #TerraEPaixão pic.twitter.com/7n4yEiMC4t — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 12, 2023

Público tem teoria sobre morte da mãe de Caio – Terra e Paixão

Oficialmente na novela Terra e Paixão, a morte de Agatha é tratada como consequência do parto de Caio, mas entre o público, algumas teorias discordam disso. Há quem pense que Irene sempre quis ficar com Antônio pelo dinheiro do fazendeiro e por isso matou a primeira esposa do ricaço, usando o parto como disfarce.

As hipóteses surgiram depois que Cândida revelou ter alguns segredos guardados, incluindo os da vilã, e também por conta de uma conversa entre Agatha e Cândida antes do nascimento da criança. A personagem de Bianca Bin pediu para que a amiga cuidasse do bebê caso algo acontecesse com ela, o que deixou no ar que ela poderia estar com medo de algo ou alguém.

“Tenho a sensação de que essa historia da morte da mãe do Caio foi muito mal contada, será que Irene está metida nisso?”, opinou um telespectador. “Aposto que essa Irene matou a mãe do Caio, vai dar fim no véio e quer deixar o pobre sem nada”, também foi comentado. “É óbvio que a Irene que matou a mãe do Caio de alguma forma. Ou provocando com ‘remédios’ durante a gestação, ou com alguma ação direta/indireta no parto”, especulou outro.

tenho a sensaçao de que essa historia da morte da mae do caio foi muito mal contada, sera que irene ta metida nisso?#TerraEPaixão pic.twitter.com/dGlMqQ0GVQ — bianca 📚 (@teledr4mas) May 12, 2023

Aposto que essa Irene matou a mãe do Caio,vai dar fim no veio e quer deixar o pobi do caio sem nada — Melanie (@melaniegoes_) May 14, 2023

É óbvio que a Irene que matou a mãe do Caio de alguma forma. Ou provocando com “remédios” durante a gestação, ou com alguma ação direta/indireta no parto. #TerraEPaixao — Rodrigo TRI CAMPEÃO DA AMÉRICA (@rodrigonovela) May 10, 2023

Guerra entre pai e filho debaterá herança de Agatha

Após descobrir que foi Caio quem comprou as sementes para sua rival Aline (Barbara Reis), Antônio fica furioso e promete tirar o filho primogênito de sua linha de sucessão. Porém, ele não conseguirá deixar o herdeiro sem nada facilmente. Os dois entrarão em uma guerra judicial nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão.

O personagem de Cauã Reymond arrumará um advogado e informará o pai que tem direito a metade de tudo que ele tem, pois nunca colocou as mãos em nenhum centavo que pertencia a sua mãe. Segundo os resumos, o advogado do ricaço explicará para o cliente que Caio tem direito a herança da mãe, por isso pode ganhar o processo. A história promete ainda muitos desdobramentos.

