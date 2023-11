Angelina e Agatha vão ficar juntas em Terra e Paixão?

Angelina (Inez Viana) se desesperou ao ver que Agatha estava prestes a subir no altar com Antônio (Tony Ramos) e tentou impedir que a amada se casasse. A declaração de amor da governanta não foi suficiente e a personagem de Eliane Giardini se casou mesmo assim, mas prometeu que terá um futuro ao lado da amiga. Angelina e Agatha vão ficar juntas na novela? Megera mentiu para manter aliada.

O que vai acontecer com Angelina e Agatha?

Ao que tudo indica na trama de Terra e Paixão, Angelina e Agatha não devem ficar juntas, isso porque a vilã vivida por Giardini é uma mentirosa e só disse para a empregada que fugiria com ela no futuro para mantê-la como aliada. Logo após a mulher deixar seu quarto antes da cerimônia que a transformou novamente na esposa de Antônio, Agatha reclamou de estar de saco cheio da funcionária, mas afirmou que precisa dela como aliada por mais tempo.

Angelina e Agatha estão próximas desde que a mãe de Caio (Cauã Reymond) saiu da cadeia e a governanta tem sido de grande ajuda para a megera, já que foi a espiã dela na casa dos La Selva e auxiliou nos planos para derrubar Irene (Gloria Pires). No entanto, a paciência da vilã está cada vez menor, principalmente agora que Angelina está de coração aberto e se declarando para a mulher.

Além de Angelina e Agatha dificilmente ficarem juntas, já que a atual esposa de Antônio não se importa de verdade com a governanta, a situação entre elas pode ganhar uma grande reviravolta. Os resumos de Terra e Paixão mostram que Agatha começará a tratar Angelina com frieza, o que a empregada estranhará. Aliás, ela também vai flagrar a megera colocando ervas suspeitas na comida de Antônio e ficará apreensiva.

Embora ame muito Agatha, existe a possibilidade de Angelina acabar se virando contra a amiga quando perceber o quão ruim ela é e como está a enganando só para conseguir uma aliada em seus planos. Entre os fãs da novela de Walcyr Carrasco nas redes sociais, há quem pense que por saber da maior parte dos segredos da vilã, a governanta pode ser a responsável pelo declínio dela.

"A queda da Agatha vai vir pela Angelina, ela sabe muita coisa da Agatha e magoada vai dar merda", comentou um usuário no Twitter. "O quanto a Angelina vai se machucar com a Agatha não está escrito, é capaz do amor virar ódio", opinou outro.

A reta final de Terra e Paixão está se aproximando e até lá muito pode mudar na relação de Angelina e Agatha e dos demais personagens. O folhetim vai ser finalizado em janeiro de 2014, quando cederá espaço na programação para o remake de Renascer.

Intérprete de Angelina, Inez Viana já foi casada com mulher

E não é só na ficção que Angelina se apaixona por mulheres: na vida real Inez Viana, 58, foi casada com a atriz Debora Lamm, 45, por 13 anos. Ela se separaram em 2022, mas o divórcio só veio à tona em julho de 2023, durante uma entrevista da intérprete de Angelina para o Extra em que confirmou o término.

A famosa lamentou a separação, mas disse que apesar de tudo as duas continuaram amigas e permanecem na mesma companhia de teatro, a Cia OmondÉ, criada em 2009 pela própria Viana, que é também diretora teatral.

Antes da separação, em 2021, a dupla de atrizes contracenou em uma das sete da TV Globo, Quanto Mais Vida Melhor. Debora entrou na história como Simone, advogada da ex-modelo Rose (Bárbara Colen) no divórcio com o médico Guilherme (Mateus Solano). Na trama, ela também tinha um caso com seu rival no processo, o advogado Cardoso (Lucio Mauro Filho).

Já a participação de Inez foi menor, ela foi Arlete Siqueira, juíza no processo de separação de Guilherme e Rose. As cenas em que as atrizes contracenaram acabaram sendo curtas, mas foram o suficiente para os fãs do casal comemorarem nas redes sociais na época. Antes disso, elas também haviam atuado juntas na peça de teatro Por Favor, Venha Voando, em 2019.

